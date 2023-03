Ici tout commence du 9 mars 2023 : Emmanuel condamné ? (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 616 d'Ici tout commence ce 9 mars 2023, maintenant qu'Axel a rejoint le clan Armand, Louis, Rose et Clotilde ont enfin un moyen de se débarrasser de Teyssier. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 8 mars 2023 à 18h30] Dans l'épisode 616 d'Ici tout commence du jeudi 9 mars, le notaire est prêt à recevoir Axel pour l'intégrer au testament Armand, mais Clotilde préfère que les choses se calment avec la famille Teyssier avant. Elle reproche à Louis de vouloir se servir d'Axel pour faire tomber le directeur, mais Louis dément. Il ne se prive pas pour annoncer à Emmanuel qu'Axel va prendre sa part d'héritage et le directeur s'empresse de mettre son neveu en garde : il doit se méfier des Armand, mais trop tard, Axel ne fait plus confiance à son oncle. Emmanuel s'en prend ensuite à Clotilde qui gaffe en révélant que c'est elle qui lui a envoyé les enregistrements de Ferigno lors de la compétition des chefs. Emmanuel comprend alors que Clotilde est probablement dans le Cercle. Le clan Armand doit agir vite pour se débarrasser de Teyssier avant que celui-ci ne leur nuise. Et pour cela, ils vont devoir utiliser Axel même si Rose s'y oppose. De leur côté, Constance et Emmanuel veulent exposer les mensonges de Clotilde, pour prouver qu'elle aussi faisait partie du Cercle.

Toujours à l'institut, Ambre se félicite du succès de la brigade féminine et souhaite convaincre Antoine de renouveler l'expérience. Il n'est pas convaincu, mais l'étudiante pense que cela renverrait un message fort et évoque la rencontre avec une fillette de huit ans qui veut devenir cheffe. Olivia est séduite par cette idée et Antoine accepte d'en parler en apprenant que Rose aussi valide le projet. Dans cet épisode d'Ici tout commence, Kelly a des doutes concernant la brigade des femmes. L'idée lui a semblé amusante, mais elle ne se sent pas l'âme militante et elle trouve qu'en cuisine, les hommes et les femmes ont des choses à s'apporter. Elle fait donc faux bond à Ambre qui décide d'annuler l'interview, mais OIivia la persuade d'y répondre seule et l'étudiante se laisse convaincre.

Enfin, dans l'épisode 616 d'Ici tout commence diffusé le jeudi 9 mars sur TF1, Hortense s'est encore mêlée de ce qui ne la regardait pas. Cette fois, elle a organisé une rencontre entre Eliott et son père Pascal, persuadée que ce dernier doit assister au mariage de son fils. Eliott est furieux et s'en prend à Hortense en l'accusant de toujours mettre son nez dans les affaires des autres. Pourtant, l'idée de la jeune femme n'est peut-être pas si mauvaise. Pascal retrouve son fils et lui témoigne de l'intérêt. Finalement, les deux hommes se promènent avant de déjeuner au double A. Pascal veut que son fils sache que même s'il n'en donne pas l'air, il s'intéresse toujours à lui. Eliott se jette à l'eau et lui annonce qu'il va se marier. Pascal accuse le coup, mais est finalement très heureux pour Eliott. Les deux hommes tombent enfin dans les bras de l'un de l'autre.