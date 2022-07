Ici tout commence du 13 juillet 2022 : Louis prêt à tout (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 442 d'Ici tout commence mercredi, Louis est prêt à tout pour obtenir le poste au Double A. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 13 juillet 2022, Célia demande à Théo qu'il choisisse entre sa carrière et leur relation, persuadée qu'une relation à distance ne fonctionnera pas entre eux. Pour Tom et Deva, il n'y a pas de question à se poser : Célia n'a pas à lui poser un ultimatum pareil. Deva et Tom décident de prendre les choses en main et convainquent Célia de soutenir son petit ami. De son côté, Louis refuse d'abandonner l'affaire et déplore de ne pas avoir le soutien de Charlène ou de sa mère. Il demande à Claire de s'arranger pour que l'inspecteur du prix Vatel vienne vendredi, et non pas jeudi comme c'est prévu, afin de pouvoir prendre la place de Théo.

Egalement dans l'épisode 442 d'ITC au programme TV ce mercredi, Marius accepte de donner une seconde chance à Greg. Les deux jeunes hommes décident de rattraper le temps perdu. Mais la bonne ambiance au sein de la brigade est de courte durée, puisqu'Alban, l'ancien chef pâtissier de l'hôtel Beaumont, reproche à Greg d'avoir pris des ingrédients destiné à sa brigade dans l'économat. En réalité, il n'arrive pas à digérer que Noémie ait pris sa place. Benoît Delobel intervient pour prendre le parti de Noémie.

Enfin, Kelly met en garde sa mère sur sa relation avec Tony. Mais Laetitia ne veut rien entendre et refuse de croire que Guillaume puisse être jaloux. Dans Ici tout commence sur TF1 mercredi 13 juillet, Tony assure une livraison au bureau de Guillaume, qui refuse de lui adresser la parole. Laetitia comprend alors que son compagnon est jaloux qu'elle passe sa journée avec son ex. Elle lui reproche de ne pas avoir confiance en elle. Guillaume décide alors que Tony ne peut plus assurer de livraison à l'Institut, soi-disant pour ne pas faire concurrence avec le Double A. Lorsque Laetitia l'apprend, elle est furieuse mais refuse d'arrêter de voir son ami pour autant.