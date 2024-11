Donald Trump réélu : Elon Musk vole la vedette au président avec un discours détonnant

Soutien inconditionnel de Trump, Elon Musk s'est aussi fait remarquer avec son fils lors d'une interview avec le célèbre ex-présentateur Tucker Carlson, lui-même proche du Républicain. Une séquence aperçue après le discours du nouveau président.

"Il est formidable" , "c'est un génie" ; "je t'aime Elon"... Donald Trump ne tarissait pas d'éloges au sujet d'Elon Musk ce mercredi. Et si la véritable star de cette élection présidentielle américaine s'appelait justement Elon Musk ? Le milliardaire et propriétaire de Tesla a semblé voler la vedette de Trump, fraîchement élu, lors du discours de "victoire" du président depuis West Palm Beach, en Floride. Elon Musk n'a pas hésité à dénigrer la campagne de Kamala Harris dans son interview : "Dieu sait combien de célébrités il y a du côté des démocrates", reprenant la position du martyr régulièrement utilisée par le président Trump. Une position, et une place dans la garde rapprochée de Trump qui lui confèrent désormais, une certaine aura dans le camp républicain et qui pourrait conduire le nouveau président à lui proposer un poste de ministre. Mais pour l'heure, Donald Trump savoure et a multiplié les chaleureux remerciements depuis son QG de Floride.

"Je tiens à remercier le peuple américain pour l’honneur extraordinaire d’avoir été élu 47e président". C'est ainsi que, ce mercredi 6 novembre, à 8h30 heure française, Donald Trump a revendiqué sa victoire à l'élection présidentielle américaine du 5 novembre. Avec le gain du Wisconsin, et de ses 10 grands électeurs, il ne peut plus être rejoint par Kamala Harris et totalise désormais 277 grands électeurs sur les 270 nécessaires pour gouverner. Le résultat de cette élection présidentielle est donc définitif, reste désormais à savoir le nombre total de grands électeurs glanés par le Républicain.

A West Palm Beach, en Floride, l'ex-magnat de l'immobilier américain s'est félicité d'avoir mené "le plus grand mouvement politique jamais vu dans notre pays", un mouvement comme "personne ne l'avait jamais vu auparavant", balayant d'un revers de la main les prédictions : "Beaucoup pensaient que c'était impensable. A présent, il est clair, regardez ce qui se fait aujourd'hui."

L'ex-président (2016-2020) a vanté une "victoire politique" et s'est aussi réjoui d'avoir "gagné le vote populaire". Un pied de nez du destin, alors qu'on lui avait reproché en 2016 de l'emporter avec moins de voix que sa rivale Hillary Clinton. Il faut dire que selon les prévisions, Donald Trump pourrait recueillir 5 millions de voix de plus que son adversaire démocrate cette fois. Loin de l'élection "la plus serrée de l'histoire" comme le prévoyaient bon nombre d'observateurs. Pour le candidat de 78 ans, la victoire semble totale puisque le Sénat américain a aussi basculé dans le camp républicain. Quant à la Chambre des représentants, les dépouillements sont encore en cours et l'issue s'annonce indécise.

Une vague rouge éclair et massive, qui a déjoué les prévisions

Pour se hisser une nouvelle fois dans le Bureau ovale de Washington, Donald Trump a notamment remporté l'élection américaine dans les Etats-clés de Pennsylvanie, Caroline du Nord, Wisconsin et de Géorgie. Il est également arrivé en tête dans l'Arkansas, l'Oklahoma, l'Indiana, le Kentucky, le Tennessee, le Texas, le Mississipi, l'Alabama, la Floride, la Caroline du Sud, la Virginie Occidentale, les deux Dakota, le Wyoming, l'Ohio, l'Utah, le Montana ou encore l'Idaho.

Au total, Trump dénombrait mercredi matin 277 grand électeurs grâce à ces victoires, sur les 270 nécessaires pour accéder à la Maison Blanche. Il devait encore rafler plusieurs Swing states (si ce n'est tous) ainsi que les votes dans des Etats traditionnellement républicains. Tous les baromètres et les médias, dont le très démocrate New York Times, assuraient dès 7 heures du matin et à plus de 90%, la victoire du candidat républicain.

Les résultats des élections américaines