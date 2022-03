Ici tout commence du 15 mars 2022 : Deva expulsée (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 356 d'Ici tout commence ce mardi, la police découvre la vérité sur les papiers de Deva. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 15 mars 2022, Deva confirme à la police que Souleymane a bien pris la décision de partir après l'accident de Stéphane, sous le coup de la panique. Pour enregistrer sa déposition, les autorités ont besoin des papiers d'identité de la jeune femme, qui panique à l'idée que la police découvre que ses documents sont faux. Souleymane et Clotilde lui conseillent de faire croire à la police qu'elle a perdu ses papiers. Cependant, Guillaume fournit à la police les documents que Deva a soumis à l'Institut au moment de son inscription, malgré les protestations d'Antoine. Désespérée, Deva avoue à Souleymane qu'elle est tombée amoureuse de lui, avant d'être convoquée dans le bureau de Teyssier. La police a découvert qu'elle réside en France illégalement. Elle a 48 heures pour quitter le pays.

Toujours dans l'épisode 356 d'Ici tout commence prévu pour une diffusion le 15 mars, Léna s'inquiète de la réaction de Tom la veille, mais Florence la rassure. Cette dernière profite de la visite de la cheffe Guinot pour suggérer qu'elle remplace Solal par Tom. Mais Claire reste campée sur ses positions et refuse d'embaucher Tom. Plus tard, Tom retrouve Florence et elle s'interroge sur l'étrange comportement du jeune homme. Tom lui avoue qu'il n'a pas apprécié que Florence et Léna débarquent à l'improviste et qu'il a besoin de compartimenter sa vie entre son quotidien à l'Institut et leur relation, sans en révéler davantage.