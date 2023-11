A 57 ans, cet acteur d'une série culte est élu Homme le plus sexy de 2023

Le magazine People a révélé le nom de la célébrité élue "Homme le plus sexy" de 2023. Et cette année, c'est un acteur révélé dans une série TV qui décroche un tel honneur.

C'est un titre chaque année très convoité - et particulièrement scruté. Après Paul Rudd et Chris Evans, ce n'est plus un acteur de l'écurie Marvel qui est élu "Homme le plus sexy de l'année". En 2023, le magazine américain People a décidé de donner cet honneur à un acteur révélé dans une série télévisée culte.

Son rôle dans Grey's Anatomy lui avait valu le surnom de "Docteur Mammour" (ou Docteur McDreamy en anglais). Les créateurs de la série médicale ne s'y sont pas trompés, puisque Patrick Dempsey a donc reçu le titre d'Homme le plus sexy de l'année 2023.

L'acteur de 57 ans connu pour le rôle du docteur Derek Shepherd "était complètement choqué" en apprenant cette nouvelle. "Puis ça m'a franchement fait rire, j'ai cru à une plaisanterie", a-t-il ajouté.

Et de compléter avec humour : "J'ai toujours été la demoiselle d'honneur dans la vie, jamais la mariée, a-t-il confié. Je n'avais jamais ne serait-ce qu'imaginé me retrouver un jour dans cette posture, donc mon ego va très bien"

Avec cette récompense, Patrick Dempsey se réjouit d'avoir "une visibilité nécessaire pour avoir un impact positif", notamment pour son centre qui vient en aide aux malades du cancer et leurs proches.

Des rôles plus méconnus

Si Patrick Dempsey est resté dans les esprits comme le neurochirurgien de Grey's Anatomy pendant 11 ans, sa carrière ne se résume pas uniquement à son rôle dans la série médicale toujours diffusée à la télévision.

On a également pu le voir dans plusieurs comédies romantiques, comme Il était une fois, Le témoin amoureux, Valentine's Day ou Bridget Jones Baby.

Lorsqu'il n'est pas l'intérêt amoureux d'un film romantique, Patrick Dempsey s'illustre dans d'autres registres. Il a ainsi incarné le premier rôle dans la série La vérité sur l'affaire Harry Québert, adaptée du best-seller à succès. On l'a aussi vu dans la série Devils.