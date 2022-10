Résumé de Demain nous appartient épisode 1299 du 20 octobre 2022

Dans l'épisode 1299 de Demain nous appartient du jeudi 20 octobre 2022, alors que Sylvain est innocenté, la police trouve un nouveau suspect.

Dans l'épisode 1299 de DNA du jeudi 20 octobre, la police découvre que Sylvain Moreno a récemment perdu beaucoup d'argent au jeu et qu'il s'en est pris à quelqu'un en l'accusant de tricherie. Les enquêteurs se demandent si cette personne ne serait pas Régis Daunier. Mais Sylvain soutient qu'il ne le connaît pas et plusieurs preuves l'innocentent finalement. Les nerfs d'Aurore sont mis à rude épreuve : qui a tué son beau-père ? L'enquête connaît un nouveau rebondissement quand Lisa découvre que le vol d'une camionnette bleue a été signalé. Le voleur, c'est Darius Valbec, suspect dans l'affaire des jeunes femmes prises en photo à leur insu. Dans son portefeuille, Darius a la carte bleue de Régis Daunier.

En parallèle, dans cet épisode de DNA, Chloé et Alex profitent de l'achat d'une nouvelle camionnette pour aller faire une escapade. Ne voulant pas passer la soirée toute seule, Judith demande à Jordan s'il peut rester avec elle, mais il lui annonce qu'il se sent mal à l'aise et qu'il va arrêter de travailler au mas car c'est trop dur pour lui de la voir tous les jours. Pendant ce temps, la camionnette d'occasion tombe en panne. Alex et Chloé se retrouvent perdus au milieu de nulle part, leurs portables déchargés. Chloé suggère de profiter malgré tout de cette escapade romantique. De son côté, Judith avait tellement peur de rester seule que Jordan est venu passer la nuit chez elle. La jeune femme succombe la première à la tentation, elle se jette au cou de Jordan pour échanger un baiser passionné.

Ailleurs à Sète, Audrey a une vision d'effroi : un serpent dans sa maison ! Le problème, c'est que Damien ne l'a pas vu. Il a beau chercher, impossible de le trouver. Depuis le Spoon, Audrey insiste pour qu'il le retrouve et s'en débarrasse… même s'il pense qu'elle a halluciné. Emma a entendu la conversation et lui apprend qu'il est interdit de tuer un serpent. Mona rajoute son grain de sel : malgré l'idée négative que l'on a des reptiles, ils sont très attachants. Dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le 20 octobre sur TF1, c'est en fait Léo qui a trouvé le serpent et l'a gardé en secret dans sa chambre. Damien le met dans une boîte pour le relâcher dans la nature.