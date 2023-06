On pensait que cette série géniale était terminée, mais une suite pourrait voir le jour

Les téléspectateurs ont récemment fait leurs adieux à une série acclamée de toutes part. Mais il n'est pas impossible que les personnages reviennent un jour sous la forme d'un spin-off.

Le 12 juin dernier, les abonnés d'Apple TV+ avaient fait leurs adieux à Ted Lasso. La saison 3 s'est achevé sur un air de final, le protagoniste quittant l'AFC Richmond pour retrouver sa famille. Néanmoins, certaines intrigues restaient ouvertes et interrogeaient les fans quant à une suite potentiel. Mais Jason Sudeikis, acteur principal et créateur de la série, continuait d'affirmait qu'il s'agissait de la fin de la série mettant en scène un coach de football américain prenant les rennes d'un petit club de foot britannique. Dans la foulée, de nombreux acteurs ont fait leurs adieux à la série.

Alors que Ted Lasso semblait donc bel et bien fini, Apple TV a laissé poindre une lueur d'espoir pour les fans. Le compte Twitter de la plateforme a mystérieusement écrit sur Twitter que la nouvelle team de coach, formée par Beard, Roy Kent et Nathan Shelley avait du "potentiel". Sur Instagram, l'acteur Phil Dunster (Jamie Tartt) a rendu hommage à la série par une série de photographies des coulisses, écrivant, en légende de l'une d'entre elle : "Dis Siri, joue "Time to say goodbye" [Il est temps de faire ses adieux, ndlr] (mais peut-être pas tout de suite, on ne sait pas) d'Andrea Botticelli". Une phrase qui a de quoi interroger, laissant entendre qu'il n'est pas impossible que Ted Lasso revienne un jour.

De son côté, Brendan Hunt, interprète de l'inoubliable Coach Beard et co-créateur de la série, a indiqué sur Reddit que "tout était possible", laissant encore planer le doute sur un retour possible des personnages de Ted Lasso. "On ne sait rien pour le moment. On a besoin de faire une pause, et c'est ce qu'on fait actuellement. Rien n'a été écarté, tout est possible, mais ça veut dire aussi qu'il est possible que ça soit terminé. On ne le saura pas tant qu'on n'aura pas pris le temps de tout digérer, de décompresser,...etc." En attendant de savoir si les footballeurs de l'AFC Richmond reviendront sur le petit écran, les trois saisons de Ted Lasso sont disponibles en intégralité sur Apple TV+ (et également accessibles avec un abonnement à MyCanal).