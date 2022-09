Emmy Awards : Succession, Ted Lasso... Le palmarès 2022

EMMY AWARDS 2022. Les Emmy Awards ont récompensé le meilleur des séries du moment. Succession, Squid Game et Ted Lasso étaient les grands vainqueurs de la soirée. Le palmarès complet.

[Mis à jour le 13 septembre 2022 à 9h24] Chaque année, les Emmy Awards récompensent le meilleur de la télévision américaine. La dernière édition de la cérémonie s'est déroulée dans la nuit du 12 septembre 2022. Comme c'était attendu des observateurs américains, Succession est sortie grande gagnante des séries dramatiques en remportant non seulement l'Emmy Awards de la meilleure série dramatique, mais également celui du meilleur acteur dans une série dramatique pour Matthew Macfadyen. Pour ce qui est des séries comiques, Ted Lasso s'est illustré comme le grand vainqueur avec l'Emmy Award de la meilleure série comique, du meilleur acteur dans une série comique (Jason Sudeikis) et celui du meilleur acteur dans un second rôle pour une série comique (Brett Goldstein).

De son côté, The White Lotus a remporté l'Emmy Award de la meilleure mini-série. Pour ce qui est des prix d'interprétation, citons la victoire de Lee Jung-jae, récompensé de la statuette du meilleur acteur dans une série dramatique pour sa prestation dans Squid Game, quand Zendaya a reçu pour la deuxième année consécutive l'Emmy de la meilleure actrice dans une série dramatique. Jean Smart, Julia Garner, Michael Keaton, Amanda Seyfried Jennifer Coolidge et Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary) ont également été récompensés. Ci-dessous, retrouvez le palmarès des Emmy Awards 2022.

Meilleure série dramatique

Succession

Better Call Saul

Euphoria

Ozark

Severance

Squid Game

Stranger Things

Yellowjackets

Meilleure série comique

Ted Lasso

Abbott Elementary

Barry

Curb your enthusiasm

Hacks

The Marvelous Mrs Maisel

Only murders in the building

What we do in the shadows

Meilleure mini-série

The White Lotus

Dopesick

The Dropout

Inventing Anna

Pam & Tommy

Meilleur acteur dans une série dramatique

Lee Jung-jae ("Squid Game")

Jason Bateman ("Ozark")

Brian Cox ("Succession")

Bob Odenkirk ("Better Call Saul")

Adam Scott ("Severance")

Jeremy Strong ("Succession")

Meilleure actrice dans une série dramatique

Zendaya ("Euphoria")

Jodie Comer ("Killing Eve")

Laura Linney ("Ozark")

Melanie Lynskey ("Yellowjackets")

Sandra Oh ("Killing Eve")

Reese Witherspoon ("The Morning Show")

Meilleur acteur dans une série comique

Jason Sudeikis ("Ted Lasso")

Donald Glover ("Atlanta")

Bill Hader ("Barry")

Nicholas Hoult ("The Great")

Steve Martin ("Only Murders in the Building")

Martin Short ("Only Murders in the Building")

Meilleure actrice dans une série comique

Jean Smart ("Hacks")

Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Quinta Brunson ("Abbott Elementary")

Kaley Cuoco ("The Flight Attendant")

Elle Fanning ("The Great")

Issa Rae ("Insecure")

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm

Michael Keaton ("Dopesick")

Colin Firth ("The Staircase")

Andrew Garfield ("Under the Banner of Heaven")

Oscar Isaac ("Scenes From a Marriage")

Himesh Patel ("Station Eleven")

Sebastian Stan ("Pam and Tommy")

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm

Amanda Seyfried ("The Dropout")

Toni Collette ("The Staircase")

Julia Garner ("Inventing Anna")

Lily James ("Pam and Tommy")

Sarah Paulson ("Impeachment: American Crime Story")

Margaret Qualley ("Maid")

Meilleure actrice dans un second rôle pour une série dramatique

Julia Garner ("Ozark")

Patricia Arquette ("Severance")

Jung Ho-yeon ("Squid Game")

Christina Ricci ("Yellowjackets")

Rhea Seehorn ("Better Call Saul")

J. Smith-Cameron ("Succession")

Sarah Snook ("Succession")

Sydney Sweeney ("Euphoria")

Meilleur acteur dans un second rôle pour une série dramatique

Matthew Macfadyen ("Succession")

Nicholas Braun ("Succession")

Billy Crudup ("The Morning Show")

Kieran Culkin ("Succession")

Park Hae-soo ("Squid Game")

John Turturro ("Severance")

Christopher Walken ("Severance")

Oh Yeong-su ("Squid Game")

Meilleure actrice dans un second rôle pour une série comique

Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary")

Alex Borstein ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Hannah Einbinder ("Hacks")

Janelle James ("Abbott Elementary")

Kate McKinnon ("Saturday Night Live")

Sarah Niles ("Ted Lasso")

Juno Temple ("Ted Lasso")

Hannah Waddingham ("Ted Lasso")

Meilleur acteur dans un second rôle pour une série comique

Brett Goldstein ("Ted Lasso")

Anthony Carrigan ("Barry")

Toheeb Jimoh ("Ted Lasso")

Nick Mohammed ("Ted Lasso")

Tony Shalhoub ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Tyler James Williams ("Abbott Elementary")

Henry Winkler ("Barry")

Bowen Yang ("Saturday Night Live")

Meilleure actrice dans un second rôle pour une mini-série ou un téléfilm

Jennifer Coolidge ("The White Lotus")

Connie Britton ("The White Lotus")

Alexandra Daddario ("The White Lotus")

Kaitlyn Dever ("Dopesick")

Natasha Rothwell ("The White Lotus")

Sydney Sweeney ("The White Lotus")

Mare Winningham ("Dopesick")

Meilleur acteur dans un second rôle pour une mini-série ou un téléfilm

Murray Bartlett ("The White Lotus")

Jake Lacy ("The White Lotus")

Will Poulter ("Dopesick")

Seth Rogen ("Pam & Tommy")

Peter Sarsgaard ("Dopesick")

Michael Stuhlbarg ("Dopesick")

Steve Zahn ("The White Lotus")

Les Emmy Awards rythment la rentrée scolaire aux Etats-Unis. La cérémonie récompensant le meilleur de la télévision américaine s'est tenue le 12 septembre 2022 en direct de Los Angeles. Un événement qu'il ne fallait surtout pas rater pour les adeptes de séries US !