Disparition de Marwan Berreni : l'acteur de Plus belle la vie reste introuvable depuis un mois et demi

Cela fait un mois et demi que l'acteur de Plus belle la vie, Marwan Berreni, reste introuvable après un accident de la route qui a blessé une femme le 3 août dernier. Une information judiciaire pour disparition inquiétante a été ouverte.

Mais où est passé Marwan Berreni ? Cela fait un mois et demi que l'acteur de Plus belle la vie est porté disparu, depuis que sa voiture a percuté une femme à la sortie d'une discothèque de Mâcon, le 3 août dernier. La victime, souffrant de multiples fractures, a été hospitalisée et se trouve aujourd'hui en rééducation. Mais le comédien, lui, reste introuvable. Une information judiciaire a été ouverte pour disparition inquiétante.

Son téléphone et sa carte bleue n'ont plus été utilisée depuis le lendemain de l'accident. Le véhicule impliqué dans l'accident, lui, a été retrouvé abandonnée à une vingtaine de kilomètres du lieu de l'accident, en Saône-et-Loire, où il possède une maison.

Journaliste au Parisien, Louis Colcombet a rapporté auprès de BFM TV l'inquiétude de sa famille, : "Pourquoi laisser ses parents à qui il tient énormément dans l'inconnu? [...] Personne ne comprend". Sa famille a déclaré sa disparition à la gendarmerie le 13 août dernier.

Le tournage de Plus belle la vie doit reprendre bientôt

Pour l'heure, Marwan Berreni n'est pas mis en cause dans l'accident survenu le 3 août dernier. Rien ne permet d'affirmer que l'acteur se trouvait au volant du véhicule, qu'il possède néanmoins. Les enquêteurs souhaitaient l'entendre en qualité de témoin.

Peu de temps après l'accident, les forces de l'ordre le suspectaient d'avoir fui dans le sud de la France. Les gendarmes privilégiaient alors la piste d'"un accident de la route assorti d'un délit de fuite" selon Le Parisien. Mais l'interprète d'Abdel Feddala dans Plus belle la vie reste introuvable, alors même qu'il devait reprendre le tournage de la série en octobre.