Des attaques coordonnées contre des prisons françaises : un message envoyé à Darmanin

Des actions violentes ont été menées contre plusieurs prisons de France dans la nuit de lundi à mardi. Plusieurs groupes sont considérés comme les potentiels auteurs de ces attaques, tous critiquent la politique du Garde des Sceaux.

Matériel incendié, coup de feu... Plusieurs actions violentes ont été menées à proximité ou contre des prisons de France dans la nuit de lundi à mardi a fait savoir le ministère de la Justice. Parmi les établissements pénitentiaires visés, Le Parisien cite les prisons de Toulon (Var), d'Aix-en-Provence, Marseille (Bouches-du-Rhône), de Valence (Drôme), de Nîmes (Gard), de Luynes (Indre-et-Loire), de Villepinte (Seine-Saint-Denis) et de Nanterre (Hauts-de-Seine).

Les attaques ont pris différentes formes. Un individu a mis le feu à plusieurs voitures devant l'établissement pénitentiaire à Valence, plusieurs véhicules ont également été brûlés sur le parking de la prison de Toulon et à proximité de celle de Marseille. Dans la cité phocéenne, des individus ont également mis le feu à une résidence abritant les logements de surveillants pénitentiaires. Par endroits, les dégradations se sont accompagnées de tags avec l'inscription "DDPF" signifiant "droit des prisonniers français".

C'est à Toulon que les actions ont été les plus violentes avec plusieurs tirs à l'arme automatique visant la porte de la prison. Le ou les tireurs se trouvaient à bord d'une voiture avec plusieurs individus et ont pris la fuite. Personne n'a été blessé, mais plusieurs impacts ont été constatés sur la porte, entre sept et quinze selon les sources du Parisien et de BFMTV.

Avant les attaques simultanées dans la nuit du lundi 14 avril, d'autres actions contre des prisons ont eu lieu les jours précédents, notamment contre la prison de Réau (Seine-et-Marne) et le centre de formation des surveillants de prison, l'Enap, à Agen (Lot-et-Garonne).

Deux hypothèses derrière les attaques coordonnées

Aucune des attaques n'a été revendiquée, mais selon une source proche du dossier citée par BFMTV, tout porte à croire qu'elles étaient coordonnées. Plusieurs hypothèses sont évoquées, dont de possibles représailles de narcotrafiquants à l'égard du ministre de la Justice qui a entamé un processus de lutte contre le narcobanditisme. "Tout cela semble coordonné et manifestement en lien avec la stratégie contre le narcobanditisme du ministre. La République est confrontée au narcotrafic et prend des mesures qui vont déranger profondément les réseaux criminels. Elle est défiée et saura être ferme et courageuse", a d'ailleurs écrit Gérald Darmanin sur X.

Le garde des Sceaux communique depuis plusieurs semaines sur son projet de prison hautement sécurisée destinée à accueillir les narcotrafiquants les plus dangereux pour mettre un terme à la poursuite des trafics depuis les cellules de prison. Il a notamment annoncé la création de deux de ces centres à Vendin-le-Vieil et à Condé-sur-Sarthe et le début des travaux. Une source judiciaire du Parisien estime par ailleurs que les attaques pourraient avoir été commanditées et organisées par des détenus dangereux depuis les quartiers de haute sécurité des établissements pénitentiaires.

L'autre hypothèse avancée est celle d'attaques perpétrées par des groupes d'ultragauche. Cette option est alimentée par les inscriptions "DDPF" retrouvées près des dégradations. Le Parisien indique que plusieurs sites anarchistes avaient diffusé des appels à s'en prendre aux prisons.

Darmanin attendu à la prison de Toulon

Au lendemain des attaques, Gérald Darmanin doit se rendre au centre pénitentiaire de Toulon ce mardi après-midi pour s'exprimer sur ces événements et apporter son soutien aux agents pénitentiaires. En réaction aux actions violentes de la veille, les agents pénitentiaires ont bloqué le centre ce mardi matin avant de reprendre le travail pour assurer uniquement le service minimum.

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a également réagi et a demandé à ce que la sécurité des agents et des prisons soit renforcée : "Je condamne fermement ces actes, et j'ai donné cette nuit instruction aux préfets, aux côtés des services de police et de gendarmerie, de renforcer sans délai la protection des agents et des établissements." Il a, lui aussi, promis une réponse "implacable".