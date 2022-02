Qu'est-ce qu'elle a ma famille : un téléfilm inspiré du livre de Marc-Olivier Fogiel sur la GPA

France 2 diffuse mercredi 9 février 2022 une libre adaptation du livre "Qu'est-ce qu'elle a ma famille" écrit par Marc-Olivier Fogiel. Il suit deux couples qui se lancent sur le chemin de la GPA.

[Mis à jour le 9 février 2022 à 16h04] Qu'est-ce qu'elle a ma famille est un téléfilm diffusé sur France 2 le 9 février 2022. A partir de 21h10, les téléspectateurs pourront découvrir cette libre adaptation du livre de Marc-Olivier Fogiel, actuel directeur général de BFM TV. Dans cet ouvrage, le journaliste revient sur son parcours de la Gestation pour Autrui (GPA) avec son mari François. Le téléfilm de France 2 suit deux couples dans ce chemin pour avoir un enfant. Au casting, on retrouve Sofia Essaïdi, Malik Zidi, Roby Schinasi et Benjamin Siksou.

L'objectif de Hélène Angel, la réalisatrice de Qu'est-ce qu'elle a ma famille est de "tordre le cou aux clichés" sur la GPA, comme elle l'explique au micro de BFM TV. C'est pour cette raison que le film ne propose pas seulement de suivre le parcours d'un couple homosexuel, mais également celui d'un couple hétérosexuel. Qu'est-ce qu'elle a ma famille est un unitaire diffusé uniquement ce mercredi. Sa diffusion sur France 2 est suivi ensuite par un débat et un numéro du magazine Infrarouge consacré aux GPA.

Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? est la libre adaptation, en téléfilm, de l'ouvrage du même nom écrit par Marc-Olivier Fogiel en 2018. Le comédien y racontait sa propre expérience de la naissance de ses deux filles par GPA aux Etats-Unis, mais aussi celle vécue par d'autres couples ayant eu recours au même parcours. Marc-Olivier Fogiel a logiquement été consulté pour l'adaptation de son ouvrage sur petit écran. Lors de la sortie de l'ouvrage, l'ex-présentateur de radio et TV expliquait sa volonté de raconter sa propre histoire : "Plus qu'un pionnier, je me considère comme ayant une responsabilité. Je l'assume en ne me cachant pas derrière mon petit doigt. Ma famille est sécurisée, je suis un privilégié de la vie, je pourrais me dire que cela n'est plus mon sujet mais je le dois à mes filles et à ceux qui m'écrivent".

FICHE PROGRAMME

Synopsis - Céline et Mathieu, un couple de trentenaires, préparent la venue dans leur ferme de madame Rouart, une assistante sociale. Cela fait maintenant cinq ans que leur première demande d'adoption a été déposée et qu'ils se battent sans relâche pour accueillir un enfant. Céline, la quarantaine approchant, se rend bien compte que le compte à rebours s'accélère. Mais madame Rouart n'a qu'une option à leur soumettre : l'adoption d'un enfant lourdement handicapé. Prise de court et ne se sentant pas à la hauteur de l'enjeu, Céline s'en prend violemment à l'assistante sociale. Avant de partir, la stagiaire de cette dernière leur glisse les coordonnées de l'un de ses amis, Darius. Celui-ci a eu recours à une autre solution avec son compagnon Julien : la GPA...

Sofia Essaïdi : Céline

Malik Zidi : Mathieu

Benjamin Siksou : Julien

Roby Schinasi : Darius

Patrick d'Assumçao : Eric

Bruno Sanches : Benjamin

Guilaine Londez : Agnès

Christiane Millet : Aline

Michel Benizri : Michel

Jennie-Anne Walker : Kelly

Florien Hutter : Gavin

Eleonore Lamothe : Emma

Philippe Touzel : Peter

Océane Miché : June

Bernard Blancan : Bernard

Marc Dorion : Romain

Qu'est-ce qu'elle a ma famille est un téléfilm unitaire diffusé sur France 2 le mercredi 9 février 2022, à 21h10. Si vous n'avez pas pu suivre cette fiction adaptée du récit de Marc-Olivier Fogiel, sachez que France Télévision met ses programmes à disposition en replay streaming sur sa plateforme france.tv. Il suffit d'avoir un compte gratuit pour découvrir le programme.