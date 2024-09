"Qui veut gagner des millions : la vraie raison qui a poussé Jean-Pierre Foucault à dire son "dernier mot""

Après avoir présenté pendant près de 20 ans Qui veut gagner des millions ?, Jean-Pierre Foucault a passé le relais sans émotion...

Qui veut gagner des millions ? Cette question somme toute anodine, dont la réponse ne demande pas beaucoup réflexion, a fait rêver des milliers de candidats et téléspectateurs pendant plus de 20 ans sur TF1 (avec interruptions et changements de formats). Une longévité que le jeu devra à son animateur culte, tout aussi increvable, un certain Jean-Pierre Foucault. L'animateur historique de TF1, qui a lancé le concept britannique en France au début des années 2000, a présenté Qui veut gagner des millions ? jusqu'en 2019, année où il a raccroché les gants. Son dernier numéro du jeu aura été programmé en janvier 2019, avant de passer le flambeau à Camille Combal, pour une courte durée. L'émission s'arrêtant après deux petites saisons de quotidiennes seulement.

En 2019, Jean-Pierre Foucault, alors âgé de 71 ans, avait pris la décision de quitter les commandes de l'émission qu'il présentait depuis son lancement en 2000. Une décision mûrement réfléchie, comme il l'expliquait à l'époque au magazine Le Point : "Quand il y a deux mois, on m'a proposé de refaire l'émission, j'ai dit aux dirigeants : 'Attendez, je ne veux pas être en désaccord avec moi-même et faire comme ces chanteurs qui font trois galas d'adieu par an.' Et j'ai proposé à TF1 de passer le relais à un nouvel animateur." Le choix de Camille Combal avait ravi l'intéressé : "Je lui trouve beaucoup de qualités. Je m'identifie à lui : il fait de la radio au quotidien, il est méditerranéen - ce qui a mes yeux est une énorme qualité - et il est extrêmement sérieux et rigoureux dans son travail."

Un départ sans émotion

À l'époque, Jean-Pierre Foucault assurait ne pas avoir ressenti "l'émotion qu'(il) craignait de ressentir" en enregistrant sa dernière de Qui veut gagner des millions ?. "Quand j'ai passé le relais à Camille, je m'attendais à un petit pincement au cœur et je ne l'ai pas eu", confiait-il. Peut-être parce qu'il savait qu'il ne quittait pas définitivement le monde de la télévision, continuant à animer l'élection de Miss France et les émissions de la Française des Jeux.

Sur les réseaux sociaux, des dizaines de téléspectateurs s'étaient émus du départ de l'animateur. "Merci Jean-Pierre Foucault d'avoir accompagné nos soirées pendant toutes ces années", écrivait par exemple un internaute, quand un autre saluait "l'humilité, la gentillesse et le respect de Jean-Pierre Foucault envers la nouvelle génération".