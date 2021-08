"The Good Doctor : Covid, casting... à quoi s'attendre pour la saison 4 ?"

GOOD DOCTOR SAISON 4. La série médicale portée par Freddie Highmore est de retour sur TF1 avec une saison centrée sur le coronavirus.

[Mis à jour le 25 août 2021 à 12h55] L'équipe de l'hôpital Saint Bonaventure signe son retour sur TF1. La première chaîne diffuse ce mercredi 25 août 2021 le début de la saison 4 de Good Doctor, inédite pour les spectateurs français. Mais que ces derniers ne s'attendent pas à s'évader de la réalité et de l'actualité, puisque le premier épisode est entièrement consacré au début de l'épidémie de coronavirus. Shaun Murphy et ses collègues se retrouvent complètement submergés par les premiers cas de Covid-19. Notons ainsi que le début de cette saison 4 de Good Doctor a été totalement réécrit juste avant le tournage, afin d'intégrer la crise sanitaire au scénario de début de saison.

Le reste de la saison 4 de The Good Doctor, au programme TV ce mercredi, ne traitera cependant quasiment plus de la pandémie de coronavirus, et se concentrera davantage sur le quotidien presque normal des médecins de Saint Bonaventure. L'intrigue des vingt épisodes se concentre sur la relation entre Shaun et Lea, qui va connaître un tournant inattendu dans cette saison. Un personnage fera également leur retour : il s'agit de l'avocate Jessica Preston. Cette nouvelle saison de The Good Doctor est à suivre tous les mercredis dès 21h05 sur TF1.

En savoir plus

The Good Doctor, aussi appelée "Good Doctor", est une série médicale et dramatique américaine créée par David Shore (Dr House) et Daniel Dae Kim. Il s'agit de l'adaptation de la série sud-coréenne du même nom. La version américaine est diffusée depuis 2017 aux Etats-Unis. En France, c'est TF1 qui se charge de la diffusion de cette série médicale, portée par Freddie Highmore (Bates Motel, Charlie et la Chocolaterie), Antonia Thomas (Lovesick, Survivor) ou encore Nicholas Gonzalez (American Nightmare 2, Pretty Little Liars).

Synopsis - Docteur atteint du syndrome d'Asperger, Shaun Murphy intègre le service de chirurgie de l'hôpital Saint Bonaventure (San José) en tant qu'interne. Soutenu par le directeur, le docteur Aaron Glassman, Shaun va devoir surmonter ses difficultés à communiquer et à interagir socialement pour obtenir la confiance de ses pairs et de ses patients.

Freddie Highmore : Dr Shaun Murphy

Hill Harper : Dr Marcus Andrews

Richard Schiff : Dr Aaron Glassman

Antonia Thomas : Dr Claire Browne (saison 1 à 4)

Fiona Gubelmann : Dr Morgan Reznick

Will Yun Lee : Dr Alex Park

Christina Chang : Dr Audrey Lim

Paige Spara : Lea Dilallo

Nicholas Gonzalez : Dr Neil Melendez (saison 1 à 3)