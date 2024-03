"Tout le monde a vécu les sautes d'humeur d'Inès" : Natasha St-Pier réagit et s'explique à son tour sur l'affaire DALS

Dans une longue interview accordée au Parisien, lundi 25 mars, la chanteuse canadienne brise le silence et livre sa version du clash avec Inès Reg.

Natasha St-Pier sort du silence. Fin janvier, en pleine répétition pour Danse avec les Stars de TF1, une altercation opposant l'humoriste de 31 ans, Inès Reg, et la chanteuse canadienne avait éclaté. Deux mois plus tard, Inès Reg est revenue sur l'affaire dimanche sur Instagram. L'occasion d'affirmer n'avoir "été qu'une victime" dans cette histoire et surtout, de démentir toute menace de mort à l'encontre de Natasha St-Pier, qui a récemment déposé une main courante.

Auprès du Parisien, Natasha St-Pier le reconnaît : "Une partie de ce qu'elle raconte [dans ses stories Instagram ndlr.] est vraie." Mais pour la chanteuse, Inès Reg "omet" cependant "tout le pan de l'histoire où elle a dérapé. Et qui justifie [s]a main courante". Si l'interprète de Tu trouveras prend aujourd'hui la parole, c'est également pour se défendre. "[Inès Reg] sous-entend que je suis raciste et je ne peux pas laisser passer cela", se justifie-t-elle, dénonçant "une accusation extrêmement grave, qui mène à une incitation à la violence". En réaction à la main courante de Natasha St-Pier, l'humoriste avait ainsi interpelé la chanteuse sur Instagram dimanche soir : "La seule raison pour laquelle tu as eu peur, c'est parce que [les membres qui composent mon équipe] sont des Noirs et des Arabes ?"

Des propos qui émeuvent particulièrement Natasha St-Pier. Cette dernière affirme avoir désormais peur non seulement de l'humoriste et de son entourage, mais également "de ceux qui, croyant ses histoires, voudraient [lui] faire du mal". Pour elle, cette accusation de racisme est "la plus dure à supporter". "C'est tellement embarrassant de se justifier d'un truc aux antipodes de qui je suis", confie-t-elle au Parisien. Dans les colonnes du quotidien, elle admet toutefois qu'"à aucun moment" Inès Reg l'a menacée de mort. En revanche, "Anthony Colette [son danseur dans l'émission ndlr.] a été très fermement menacé, lui. Et elle a demandé à une personne de son entourage de nous faire passer comme message d'aller 'niquer nos morts'", rapporte Natasha St-Pier, qui reconnaît : "Pour moi, j'étais en danger."

Questionnée sur le soutien des autres candidats, Natasha St-Pier assure "tout le monde a vécu les sautes d'humeur d'Inès". Et de pointer : "S'ils ne l'ont pas applaudie [lors d'une émission], c'est pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec la façon dont j'ai été traitée." Quid de la suite de l'aventure DALS ? "J'espère qu'en prenant la parole, cela va apaiser les choses", confie la chanteuse canadienne, qui souhaite pourvoir poursuivre l'aventure.