Pékin Express 2025 : la date de la finale repoussée à cause de quelques "trahisons" chez M6

La grande finale de "Pékin Express" 2025 n'aura pas lieu à la date prévue par les fans. Les raisons de ce décalage soudain viennent d'un choix interne chez M6.

La saison 20 de Pékin Express bat son plein sur M6 depuis plusieurs semaines. Pour célébrer cet anniversaire, la production a mis les petits plats dans les grands en parcourant plusieurs pays d'Afrique comme la Tanzanie, le Lesotho ou encore le Mozambique. Dix binômes se sont lancés dans cette aventure dépaysante, avec l'espoir d'atteindre la finale à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Les rebondissements ont été légion, mais l'heure est désormais à la lutte pour la dernière ligne droite. Après 9 semaines de compétition, la tension est à son comble, avec les demi-finales qui ont débuté ce jeudi. Suite à l'élimination de Matteo et Esmeralda, alias "les cousins belges", il ne reste plus que 3 binômes en lice : Etienne et Judith, "les tourtereaux du nord" ; Cécile et Marion, "les étudiantes" ; Patricia et Adrien, "les amis malgré leurs 30 ans d'écart".

Cécile et Marion, les "étudiantes", favorites pour la finale de Pékin Express 2025. © Patrick ROBERT/M6

Le dénouement est donc imminent et tous les fans de l'émission trépignent d'impatience à l'idée de connaître le duo gagnant. La date de cette grande finale était initialement attendue pour le jeudi 3 avril en prime-time, suivant le rythme hebdomadaire de diffusion. Mais M6 a annoncé un bouleversement de dernière minute dans sa grille des programmes il y a quelques jours.

Ce n'est que le samedi 5 avril que nous découvrirons finalement qui remportera cette saison anniversaire si particulière. Un report de 48 h qui a suscité beaucoup d'interrogations et de spéculations parmi la communauté des aficionados. Sur les réseaux sociaux, les hypothèses vont bon train pour expliquer ce choix soudain. Certains imaginent des problèmes techniques lors du montage, d'autres une volonté de faire durer le suspense ou de profiter d'un samedi pour rendre l'événement plus fort. Mais la vérité est ailleurs.

Le 3 avril prochain, M6 a décidé de donner la priorité au lancement de la nouvelle saison des Traîtres, présentée par le sémillant Eric Antoine. Ce sont donc quelques trahisons (3 au total sur les 20 participants) qui relégueront la finale de Pékin Express au samedi suivant. Une décision qui fait grincer quelques dents. D'autant que Les Traîtres n'avait pas forcément besoin de ce coup de projecteur, fort de ses bonnes audiences l'an passé.

Rendez-vous est donc pris le samedi 5 avril pour une finale qui s'annonce d'ores et déjà riche en émotions. En attendant, chacun pourra continuer à soutenir son binôme préféré et imaginer qui aura les honneurs de Stéphane Rotenberg sur la plus haute marche du podium à Johannesburg. Suspense...