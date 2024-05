Avec "énormément de pognon", Dany Boon a une belle fortune en poche et cela lui a valu quelques ennuis

Le succès fait parfois des envieux. L'argent aussi et Dany Boon, l'un des acteurs français les mieux payés, en a déjà fait les frais...

Dany Boon, acteur, réalisateur, mais aussi Ch'ti préféré des Français, connait un immense succès au cinéma depuis la sortie en 2008 de sa comédie culte Bienvenue chez les Ch'tis. Le film, qui avait attiré plus de 20 millions de spectateurs en salles, un record, a propulsé la carrière de l'ancien humoriste vers les sommets. Grâce à ce triomphe et aux comédies populaires qui ont suivi, comme Rien à déclarer ou Supercondriaque, Dany Boon a trusté plusieurs années de suite les classements des acteurs français les mieux payés.

Le magazine Capital estimait il y a quelques années que Dany Boon touchait environ 990 000 euros de cachet par film dans lequel il jouait. Pour Bienvenue chez les Ch'tis, il aurait même empoché au total 26 millions d'euros en cumulant son salaire et sa part sur les recettes. Le tout sans compter les suites de l'énorme phénomène dont il fut le réalisateur, comme La Ch'tite Famille qui suivra dix ans plus tard, mais aussi les rediffusions à la télévision qui constituent "une rente à vie" selon les observateurs.

En tant que réalisateur, Dany Boon s'en sort d'ailleurs très bien. Pour son film Supercondriaque en 2014, il aurait perçu une rémunération de 2 millions d'euros pour la réalisation en plus des 4 millions de son salaire d'acteur selon le JDD. Deux ans plus tard, Challenges évoquait 3,5 millions d'euros de rémunération fixe pour le film RAID Dingue. Il faut dire qu'en plus de la saga des Ch'tis, tous ses films ou presque ont dépassé le million d'entrées en France, de Rien à déclarer en 2010 (plus de 8 millions d'entrées) à La Vie pour de vrai en 2023, pour un total de 56 millions d'entrées en France et dans le monde selon un récent calcul.

En fin d'année dernière, lors d'un échange avec un des journalistes autistes des Rencontres du Papotin, sur France 2, Dany Boon assumait cette réussite : "Je gagne énormément de pognon, oui !", avait-il lâché avec franchise, sans en dire beaucoup plus. Si sa fortune personnelle n'a jamais été révélée, elle lui a tout de même valu quelques ennuis.

Vertement critiqué dans une tribune du Monde dès 2012, Dany Boon avait été obligé de rectifier certains chiffres, rappeler qu'il coûtait moins d'argent au cinéma qu'il ne lui en rapportait et de souligner que ses réalisations n'avaient jamais été financées par de l'argent public, ni même bénéficié de l'avance sur recettes mise en place par le système de financement du cinéma français.

"Parler du salaire des acteurs est tout à fait nouveau", avait-il aussi regretté auprès du Figaro. Dany Boon a en outre plusieurs fois assuré payer ses impôts dans son pays natal et aux Etats-Unis, où il réside en partie et où il a créé une société de production il y a de cela plus d'une dizaine d'années.

En septembre dernier, le comédien a pourtant été accusé d'avoir eu recours à un montage fiscal pour l'achat d'un yacht de luxe et ainsi échapper à la TVA. Le Canard enchaîné rapportait que l'acteur aurait créé une entité offshore, Ad Illel IBS, domiciliée aux Antilles, dans le paradis fiscal d'Antigua-et-Barbuda, pour acheter ce bateau de 21 mètres de long à 3,5 millions d'euros. De quoi échapper à 700 000 euros de TVA à la revente selon l'hebdomadaire satirique.

Des accusations auxquelles il de nouveau a fermement répondu : "La TVA a été payée en France et l'ensemble des impôts et charges sociales liés à ce bateau ont été payés en France", a-t-il assuré sur les réseaux sociaux.