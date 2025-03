Il a fait l'affaire du siècle : pourquoi Arthur fait aujourd'hui partie des plus grandes fortunes de France

Après 30 ans de télévision, Arthur est bien plus que l'animateur potache qu'on connait. L'homme d'affaires a aussi amassé une fortune considérable.

Il a fêté ses 30 ans de carrière il y a peu, avec une émission à sa gloire et quelques polémiques rapidement balayées. Arthur continue à enchaîner les émissions emblématiques à la télévision française, avec beaucoup de succès et de rares échecs, des Enfants de la télé à Vendredi tout est permis. Si les Français connaissent l'animateur potache et rigolard, peu savent en revanche que Jacques Essebag - son vrai nom - est également un homme d'affaires aussi avisé que redoutable.

Arthur fait même partie des 500 plus grandes fortunes de France selon le magazine Challenges, qui en fait la prestigieuse liste chaque année. Dans la dernière livraison du magazine l'été dernier, Jacques Essebag avait certes perdu 11 places dans le palmarès, mais il se situait encore à la 228e position. Loin d'un Bernard Arnault (plus de 190 milliards d'euros), mais tout en haut des personnalités de l'audiovisuel. Une place que ce fils d'un expert-comptable et d'une femme au foyer, venus du Maroc à la fin des années 60, a atteint à force de travail et d'un sens des affaires inouï.

Arthur avec la ministre de la Culture Rachida Dati et Michel Boujenah, lors de la remise du prix Raymond Devos a Dany Boon le 21 mars. © ROMUALD MEIGNEUX/SIPA (publiée le 28/03/2025)

Arthur a eu plusieurs entreprises de production, mais c'est en créant ASP Productions avec Stéphane Courbit, dans les années 90, qu'il se lance vraiment dans le métier. La société produit Les Enfants de la télé, mais en 2001, premier coup de génie : ASP fusionne avec le groupe néerlandais Endemol qui la rachète. Arthur devient alors vice-président d'Endemol France et une clause est à son avantage. Le contrat prévoit en effet que le prix de vente final d'ASP Productions soit indexé sur les résultats d'Endemol dans l'Hexagone.

Or c'est le moment où Endemol France connaît un gigantesque succès avec l'avènement de la télé-réalité et des émissions comme Loft Story. Quand Arthur va vendre ses parts d'Endemol France, il parvient à arracher à la maison mère, l'Espagnol Telefonica, des centaines de millions d'euros, un montant resté confidentiel (on parle de 200 millions ou plus). Issu de la radio et désormais installé à la télévision, Arthur a fait du chemin.

L'animateur aura d'autres idées pour faire fructifier sa fortune : rachat de la radio OÜI FM, création de la holding Arthur World Participation Group (qu'il exilera au Luxembourg plusieurs années plus tard), de Satisfaction Group, nouveau groupe de production qui deviendra le leader français indépendant, rachat en 2018 de Sony Pictures Television France et de son catalogue (les deux ont été fusionnés dans le groupe "Satisfy" en 2020), ouverture à l'international... Les sociétés s'enchaînent : Vendome Investments, Serenity Fiction (films), Alef One (séries), Five Stars Publishing (musique).

Autre joli coup parmi d'autres, Arthur revend en 2015 ses actions dans la société Coyote, spécialisée dans les avertisseurs de radars, avec une plus values de 12 millions d'euros.

Résultat, son pactole s'élèverait aujourd'hui à 600 millions d'euros selon l'évaluation de Challenges. Avec Satisfaction (Satisfy), Arthur est à 59 ans à la tête d'un groupe florissant de 150 collaborateurs et d'une "machine à cash" écrivait L'Informé en décembre 2024. Son objectif, comme il l'a indiqué à Challenges : atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici fin 2026.