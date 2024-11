PSG - Atlético Madrid : "ce n'est pas un match décisif", pourquoi la sortie de Luis Enrique fait peur ?

Avec quatre points en trois matchs, le Paris Saint-Germain dispute un match crucial ce mercredi soir en Ligue des champions. Le club de la capitale reçoit l'Atlético Madrid pour un choc décisif mais Luis Enrique n'est pas du même avis.

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain joue gros en Ligue des champions. Après une victoire poussive contre Girone, une défaite face à Arsenal et un nul laborieux contre le PSV Eindhoven, le club de la capitale reçoit l'Atlético Madrid, capable de faire douter les plus grandes équipes européennes. Alors que le PSG a affronté des équipes à sa portée, hormis Arsenal pour le moment, Marquinhos et ses partenaires vont défier Manchester City et le Bayern Munich lors des derniers rendez-vous de la phase de poules. Ce soir, ils se retrouvent dans l'obligation de faire un résultat mais Luis Enrique n'est pas du même avis, comme il l'a confirmé en conférence de presse : "Le sentiment est presque le même. Il y a de l'optimisme et une confiance avant de faire face à ce match. On veut repartir clairement avec les trois points. Le match de demain ? Ce n'est pas décisif. N'importe quelle des deux équipes qui perd demain, et qui gagnera les quatre autres matches se qualifiera sans souci. Vous n'êtes pas d'accord ? Demain, si le PSG ou l'Atlético perd, elle se qualifiera dans les 24 facilement si elle gagne les 4 autres matches à venir. Donc non, ce n'est pas un match décisif. C'est important pour nous et pour eux, c'est clair. Mais si on regarde le calendrier, le nôtre est plus difficile, mais qui sait ce qui va se passer dans le football ? Pour le match de demain, tout le monde est prêt.

Un PSG à deux visages ? Enrique dément

Si le PSG a déjà creusé l'écart en tête de la Ligue 1, il est reproché à Luis Enrique et à son équipe de montrer un visage différent lors des joutes européennes. Une idée démentie par le principal intéressé avant qu'il ne pointe du doigt, un défaut criant en ce début de saison : "Je pense qu'on a le même visage et les mêmes idées qu'en championnat. Les compétitions sont différentes et la LDC est meilleure. Si je fais référence aux facettes de jeu de mon équipe, je suis satisfait. Nous sommes l'une des meilleures équipes statistiquement en attaque et en défense. Je signerais pour répéter les statistiques contre Gérone et le PSG. Il faudra juste changer le résultat car la victoire était méritée. (…) Allons-nous marquer plus de buts ? C'est un autre contexte. Nous travaillons chaque semaine pour améliorer notre efficacité mais en tant qu'entraîneur, je veux les mêmes statistiques que face au PSV ou Gérone. On ne peut pas dire : on va acheter un joueur qui marque tant de buts, on fait avec notre équipe et les joueurs qui sont le mieux placés pour conclure une action".

À quelle heure débute PSG - Atlético Madrid ?

Le coup d'envoi du choc de la quatrième journée de Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain à l'Atlético Madrid est prévu mercredi 6 novembre à 21h00 au Parc des Princes à Paris. L'expérimenté polonais Szymon Marciniak sera l'arbitre de cette affiche.

Sur quelle chaîne regarder PSG - Atlético Madrid ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des champions, Canal+ diffusera la rencontre entre les Parisiens et les Colchoneros.

Comment suivre PSG - Atlético Madrid en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et le club madrilène sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables de PSG - Atlético Madrid ?

PSG : Donnarumma (ou Safonov) (G) - Hakimi, Marquinhos, Pacho, N.Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves - O.Dembélé, Asensio, Barcola.

Atlético Madrid : Oblak (G) - Molina, Witsel, Lenglet, Galan (ou Reinildo) - G.Simeone, Barrios, Koke, Lino (ou De Paul) - Griezmann, J.Alvarez.

Quels sont les pronostics de PSG - Atlético Madrid ?