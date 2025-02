Une affaire de gros sous : après avoir gagné des millions, Laurent Ruquier perd une petite fortune

Cette émission a rapporté beaucoup à Laurent Ruquier. Aujourd'hui, elle lui fait perdre une petite fortune...

Laurent Ruquier est allé de succès en succès pendant des années. Depuis plus de 30 ans, cette figure du PAF a multiplié les émissions, de divertissement, de société ou même d'info, avant un retour au jeu avec Mask Singer et Le Maître du Jeu sur TF1, sans compter Les Traîtres sur M6 récemment. Mais c'est bien On n'est pas couché, diffusé pendant 14 saisons sur France 2, qui lui aura offert ses heures de gloire. Une émission qui réunissait des millions de téléspectateurs le samedi soir et une affaire de gros sous.

En tant que co-producteur, Laurent Ruquier aurait facturé au service public 180 000 à 190 000 euros pour chaque émission selon des chiffres de Capital ou du Parisien à l'époque, faisant d'ONPC le talk show le plus cher de la télé. L'animateur empochait pour sa part 10 000 euros par émission ou 40 000 euros par mois selon des chiffres fournis à la même époque par VSD ou Télé 2 semaines. Et c'est encore sans compter un salaire de 70 000 euros par mois sur RTL, où il a commencé à animer Les Grosses Têtes en 2014. Somme qu'il partagerait toutefois avec son équipe technique.

Avec ces chiffres fous, le court passage de Laurent Ruquier sur BFMTV en 2023 va attiser les spéculations sur sa rémunération, ce qui forcera l'intéressé à affirmer qu'il gagnait moins sur la chaîne d'info que sur France 2. Mais la fin d'On n'est pas couché lui aura aussi coûté, par ricochet, une petite fortune.

Retour en 2020. A l'approche de l'été, les audiences du talk le plus populaire de France baissent subitement et France Télévisions n'y trouve plus son compte. Le petit empire du "seigneur" du PAF vacille. Laurent Ruquier, dont la société "RUQ Productions" co-produit l'émission avec "Tout sur l'écran" de la fidèle Catherine Barma, décide alors de mettre fin au programme. A la place, il lance On est en direct, toujours sur France 2, qu'il va animer pendant deux ans avant de jeter l'éponge.

Catherine Barma © SIPA (publiée le 29/01/2025)

Le hic : Laurent Ruquier décide alors de se passer de son associée historique qui le suit depuis 20 ans et met fin à leur collaboration. Après des échanges peu amènes dans les médias, les deux pontes de la télé vont chacun porter l'affaire devant les tribunaux, en 2021. Catherine Barma dénoncera notamment une rupture brutale de relation commerciale lors de l'arrêt d'On n'est pas couché, ayant provoqué des dizaines de licenciements dans sa société.

En juin 2022, Laurent Ruquier a ainsi été condamné à verser 780 340 euros de dommages et intérêts à Catherine Barma "du fait de l'insuffisance du préavis de rupture". Une somme revue à la hausse en appel cette semaine. La cour d'appel a en effet recalculé les indemnisation liées aux licenciements économiques, passées de 219 375 euros à 452 689 euros. Elle a aussi estimé que Laurent Ruquier devait près de 620 000 euros à Catherine Barma et Catherine Barma 380 000 euros à Laurent Ruquier. A l'arrivée, une ardoise de 1,5 million d'euros que la star va devoir verser à son ancienne coproductrice.

"Je me suis bien fait avoir contractuellement par Mme Barma", a réagi Laurent Ruquier auprès de l'AFP, sans préciser s'il comptait se pourvoir en cassation. Avant le procès de 2021, il avait dénoncé l'embauche d'un "personnel pléthorique" dont il n'avait "jamais demandé à ce qu'il soit engagé". Il estimait que Catherine Barma avait "même fait travailler des gens de sa famille" sur On n'est pas couché et avait vu sa société de "juteusement fructifier" grâce à lui.