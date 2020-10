SPECTACULAIRE - La nouvelle émission de France 2 a subi de plein fouet les conséquences du coronavirus, rendant le casting et la tenue du show plus compliquée que prévu.

[Mis à jour le 3 octobre 2020 à 20h50] Le coronavirus complique les plans de nombreuses émissions de télévision. Tout comme beaucoup d'autres, Spectaculaire en a fait les frais. Cette nouvelle émission France 2 veut proposer aux téléspectateurs du samedi soir un véritable show où s'enchaînent douze numéros sensationnels, avec Jean-Marc Généreux en Monsieur Loyal. Si le public n'y verra certainement que du feu, la mise en place de l'émission a été rendue plus compliquée par la pandémie actuelle.

Spectaculaire invite en effet des artistes internationaux à se produire sur le plateau de France 2. Mais avec le contexte sanitaire actuel, certains ont dû annuler leur venue, en raison des mesures sanitaires que les pays étrangers ont pris envers la France. Il fallait donc les remplacer... "Ça a été un casse-tête, il a fallu tout vérifier, négocier, traduire plein de protocoles médicaux", explique Clément Chovin, producteur de Kiosco TV, auprès de 20 minutes. En plus de ces contraintes, il fallait prendre en compte la disponibilité des artistes, le budget, mais également la faisabilité technique de leurs numéros, comme l'explique Le Parisien. "Plus il y avait de contraintes, plus on a eu envie d'aller jusqu'au bout, se souvient Clément Chovin dans une interview au média quotidien. C'est devenu un combat. Pour le spectacle vivant, pour les téléspectateurs." Pari réussi.

Spectaculaire - au programme TV le 3 octobre 2020 sur France 2