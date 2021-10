Ici tout commence en avance : qui est le père de Naël ? Spoilers du 22 octobre 2021

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 255 d'Ici tout commence du 22 octobre 2021, l'identité du père de Naël est révélée. Résumé en avance et spoilers.

Attention, cet article est un résumé en avance d'Ici tout commence. Il contient des spoilers sur le prochain épisode diffusé le vendredi 22 octobre 2021 sur TF1. Dans l'épisode 255 d'Ici tout commence du 22 octobre 2021, Teyssier décide de mettre Jasmine à l'épreuve après l'incident de la veille : si elle réussit l'évaluation de Clotilde, elle reste à l'Institut. En parallèle, Rose la pousse à prévenir le père de Naël de l'existence de son fils. Jasmine se rend dans la chambre de Greg et, après une hésitation, lui demande de l'aide pour son évaluation. Après l'avoir remballé, il finit par accepter. Elle lui avoue alors qu'elle est bipolaire et prend son traitement pour la première fois. Grâce à l'aide du jeune homme, Jasmine brille lors de l'évaluation et gagne sa place à l'Institut. Lorsque Greg et Elliot viennent la féliciter, elle refuse que Greg porte Naël, prétextant qu'il n'aime pas les bébés. Elliot trouve son comportement étrange et se demande si son petit-ami n'est pas le père de Naël, Jasmine et Greg ayant eu une relation sexuelle en août dernier. Lorsque les deux hommes vont confronter l'étudiante en première année, Jasmine leur confirme que Greg est le père de son fils. Ce dernier refuse d'y croire et s'énerve violemment contre Jasmine.

Au même moment, dans le prochain épisode d'Ici tout commence diffusé le vendredi 22 octobre 2021, Stella répète à Gaëtan qu'elle a des sentiments pour lui. Le professeur de sport de l'Institut la repousse une nouvelle fois et tente de l'éviter, sans succès face à l'insistance de Ludivine et Noémie. Sa soeur décide de leur faire tourner une vidéo de coaching sportif en duo, mais Gaëtan s'énerve lorsqu'elle propose qu'ils fassent des pompes l'un sur l'autre. Ludivine décide de confronter directement son frère sur son attitude étrange : il lui avoue qu'il y a une ambiguité avec Stella depuis qu'ils se sont embrassés, mais qu'il ne ressent rien pour elle. Mais Ludivine est persuadée du contraire.

Enfin, dans Ici tout commence ce vendredi 22 octobre 2021 sur TF1, au Double A, Salomé encadre les premières années. Elle se montre particulièrement dure envers Ambre. Anaïs assiste à la scène et conseille à son amie de se calmer. Durant le service, Salomé ne prévient pas Ambre qu'un plat était chaud et la première année se brûle. Cependant, elle décide de continuer le service avec une main brûlée et Salomé lui confirme qu'elle a fait exprès de la laisser se blesser. Anaïs tente de convaincre son amie qu'elle va trop loin, jusqu'à l'intervention de Maxime, qui est choqué de l'attitude de son ex. Salomé est persuadée qu'elle ne se remettra jamais en couple avec Maxime.