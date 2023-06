M6 lance sa nouvelle émission culinaire, "Snack Masters", ce mardi 27 juin 2023 à 21h10. Mais que lest le concept de ce nouveau programme de la Six ?

C'est une nouvelle émission culinaire qui débarque sur M6. Snack Masters est l'un des programmes à ne pas rater au programme TV ce mardi 27 juin 2023. A partir de 21h10, la sixième chaîne lance son nouveau concours culinaire adapté d'une émission anglaise. L'objectif est simple : des chefs étoilés ou renommés s'affrontent pour tenter de reproduire sans aucune erreur un snack que mangent habituellement les Français, comme des chips, des hamburgers, des glaces, des barres chocolatées,...etc. Les deux chefs qui s'affrontent vont devoir trouver les ingrédients exacts et reconstituer ces produits.

Au cours de ce premier épisode de Snack Masters, deux chefs s'affrontent donc. Les habitués de Top Chef reconnaîtront dans cette première émission les visages de Thierry Marx et Yoann Conte. Ils devront reproduire le Big Mac de McDonalds. Par la suite, on pourra apercevoir les chefs Juan Arbelaez et Emmanuel Renaut. L'émission est animée par Stéphane Rotenberg aux côtés de Camille Delcroix, gagnant de Top Chef en 2018.