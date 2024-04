Européennes 2024 : les votes pour Reconquête synonymes de "voix perdues" pour l'extrême droite ?

Invité sur le plateau de BFMTV-RMC ce mercredi 17 avril, le patron du RN, Jordan Bardella, n'a pas mâché ses mots quant aux voix des électeurs qui iront à la liste de Marion Maréchal et d'Éric Zemmour en juin prochain.

Dans moins de deux mois se tiendront les élections européennes. Alors que la course aux voix fait rage, la liste du Rassemblement national menée par le patron du parti, Jordan Bardella, fait toujours figure de grande favorite. Un succès encore confirmé par le dernier sondage Ifop-Fiducial réalisé pour Le Figaro, LCI et Sud Radio. Mercredi, pas moins de 32,5% des intentions de vote allaient ainsi à la liste RN de Jordan Bardella. De quoi faire des jaloux. En particulier du côté de Reconquête!. Et ce, d'autant plus en ce 17 avril.

Dans le sondage publié par nos confrères, la liste menée par Marion Maréchal a en effet atteint un seuil d'alerte. Avec seulement 5,5% des intentions de vote, la liste du parti d'Éric Zemmour semble dangereusement flirter avec les 5%. Rappelons qu'en deçà de cette ligne rouge, aucun élu de cette liste ne sera élu. Plus qu'un revers pour Reconquête!, un tel score pourrait signer la fin du parti fondé fin 2021 en perspective de la présidentielle 2022.

Invité ce mercredi matin sur le plateau d'Apolline de Malherbe, sur BFMTV et RMC, à réagir au message que lui a adressé samedi Marion Maréchal sur X, qui l'appelait alors à ne pas se "tromper d'ennemi", Jordan Bardella n'y est pas allé par quatre chemins. "Je pense que quand on est un électeur patriote aujourd'hui, on ne peut plus aller voter et disperser ses voix sur des listes qui font 5 ou 6%", a taclé le patron du RN, renvoyant Marion Maréchal dans les cordes. Jordan Bardella a par la suite clairement appelé les électeurs de Reconquêtes! à s'allier à sa cause lors des prochaines européennes. "La sanction infligée à Emmanuel Macron le 9 juin doit être la plus lourde possible", a-t-il estimé, jugeant par ailleurs que "les voix qui se porteront sur la liste d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal seront des voix perdues" qui ne feront, selon lui, que le bonheur du camp Macron.