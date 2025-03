Si vous recevez "23333" sur WhatsApp, voici ce que cela signifie et comment réagir

Si vous avez l'habitude d'utiliser WhatsApp, il y a de fortes chances que vous receviez cet étrange code prochainement.

On la côtoie tous les jours mais on oublie souvent a quel point elle a changé nos sociétés et leur façon de communiquer. L'arrivée d'internet et des réseaux sociaux à permis à une nouvelle forme de langage et d'écriture d'émerger. En plus des émojis devenus omniprésents dans les messages écrits, certains codes plus complexe font régulièrement leur apparition dans les SMS, sur Facebook, Instagram, X ou encore et surtout WhatsApp. Un de ces messages codés est apparu récemment au sein de l'application de Meta. S'il commence déjà à être partagé dans le monde entier, il laisse de nombreux utilisateurs dans le doute quant à sa signification.

Vous l'avez peut être déjà vu dans un de vos espaces de discussion, le "233333" commence à se répandre aux Etats-Unis, en Europe, et notamment en Espagne ou en Allemagne, dans les messages échangés avec ses amis ou ses proches. S'il n'est pas encore arrivé dans vos conversations WhatsApp, il pourrait bien apparaitre très vite, sans que vous ne compreniez vraiment son sens. Et c'est bien normal : il s'agit d'un petit message codé, dans lequel un "2" suivi d'un certain nombre de "3" remplace une expression que l'on a l'habitude d'utiliser depuis des années désormais.

L'origine du "233333" est assez lointaine, puisque l'habitude a initialement été prise en Chine par les jeunes générations. Sa signification n'est en revanche pas très compliquée. Elle renvoie même au bon vieux" hahaha" ou au "LOL" ("laughing out loud" ou "je ris aux éclats") qu'une grande majorité de jeunes utilisaient au début des années 2000. Plus le nombre de 3 est important après le 2, plus la rigolade est franche et plus la personne en face est pliée en deux.

L'origine du "233333" remonte à plusieurs années en Chine et serait apparue pour la première fois sur un forum de discussions appelé Mop, crée en 1997, où les utilisateurs se sont rapidement accaparé ce chiffre comme une nouvelle manière d'exprimer leur joie et leurs rires. A la base, le code "233" permettait en effet à ces utilisateurs chinois d'afficher un smiley en train de rire. Au fur et à mesure des années, ce code est rentré dans le quotidien des jeunes chinois et il est désormais utilisé sur de multiples applications comme WeChat ou QQ, des messageries instantanées assez proches de WhatsApp chez nous.

L'utilisation de nombreux 3 à la fin du code peut s'apparenter au nombre de "ha" ou de "o" que l'on peut utiliser lorsque l'on écrit "looool", pour indiquer à l'interlocuteur à quel point la situation est amusante. Concrètement, si vous recevez un "233333" via WhatsApp, il n'y a donc pas lieu de vous inquiéter ou de réagir autrement que par un autre message amical, puisque cela n'exprime rien d'autre qu'un rire franc et spontané.