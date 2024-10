Nouveautés Netflix : toutes les séries et tous les films à ne surtout pas rater en novembre

Le mois de novembre sera bien rempli pour les abonnés de Netflix. On fait le point sur toutes les nouvelles sorties du catalogue pour cette fin d'année.

Le mois de novembre sera bien chargé sur Netflix, pour le plus grand bonheur des abonnés. L'événement du mois est sans conteste la sortie de la saison 2 d'Arcane, série d'animation adaptée du jeu vidéo League of Legends dont la première saison avait faite forte impression par sa qualité visuelle et narrative il y a trois ans. La seconde (et dernière) saison est découpée en trois parties, mises en ligne sur Netflix les 9, 16 et 23 novembre.

Côté séries, les abonnés de Netflix vont également pouvoir retrouver les Pogues dans le final de la saison 4 d'Outer Banks, le 7 novembre, mais également découvrir la nouvelle série de Franck Gastambide, La Cage, le 8 novembre. Autres événements série à noter sur vos calendriers : la sortie de la fin de la saison 7 d'Outlander, le 23 novembre, mais également la seconde saison de L'impératrice, le 22 novembre.

Côté films, Netflix se met déjà aux couleurs de Noël avec la sortie de ses longs-métrages qui fleurent bon le sapin et le chocolat chaud. Les fêtes de fin d'année débutent le 6 novembre sur la plateforme de streaming, avec la sortie du Rendez-vous de Noël, mais aussi le très attendu The Merry Gentlemen avec Chad Michael Murray, le 20 novembre. Autre événement du mois côté films, citons la sortie de The Piano Lesson, adaptation du roman d'August Wilson avec Samuel L. Jackson et John David Washington.

Enfin, le mois de novembre sera également celui du sport sur Netflix. La plateforme de streaming retransmet en direct le match opposant Jake Paul et Mike Tyson, le 16 novembre. Des séries dédiées, comme la partie 2 de Sprint, ou ça suffit : la colère des footballeuses espagnoles, seront également mis en ligne ce mois-ci. Ci-dessous, retrouvez le calendrier des principales sorties Netflix pour le mois à venir.

Les nouvelles séries

Tokyo Ghoul (l'intégrale) : 1er novembre

L'attaque des Titans (saison finale) : 1er novembre

Outer Banks (saison 4 partie 2) : 7 novembre

La Cage : 8 novembre

Opération Banco Central : 8 novembre

Arcane (saison 2) : le 9 novembre (acte 1), 16 novembre (acte 2) et 23 novembre (acte 3)

Sprint (partie 2) : 13 novembre

Cobra Kai (saison 6 partie 2) : 15 novembre

L'impératrice (saison 2) : 22 novembre

Outlander (saison 7 partie 2) : 23 novembre

The Madness : 28 novembre

Senna : 29 novembre

Les nouveaux films

OSS 117 le Caire nid d'espions : 1er novembre

OSS 117 Rio ne répond plus : 1er novembre

Yannick : 2 novembre

Many Saints of Newark : 3 novembre

Le Rendez-vous de Noël : 6 novembre

Pedro Paramo : 6 novembre

Qui c'est les plus forts ? : 6 novembre

Like a Boss : 8 novembre

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée : 9 novembre

Cry Macho : 10 novembre

Mon bel homme de neige : 13 novembre

Santa & Cie : 17 novembre

GTMAX : 20 novembre

The Merry Gentlemen : 20 novembre

Ellian et le Sortilège : 22 novembre

JOY : 22 novembre

The Piano Lesson : 22 novembre

Le dernier voyage du Demeter : 23 novembre

Rendez-vous chez les Malawas : 25 novembre

Our Little Secret : 27 novembre

