Mask Singer : l'un des principaux participants à l'émission est déjà obligé de se justifier

Mask Singer fait son grand retour début mai sur TF1. Avant même la première émission, une personnalité clé du programme doit se justifier sur le casting de la saison 2024...

Mask Singer est de retour en 2024, avec une première diffusion en prime-time le 3 mai prochain, sur TF1. Comme chaque année, un jury composé de personnalités va tenter de démasquer d'autres peoples, venant chanter sur scène dans des costumes hauts en couleur. Le programme, présenté par Camille Combal, change a priori assez peu en comparaison des cinq saisons précédentes. On sait déjà qu'on pourra admirer un hippopotame, un hamster, un léopard et un cornichon dans cette 6e saison du show de la première chaîne.

Mais quelques visages sont tout de même venus s'ajouter au casting cette année. Dans le jury, l'indéboulonnable Kev Adams sera secondé par Chantal Ladesou, Inès Reg et un quatrième invité qu'on n'attendait pas dans ce type d'émission : Laurent Ruquier, qui sort d'une expérience compliquée sur BFMTV. Ce dernier s'est exprimé cette semaine sur son choix de rejoindre le casting de Mask Singer 2024, une émission à des années lumières des talks shows et des chaînes d'info sur lesquels il s'est illustré dernièrement.

Celui qui a débuté sa carrière comme humoriste, connu pour son esprit vif et son humour, a quitté BFMTV après seulement quelques mois d'activité. Il explique que son passage sur cette chaîne d'information ne correspondait pas ou plus à ses envies. "Je suis dans un état d'esprit où j'ai envie de faire uniquement ce qui m'amuse. C'est aussi pour ça que je ne suis pas resté sur BFMTV. J'ai compris que ce n'était pas pour moi et que ce n'était pas la peine d'insister", a-t-il confié dans une interview accordée à Télé Magazine.

"C'est un vrai boulot !"

Son arrivée dans Mask Singer signe ce retour au divertissement pur et dur. "Je l'ai fait parce que ça m'amuse. C'est aussi pour ça que j'avais accepté la saison dernière de faire enquêteur-guest pour remplacer Michèle Bernier le temps d'une émission", assure aussi Laurent Ruquier, qui avait en effet réalisé une brève apparition l'année dernière dans Mask Singer. "J'avais le secret espoir qu'on me rappelle, et je n'ai pas hésité un seul instant," assure même celui qui a présenté On n'est pas couché de 2006 à 2020 sur le service public, vantant une "vraie comédie musicale toutes les semaines".

Depuis que Laurent Ruquier est annoncé dans Mask Singer, des rumeurs ont circulé prétendant que son arrivée était planifiée bien avant son court passage sur BFMTV, qu'il trouvait dans le programme un "plan B" après son échec sur la chaîne d'info, ou encore que ce choix était une régression dans sa carrière. Ruquier a tenu à écarter ces théories une à une et à clarifier la situation : "Contrairement à ce qu'on a dit, ma participation n'était pas prénégociée avant que j'arrive sur BFMTV. Sinon, je n'y serais pas allé".

"C'est un vrai boulot !", défend aussi l'animateur dans Télé Magazine. Outre son rôle d'enquêteur, Laurent Ruquier a hérité de la présentation de la deuxième partie de soirée, à la place de Camille Combal. Un rôle qui lui permet de renouer avec l'exercice de l'interview, bien qu'il soit totalement improvisé. "J'ai vite compris la difficulté de cet exercice parce que je ne sais pas à l'avance qui sont les personnalités qui vont être démasquées. Si c'est quelqu'un que je connais bien, c'est beaucoup plus facile. Quand c'est une vedette internationale, c'est un peu plus compliqué, mais c'est marrant à faire", explique-t-il. Et de conclure : "Dans Mask Singer, je suis là de façon provisoire, mais je m'éclate". A bon entendeur...