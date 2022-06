Jon Snow : ce que l'on sait sur le spin-off de Game of Thrones avec Kit Harington

JON SNOW SERIE. Un spin-off de Game of Thrones centré sur Jon Snow serait en préparation sur HBO. Kit Harington devrait reprendre le rôle qui l'a fait connaître.

Jon Snow bientôt de retour ? C'est en tout cas ce qu'affirme le Hollywood Reporter. Le média américain a annoncé ce jeudi 16 juin qu'un projet de série centré sur l'ancien Lord Commandeur de la Garde de la Nuit est en préparation chez HBO. Kit Harington devrait reprendre le rôle qui l'a fait connaître dans la série Game of Thrones. Il s'agirait d'un nouveau spin-off de la série culte, après House of the dragon qui doit sortir à la fin de l'été 2022. Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été annoncée.

La série Jon Snow devrait raconter l'après-Game of Throne pour le personnage. Pour rappel, lors du final de la série de fantasy, on découvrait que le personnage joué par Kit Harington n'était autre que le fils d'Aegon Targaryen, et donc un héritier légitime du trône de fer. En revanche, il assassine la reine Daenerys Targaryen, devenue la "Mad Queen" (reine folle). Considéré comme un traître, il a été exilé de Westeros. Il part ainsi au-delà du Mur rejoindre les Sauvageons. C'est Bran Stark qui a hérité du trône de fer. On ne sait pas encore si cette suite de Game of Thrones verra le retour d'anciens personnages de la série, comme Arya, Sansa, Samwell, Tyrion ou Brienne.