Résumé de Demain nous appartient épisode 1353 du 1er février 2023

Dans l'épisode 1353 de Demain nous appartient du mercredi 1er février 2023, Muriel soupçonne son mari d'avoir tué Alain Lehaut. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1353 de DNA du mercredi 1er février, Charlie se réjouit d'apprendre que Sylvain n'a aucune séquelle après son coma, mais maintenant, c'est surtout François qui l'inquiète. Il est ailleurs, ne répond pas à ses messages et communique avec le mystérieux Lehaut1995 pendant ses cours… De son côté, persuadée que son mari a tué Alain, Muriel décide de fouiller dans son ordinateur et trouve un message de menace : "il faut qu'on se parle, je sais ce qui s'est passé, ça va te coûter cher". Pour elle, il ne fait aucun doute que Patrick est coupable et que quelqu'un le fait chanter. Elle s'empresse de faire part de sa découverte à la police. Pendant ce temps, voulant à tout prix des réponses, François accepte un rendez-vous avec Lehaut1995. Contre de l'argent, l'homme lui raconte qu'un jour, il a vu son père se faire agresser sur la plage, son assaillant lui criant de ne plus s'approcher de sa femme avant de l'assommer et de le mettre dans le coffre de sa voiture. Voulant en savoir plus, François perd le contrôle et frappe l'homme, mais Adam intervient avant qu'il n'aille trop loin.

Toujours dans l'épisode de DNA du mercredi 1er février, sachant qu'Alex est satisfait de son travail au mas, Bruno lui demande une faveur : il voudrait préparer une surprise à ses enfants. Nathan retrouve donc Julie au mas devant un beau plateau d'huîtres. Bruno voudrait passer un bon moment en famille et même s'il a fait des erreurs par le passé, il veut désormais être à la hauteur pour eux. Après un bon repas, même s'il reconnaît que son père a fait des efforts, Nathan prévient sa sœur et lui demande de ne pas se faire d'illusions. Il ne croit pas si bien dire car au même moment, alors qu'il est allé ranger le plateau à l'intérieur, Bruno craque et boit du vin.

En parallèle, Noor, Soraya, Gabriel et Victoire n'ont pas fermé l'œil alors que Stéphane est en pleine forme après avoir ronflé toute la nuit. Une nouvelle journée en forêt les attend, mais comme la veille, le groupe d'amis tourne en rond. Heureusement, Victoire a l'idée d'utiliser une appli pour retrouver leur chemin. Dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le mercredi 1er février sur TF1, enfin revenus à la civilisation, les randonneurs se retrouvent au Spoon pour partager un bon repas après cette aventure. La bonne humeur est au rendez-vous !