Ici tout commence du 7 février 2023 : Charlène prête à tout pour évincer Salomé (spoilers)

[Mis à jour le 6 février 2023 à 18h30] Dans l'épisode 595 d'Ici tout commence du 7 février 2023, Salomé en veut beaucoup à Charlène de la faire passer pour une tricheuse et elle est bien décidée à récupérer son projet. Pour cela, elle demande à Solal de parler à son père et parvient à se faire réintégrer dans la brigade. Son plan marche puisque Fayet commence à avoir des doutes sur Charlène, son fils lui a parlé de la mauvaise réputation de Charlène qui, de plus, est mal à l'aise quand il lui pose des questions sur son plat tandis que Salomé lui donne volontiers tous les détails techniques de la recette. Maintenant, le seul allié de Charlène, c'est Louis. Il est prêt à tout pour lui prouver son amour, elle n'a qu'à ordonner et il obéira. La jeune femme lui demande de l'aider à évincer Salomé de sa brigade.

En parallèle, dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé le mardi 7 février sur TF1, Anaïs comprend que Lisandro n'a pas eu sa lunch box. Elle est déçue de devoir attendre un autre jour pour passer un moment romantique avec lui… De son côté, persuadé que la lunch box a été préparée par une fille, Théo demande à Vic si c'est elle, mais elle l'envoie sur les roses. Bien que Jude le mette en garde, les fantasmes devant parfois rester des fantasmes, Théo veut à tout prix savoir qui est à l'origine de cette exquise préparation. Le chef affirme que son intérêt n'est bien sûr que culinaire. Par la suite, au bar du double A, Kelly et Anaïs retrouvent la lunch box avec un mot et un sachet de cardamome à l'intérieur, au cas où elle serait inspirée pour une autre préparation. Anaïs a donc un admirateur culinaire !

Toujours à l'institut, Ethan n'en dit rien à Samia, mais depuis qu'elle a embrassé Jasmine, il a peur de la perdre. Au point de faire des cauchemars où elles s'embrassent ! Axel tente de le rassurer, il devrait arrêter de se prendre la tête car c'est évident que Samia l'aime. Dans l'épisode d'ITC du 7 février, Samia offre un petit cadeau de Saint-Valentin en avance à Ethan, un bracelet avec écrit "Mon petit waterzoï à moi". Axel l'a mise au courant des inquiétudes d'Ethan et elle lui assure qu'elle est amoureuse de lui et ne veut être avec personne d'autre.