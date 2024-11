Carte des résultats des élections américaines : les scores de Harris et Trump Etat par Etat

Découvrez en direct le résultat de la présidentielle américaine sur la carte des Etats-Unis, avec les scores de Kamala Harris et Donald Trump dans chaque Etat...

Les élections américaines, qui ont été fixées ce mardi 5 novembre 2024 aux Etats-Unis, vont commencer à dévoiler leurs résultats. Les premiers bureaux de vote sur la côte Est ont fermé leurs portes vers minuit heure française et les scores vont remonter de chaque Etat au fil de la nuit et de la journée de mercredi.

Le scrutin présidentiel américain est très différent d'une présidentielle française. Il s'agit d'un scrutin indirect, par lequel les électeurs votent d'abord pour élire 538 grands électeurs, répartis dans chaque Etat américain et qui désigneront le futur président des Etats-Unis. Plus qu'un score en pourcentage de votes à l'échelle nationale, c'est le nombre de grands électeurs obtenu par chacun des candidats qui déterminera si la victoire revient à Kamala Harris ou à Donald Trump. Une majorité de 270 grands électeurs est nécessaire pour remporter l'élection.

Les résultats de l'élection présidentielle américaine s'apprécient donc selon les Etats remportés par la candidate démocrate et ceux remportés par le candidat républicain, et qui fourniront leurs grands électeurs à chacun d'entre eux. Découvrez en temps réel les résultats Etat par Etat avec notre carte. Survolez chaque Etat pour voir le détail.

Dans le système américain, obtenir la majorité des voix dans un Etat revient à rafler l'ensemble de ses grands électeurs, selon le principe du "winner takes all". Le nombre de grands électeurs dépend de la densité de population au sein d'un Etat. En Californie, par exemple, il y a presque 39 millions de personnes pour 54 grands électeurs (soit plus de quatre grands électeurs pour un million d'habitants). En ce qui concerne les états avec peu d'habitants, comme l'Alaska ou le Vermont, ils ont droit à un minimum de trois grands électeurs. Cela peut conduire à une légère surreprésentation des endroits où résident moins d'un million de personnes.

Certains Etats étant déjà clairement acquis à la candidate démocrate et au candidat républicain, c'est dans une poignée d'Etats plus indécis que se joue cette présidentielle 2024. On compte 7 "Swing States" au total : l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin. A eux sept, ils représentent 93 grands électeurs qui devraient faire la différence.

Une carte qui mettra du temps à se colorer

Contrairement au système électoral français, les Américains peuvent aller voter avant la date du scrutin. Instaurées en 2004 pour encourager la participation électorale, les élections anticipées peuvent avoir lieu des semaines plus tôt, à distance ou même en présence. Pour ces élections, plus de 78 millions de personnes avaient d'ores et déjà voté pour l'un des candidats à la présidentielle, soit près d'un électeur sur trois.

À cela s'ajoutent les votes par correspondance, qui mettent souvent plus longtemps que les votes du jour-J à être comptabilisés. Lors de la présidentielles de 2020, 65,64 millions de bulletins de vote avaient été envoyés par voie postale, un record en comparaison des autres années. Depuis, la pratique n'a pas discontinuée et pourrait faire tarder la délibération, comme en 2020 lorsque la Pennsylvanie avait attendue près de trois jours avant de donner ses résultats.