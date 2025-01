Karine Le Marchand n'est pas le vrai nom de Karine Le Marchand, les étranges raisons qui l'ont poussée à changer

Karine Le Marchand, animatrice star de M6, cache un secret bien gardé. Découvrez pourquoi elle a dû changer de nom à la dernière minute.

Karine Le Marchand est l'un des visages les plus appréciés du PAF. Avec son sourire éclatant et sa bonne humeur communicative, elle enchante les téléspectateurs depuis plus de 20 ans, sur France 5 dans l'émission Les Maternelles de 2004 à 2009, puis sur M6 depuis 2010, dans L'amour est dans le pré et bien d'autres émissions. Le rendez-vous qui permet à une poignée d'agriculteurs célibataires de trouver l'amour est de retour cette semaine, toujours avec Karine Le Marchand au micro.

Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Karine Le Marchand n'est pas le véritable nom de la pétillante animatrice de 56 ans. Née d'une mère française originaire de Lorraine et d'un père burundais, celle que tout le monde connaît sous le nom de "Le Marchand" porte en effet un autre nom dans le civil. "Le Marchand" est en effet un pseudonyme qu'elle a adopté au milieu des années 1990, par un concours de circonstances peu habituel.

En 1995, la jeune Karine, alors âgée de 27 ans, s'apprête en effet à faire ses grands débuts de chroniqueuse, lors d'un direct sur France 3 Paris. Quelques minutes seulement avant sa première apparition à l'antenne, coup de théâtre : le directeur de la chaîne lui demande de changer de nom à la dernière minute, jugeant son patronyme "imprononçable". Karine s'appelle en réalité Karine Mfayokurera. Parade à la discrimination ou, au contraire, intolérance à la différence ?

Karine Le Marchand n'a jamais été sur ce terrain dans ses explications, confirmant que son changement de patronyme était le choix de son directeur des programmes de l'époque, "Pierre Milli, que j'adore parce qu'il m'a vraiment beaucoup aidée au début". Au micro d'Europe 1, elle a pu expliquer que ce dernier est descendu au studio juste avant le direct et lui a dit : "Mais tu ne peux pas garder ton nom ! Mfayokurera, personne ne va savoir le prononcer ni l'écrire donc tu choisis un truc". "Mais attend, c'est dans dix minutes", aurait rétorqué Karine Le Marchand, ce à quoi son patron aurait répondu : "Bah choisis, choisis !"

Dans la précipitation, elle opte pour le nom de son compagnon de l'époque. Un certain Pascal Le Marchand donc, dont elle se dit "toujours proche" et qui en serait "très content". La présentatrice regrettera quant à elle ce choix fait dans l'urgence et qu'elle aurait aimé mûrir davantage. Mais pas pour longtemps. Ce pseudonyme lui plaît aujourd'hui et a manifestement fini par lui porter chance.

Pour la petite histoire, Karine Le Marchand aurait aussi pu changer de prénom. Dans plusieurs médias, elle a expliqué avoir dû se faire appeler Samantha dans sa jeunesse, lorsqu'elle a rejoint l'agence de mannequinat Elite. Le casting comptait déjà trois mannequins prénommées Karine... Mais Samantha Le Marchand aurait-elle eu le même succès à la télévision ?