Ici tout commence du 20 mai : les coupables de l'accident du bal révélés (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 404 d'Ici tout commence ce vendredi, Boris et Mylène récupèrent Naël pour une semaine, tandis que Salomé découvre leur présence au moment du bal. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 20 mai 2022, les parents de Jasmine s'immiscent de plus en plus dans leur vie. Ils proposent de garder Naël une semaine entière. Jasmine est partante et choisit de leur laisser une seconde chance, avec l'aval d'Eliott et Greg. En parallèle, Axel confirme que ses sentiments pour Jasmine sont sincères. De leur côté, Louis et Salomé décident alors d'enquêter à la salle de bal avec Claire, dans l'espoir qu'elle se souvienne de quelque chose. La cheffe Guinot se souvient être sortie de la salle et avoir vu une voiture rouge, de laquelle deux personnes d'une quarantaine d'années sont sorties. Elle a entendu alors le nom de Jasmine au détour de leur conversation et qu'ils voulaient attendre que Naël soit seul. Salomé comprend alors qu'il s'agit des parents de Jasmine. Salomé arrive trop tard, la jeune femme a mis son fils dans la voiture de ses parents qui sont partis avec l'enfant. Jasmine refuse de croire Salomé, qui la met en garde contre ses parents.

Egalement dans le feuilleton de TF1, au programme TV ce vendredi, l'ambiance est glaciale entre Constance et Emmanuel, ce qui inquiète Charlène. En parallèle, l'infirmière continue de se rapprocher de Zacharie. Le professeur de pâtisserie lui propose de l'aider à chercher un moyen pour sa reconversion. Plus tard, Théo encourage sa mère à poursuivre dans la voie qu'elle a choisie. Constance a trouvé une formation à Montpellier et finit par en parler à son mari. Elle lui propose de continuer à travailler à l'Institut à mi-temps, mais Emmanuel refuse de lui apporter son soutien. La femme du directeur lui avoue alors avoir le soutien de Zacharie, ce qui énerve profondément Teyssier.

Dans l'épisode 404 d'Ici tout commence ce vendredi 20 mai, Enzo assure à Ambre qu'il n'a pas copié son plat sur un livre de recettes. Son amie le pousse à se défendre auprès de la cheffe Listrac. Enzo plaide sa cause auprès de la professeure en lui expliquant son processus de création. Le jeune homme se montre convaincant et Olivia propose au jeune homme de réaliser sa recette devant elle. Enzo refuse de refaire l'exercice car il n'a pas triché. Il estime que la professeure a des préjugés envers lui. Cependant, Olivia finit par le croire et lui donne la note de 16/20.