Ici tout commence du 1er novembre 2022 : l'identité de Flow dévoilée (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans Ici tout commence mardi 1er novembre, Louis reprend contact avec Flow, qui n'est autre que Billie. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 1er novembre 2022, l'Institut va fêter ses 30 ans. Pour l'occasion, Emmanuel a chargé Claire de réaliser un menu exceptionnel en revisitant les plus grandes recettes d'Auguste Armand. Louis demande à participer à l'événement, en promettant de ne pas remettre en cause l'autorité de sa mère. Malgré les mises en garde de Teyssier et d'Olivia, Claire accepte de laisser une chance à son fils. Lorsque Charlène l'apprend, elle est émoustillée à l'idée que son fiancé reprenne du pouvoir et abandonne son costume de professeur. Cette découverte refroidit Louis, qui reprend contact avec Flow. Ils continuent d'échanger de manière anonyme, mais l'identité de la cam-girl est révélée au téléspectateur : il s'agit de Billie.

Au même moment, Jérémy est mal à l'aise face aux badinages de sa mère avec Joachim. Dans l'épisode 512 d'ITC au programme TV de TF1 mardi, Clotilde propose à son fils de l'assister en cours, ce que le jeune homme accepte avec grand plaisir. Durant la leçon, Vic rate totalement la recette de Clotilde, qui la recadre publiquement devant les autres élèves. Jérémy vient lui apporter son soutien et ses conseils. Plus tard, Vic retrouve Jérémy, qui lui partage ses doutes sur la relation entre Joachim et Clotilde. Il se demande toujours si le directeur technique de l'Institut ne manipule pas sa mère.

Enfin, dans Ici tout commence mardi 1er novembre, Lisandro enseigne à ses élèves l'art de la mixologie. David ne prend aucune note mais excelle lors de la leçon, et demande une nouvelle fois à participer au championnat. Lisandro refuse catégoriquement. David décide de s'inscrire au championnat, malgré l'avis de son professeur. En parallèle, Lisandro annonce à Teyssier qu'aucun élève n'est en mesure de décrocher le titre au championnat, jusqu'à ce qu'Antoine évoque le nom de David. Emmanuel met en garde le professeur de salle : l'Institut doit décrocher le titre coûte que coûte.