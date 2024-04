Européennes 2024, en direct : rattrapée par Glucksmann, la Macronie relativise

La campagne des élections européennes se poursuit et profite à Raphaël Glucksmann qui continue de se rapprocher de Valérie Hayer, tête de liste de la majorité dans les sondages. Alors que sa candidate est également devancée par Jordan Bardella, la Macronie estime que tout peut encore arriver.

En direct

13:45 - Raphaël Glucksmann : le candidat de gauche à abattre ? Des quatre listes de gauche en course, il est à la tête de celle qui domine. Raphaël Glucksmann, qui représente le Parti socialiste et Place publique, est de fait devenu la cible des critiques de tous les autres partis de gauche. Les insoumis, qui ont adopté cette stratégie depuis des semaines, ont accolé plusieurs étiquettes au candidat rarement pour le mieux le qualifiant de "va t’en guerre", de "libéral", d’"atlantiste" et de représentant de la "vieille gauche". Plus étonnant, les insoumis ont été rejoints par les écologistes qui appelé pour un "pacte de non-agression" entre les gauches en début de campagne. L'écart entre les deux listes dans les sondages expliquent peut-être ce revirement. Enfin, les communistes ne sont pas en reste.et Léon Deffontaines a même refusé de considérer Raphaël Glucksmann comme étant de gauche. Malgré ces attaques, aucune réponse ne se fait entendre du côté de la tête de liste socialiste. "Le match, on ne le fait pas au sein de la gauche mais contre le Rassemblement national et Renaissance. On maintiendra jusqu’au bout qu’on n’a pas d’ennemis à gauche" a glissé un colistier au Parisien tout en appelant les autres partis à faire preuve de retenu.

10:29 - "La campagne est en train de démarrer" : on se rassure en Macronie La majorité présidentielle ne brille pas par ses scores dans les résultats des sondages : elle est cantonnée à la deuxième place derrière le Rassemblement national depuis les premières études publiées à l'été 2023 et depuis elle n'a jamais réussi à rattraper son adversaire, ni même à dépasser les 25% d'intentions de vote. Et ces dernières semaines, alors que la campagne a commencé et que le scrutin approche, les scores obtenus par la tête de liste Valérie Hayer ont plutôt tendance à baisser qu'à grimper... L'eurodéputée est créditée de 16 à18% des intentions de vote et n'a plus que quelques points d'avance sur le candidat du PS, Raphaël Glucksmann. Si la dynamique n'est pas bonne, rien ne sert de paniquer selon le porte-parole de la campagne de Valérie Hayer et ancien ministre Clément Beaune. "Les sondages sont difficiles, mais la campagne est en train de démarrer" a-t-il déclaré mardi soir sur le plateau de C à vous sur France 5. Le politique a reconnu qu'il "aurait préféré que l’écart soit moins élevé" avec le RN, voire que sa candidate "soit en tête", mais il garde espoir dans la suite de la campagne qui se met en place dans le camp macroniste : "On est en train d’expliquer, de convaincre, de se déployer sur le terrain". Le porte-parole se rassure aussi en jugeant que les scores sont en partie dus au fait qu'une part des Français ignore encore la tenue des élections le 9 juin prochain... Mais il serait tant de faire campagne auprès d'eux à sept semaines du scrutin.

16/04/24 - 15:58 - La liste de la majorité sauvée par les votes des Français de l'étranger ? La liste de la majorité présidentielle portée par Valérie Hayer ne parvient pas à progresser dans les résultats des sondages et semble même avoir des difficultés à tenir sa position. D'après les chiffres - qui ont encore le temps de changer et peuvent ne pas coller aux résultats le soir du scrutin - le camp macroniste pourrait souffrir d'un grand retard sur la liste du Rassemblement national. Mais la Macronie pourrait profiter d'un vote non pris en compte dans les sondages : celui des Français de l'étranger. Les dernières élections européennes et présidentielle ont prouvé le soutien majoritaire des expatriés au parti présidentiel. La liste avait obtenu 36,84 % des suffrages exprimés à l'étranger en 2019 (contre 22,41 % en France) et 45% des suffrages dès le premier tour de la présidentielle en 2022. Il faut dire que le profil des expatriés correspond aux valeurs et politiques d'Emmanuel Macron. "Le projet d'Emmanuel Macron s'est fait sur des bases de libéralisme économique et sociétal. Un projet en phase avec les expatriés, qui sont des personnes qui ont fait la démarche d'émigrer souvent pour des raisons économiques ou pour des études" explique Tudi Kernalegenn, enseignant-chercheur en science politique à Sciences Po Rennes, au Figaro. Un constat partagé par le géographe Laurent Chalard : "Globalement, les expatriés sont plutôt des cadres et des chefs d'entreprise, voire des retraités aisés, que des employés ou des ouvriers, ce qui a bien évidemment des conséquences sur leur vote".

16/04/24 - 13:42 - Une liste "Free Palestine" en course pour les Européennes Une nouvelle liste devrait s'ajouter à celles déjà connues pour les élections européennes. Et celle-ci sera transpartisane, représentative d'une coalition de partis indépendants partageant la même éthique musulmane dans divers pays d'Europe, dont la France, l'Espagne, l'Allemagne ou les Pays-Bas, et aura pour nom : "Free Palestine". Une dénomination loin d'être anodine à l'heure où le conflit israélo-palestinien continue d'inquiéter la communauté internationale. En France, cette liste sera portée par l’Union des démocrates musulmans français (UDMF). Le but du parti avec cette candidature est "de faire entendre la voix du peuple palestinien" et de "lutter contre la contamination des idées d’extrême droite visant les citoyens de confession musulmane", a expliqué à l’AFP Nagib Azergui, le président et fondateur de l’UDMF. Parmi les principales idées de la liste, celle d'initier un "changement radical de la diplomatie française et européenne" et de sanctionner Israël via divers moyens, dont l'interdiction de ventes d’armes, un embargo commercial et l'exclusion de toute compétition internationale. Mais d'autres propositions doivent être faites pour l'écologie, la lutte contre l’évasion fiscale et contre les discriminations.

16/04/24 - 12:00 - Mélenchon et Hassan, de la liste LFI, dans le viseur d'autres partis En plein campagne des élections européennes, la majorité présidentielle, les Républicains et le Rassemblement national exigent l'annulation d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan prévue ce jeudi 18 avril à l'université de Lille. Ledit rendez-vous n'est pas directement lié aux élections, mais organisé par une association étudiante pro-Palestine. Parmi les reproches faits aux deux candidats : le logo visible sur l'affiche et jugé antisémite par certains. Sur ce logo, présent sur l'affiche à côté des portraits de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, juriste et militante franco-palestienne, est représenté un territoire englobant Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza, sur lequel est apposé le nom de l'association "Libre Palestine". Selon le président LR des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, ce logo "nie l'existence de l'État d'Israël". Plus que le logo, c'est le sujet de la conférence et des positions antisémites qui pourraient y être supposément défendues qui sont au coeur du problème, notamment pour le vice-président du RN, Sébastien Chenu qui est persuadé que "des propos antisémites seront probablement tenus". La députée Renaissance Violette Spillebout s'est elle adressé au président de l'université pour souligner la "très lourde responsabilité" de LFI "dans l'explosion antisémite en France". Le logo apposé sur une affiche de Mélenchon jugé antisémite, la polémique prend de l'ampleur Le président de la région des Hauts-de-France demande l'annulation d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon dans une université de Lille. La raison : un logo sur son affiche.

15/04/24 - 19:10 - La candidate de la liste écologiste, Flora Ghebali, divise chez EELV En plus d'être à la peine dans les sondages, les écologistes semblent divisés à l'heure de la campagne électorale des Européennes. La discorde porterait sur plusieurs sujets : la gestion de l'affaire Julien Bayou, accusé de harcèlement moral par une ex-compagne, la position du parti sur le confit israélo-palestinien et désormais la présence de Flora Ghebali sur la liste à la 11ème place. Si les deux premiers sujets sont des problèmes de fond qui trainent depuis des mois, l'arrivée de Flora Ghebali, chroniqueuse régulière des "Grandes Gueules" sur RMC est un sujet récent, mais qui crispe certains. La cause ? Le passé politique de la chroniqueuse qui a été chargée des relations presse à l’Élysée entre 2016 et 2018 durant les mandats de François Hollande et d'Emmanuel Macron. La chroniqueuse a également figuré sur des listes municipales en 2020, d'abord celle des socialistes avant de rejoindre celle de la Macronie. Depuis, elle s'est engagée pour l'écologie en créant un "espace de dialogue et de propositions pour faire de l’écologie un sujet universel et collectif" baptisé Les Fourmis. Mais la proximité qu'a eu Flora Ghebali avec la Macronie fait craindre à certains écologistes que sa présence dans la liste EELV envoie le signal d'une écologie trop "centriste" aux électeurs. L'écologiste, Bénédicte Monville, n'a d'ailleurs pas mâché ses mots avec celle qu'elle qualifie d'"influenceuse de l’écologie bourgeoise". "Cette manière de faire de la politique entame durablement notre crédibilité et pose directement la question de ce que nous ferons en 2027 ? Une alliance avec Macron et les socialistes de Carole Delga ? Jusqu’où cette direction est prête à nous emmener ?" a-t-elle poursuivi dénonçant l'absence de boussole politique chez les Verts.

15/04/24 - 17:07 - LFI innove pour ses meetings avant les Européennes La liste de la France insoumise n'est pas la mieux lotie dans les résultats des sondages, créditée de moins de 10% des voix entre la quatrième et la sixième place selon les études. Mais le parti est décidé à contredire les sondages et à aller chercher des électeurs. Pour cela, il mise sur les célèbres meetings, mais en 2024 la campagne insoumise veut innover et s'inviter dans des lieux où les politiques ne sont jamais allés pour obtenir des voix : cap sur les quartiers populaires de grandes villes, dont Toulouse, Bordeaux, Marseille ou encore Saint-Denis en région parisienne. C'est à Jean-Luc Mélenchon que LFI doit cette idée innovante. Le fondateur du parti, candidat de la liste mais à l'avant-dernière position, participera activement à la campagne et il devrait inaugurer cette série de meetings. L'un d'eux serait en train d'être organisé dans une cité "sensible" des quartiers nord de Marseille selon franceinfo. En allant à la rencontre des habitants des quartiers populaires, LFI souhaite obtenir des électeurs décisifs. Le parti de gauche est effectivement arrivé en tête des dernières élections dans ces endroits où le premier parti reste celui de l'abstention. Jean-Luc Mélenchon fait donc le pari de voir les abstentionnistes se rendre aux urnes et voter pour son camp. Européennes 2024 : Mélenchon ose un meeting qu'aucun candidat n'a jamais fait Figure de LFI, Jean-Luc Mélenchon s'apprête à innover une nouvelle fois pour ses prochains meetings, après l'épisode de l'hologramme en 2017.

15/04/24 - 15:19 - Toutes les gauches en meeting, le combat fait rage La gauche a fait le choix de partir en ordre dispersé pour ces élections européennes. Fini l'union de la Nupes, et la volonté de Manon Aubry de porter une liste de rassemblement n'a rien changé. Mais voilà, chacune des listes essaie désormais de réunir un maximum d'électeurs de gauche quitte à priver les autres listes de cette moitié de l'échiquier politique de voix. A ce jeu, c'est Raphaël Glucksmann qui s'en sort le mieux en arrivant en tête des sondages parmi les listes de gauche, notamment grâce à la récupération d'une partie des votes écologistes selon l'étude Ifop pour Le Figaro, Sud Radio et LCI du 12 avril. La lutte des listes des candidats de gauche aux élections européennes était bien palpable la semaine dernière avec pas moins de quatre meetings organisés en quatre jours, un par parti politique : Léon Deffontaines à Amiens jeudi, Raphaël Glucksmann à Nantes samedi et Marie Toussaint ainsi que Manon Aubry, respectivement à Paris et Montpellier, dimanche. Niveau influence c'est la tête de liste du parti socialiste qui l'a emporté. Mais devant un public de militants convaincus, tous ont eu des meetings réussis durant lesquels ils ont vanté leurs mérites et les raisons de voter davantage pour eux que pour une autre liste de gauche. Avec encore deux mois de campagne, les formations politiques ont encore le temps d'essayer de faire adhérer les électeurs à leur cause. A la fin, seuls les résultats du scrutin décideront du gagnant de ce match à quatre qui risque de fragiliser la gauche au Parlement européen plus que de la renforcer.

15/04/24 - 13:14 - Des minutes en moins ou en plus ? Le temps de parole des candidats enfin décompté A compter de ce lundi 15 avril, la campagne des élections européennes entre dans une nouvelle phase : désormais les principales chaînes de télévision et stations de radio doivent respecter le "principe d'équité" et prendre soin d'accorder la même visibilité à chaque liste en course pour le scrutin. Concrètement, cela veut dire que toutes les listes doivent disposer du même temps de parole, que celui-ci soit utilisé par une tête de liste, un colistier ou des soutiens - politiques avec des personnes de la même famille politique, médiatiques avec l'avis de chroniqueurs, ou militant. Ce temps de parole prend en compte aussi bien le temps d'antenne des candidats, quand il s'exprime en interview ou en débat; que les reportages ou les sujets d'analyse, de décryptage portant sur une liste ou un candidat. Ce principe d'équité n'implique pas une égalité parfaite du temps de parole entre tous les candidats, puisque les temps de parole sont calculés selon la "représentativité des listes". Cette dernière dépend de plusieurs facteurs : les résultats des partis aux dernières élections européennes et aux derniers scrutins, en l'occurrence la présidentielle et les législatives de 2022, mais aussi les indications des sondages d'opinion et la contribution à "l'animation du débat électoral" via des débats ou des déplacements. Ce détail fait craindre à certaines listes d'être désavantagée, comme dans le camp du Parti socialiste et de Place publique. Alors que Raphaël Glucksmann est la première force de gauche dans les sondages, les résultats du PS aux dernières élections ne sont pas à son avantage (6,19% aux Européennes 2019 et 1,75% à la présidentielle 2022). Le candidat et ses soutiens craignent de pâtir du principe d'équité et d'être empêchés dans leur progression dans les sondages alors qu'ils ne sont plus qu'à trois points de la majorité présidentielle. A l'inverse, d'autres se réjouissent de cette équité comme les écologistes qui n'ont pas réussi à se faire entendre depuis le début de la campagne.

14/04/24 - 17:01 - À Nantes, les socialistes reprennent “espoir” 2 500 personnes se sont déplacé au Zénith de Nantes, samedi 13 avril, pour le meeting de Raphaël Glucksmann. Ce n’est pas plus que les macronistes à Lille ou les Insoumis à Villepinte en mars, lors des lancements des campagnes, mais c’est assez pour les socialistes qui reprennent “espoir” alors que leur liste en lice pour les Européennes gagne des points dans les sondages d’intentions de vote. Le mouvement PS-Place publique se place à la troisième place du podium, seulement 3 points derrière la liste de la majorité portée par Valérie Hayer. Mais les socialistes souhaitent avant tout mener une bataille contre le Rassemblement national, dont la liste menée par Jordan Bardella caracole en tête du classement depuis des semaines avec plus de 30 % des intentions de vote. “C’est à nous de porter la confrontation avec l’extrême droite”, a martelé Olivier Faure, chef du PS, samedi. “L’extrême droite, c’est le délitement et le chaos, le renoncement et la capitulation”, a appuyé Raphaël Glucksmann. La tête de liste PS-Place publique a eu l’honneur de la présence d’anciennes figures socialistes pour le soutenir dans l’exercice, telles que Jean-Marc Ayrault (ancien maire de Nantes et Premier ministre) et Loïg Chesnais-Girard, (président de la Bretagne). Signe que la gauche se remobilise après avoir fait 1,7 % à l’élection présidentielle, il y a tout juste deux ans.

14/04/24 - 14:51 - Jordan Bardella à conquête de le l’ouest "On ne changera pas la situation du pays avec des votes d'habitude, on ne redressera pas la France en votant pour les mêmes toujours", a martelé Jordan Bardella en meeting à Royan, samedi 13 avril, où il avait été largement battu par le candidat de la majorité aux législatives de 2022. La tête de liste du Rassemblement national s’est aventurée en terre hostile pour appeler à voter sa liste lors du scrutin du 9 juin. "Libérez-vous du conformisme, du prêt-à-penser, rejoignez-nous et osez le réflexe patriote", a notamment lancé le président du parti d’extrême droite. Quelque 2 000 personnes, selon le candidat, 1 300 selon le service de sécurité du palais des congrès de Royan, sont venues à sa rencontre. Jordan Bardella a dénoncé “l’immigration de masse” et “l’écologie punitive”, prenant pour exemple les projets éoliens en mer qui, selon lui, risquent de “défigurer” le littoral charentais. "L'ouest est un territoire sur lequel nous progressons et nous souhaitons partir à la conquête de l'ouest", avait prévenu le candidat de 28 ans, quelques heures plus tôt lors d'un point presse à Blaye, en Gironde, rapporte BFMTV.

13/04/24 - 14:18 - Les écologies à la ramasse dans la campagne ? À moins de 60 jours du scrutin qui se tiendra le 9 juin, la liste Europe Écologie Les Verts (EELV) est en perte de vitesse. Crédité à 6 % des intentions de voix dans les sondages, le parti pro-européen pourrait faire bien moins qu’à son habitude. En 2019, la liste de Yannick Jadot avait fait 13,5 %. Alors, les écologistes, portées par Marie Toussaint encore peu connue du grand public il y a peu, s’activent sur le terrain. La tête de liste et la secrétaire nationale du parti, Marine Tondelier multiplient les interventions médiatiques. Cette semaine, les Verts ont participé à deux débats en l’espace de quatre jours. Pour justifier leur retard dans les sondages d'intention de vote, le duo Toussaint-Tondelier pointe le “backlash écologiste” du moment. “On préfère désigner les écologistes comme coupables de tout : il n’y a pas assez d’eau, c’est de la faute des écolos, l’agriculture, c’est de la faute des écolos”, s’était agacé la cheffe des Verts, rappelle Le Huffpost. Leur campagne divise néanmoins, même en interne nous apprend le journal La Croix. Si les deux femmes ont assumé les happenings, dont le fameux spectacle de “booty shake” lors du lancement de la campagne, ils ont fait sourciller en interne. Par ailleurs, l’affaire Bayou, du nom de député d’EELV qui fait l’objet d’une plainte de son ancienne compagne, est venue entacher l’image du parti menée par deux femmes. Néanmoins, les Verts restent optimistes. “On ne va pas dire qu’on ne regarde pas les sondages et c’est sûr qu’on préférerait qu’ils soient plus élevés”, reconnaît une source interne au Huffpost, même si “on reste combatifs et déterminés”. Marine Tondelier, la cheffe du Parti, avait fait savoir que cette “élection se détermine très tard”. En 2019, EELV avait créé la surprise.