Résultat de l'élection américaine : Trump avait un secret, 3 chiffres prouvent qu'il était sous-estimé

Les résultats de l'élection présidentielle américaine est sans appel : Donald Trump est réélu président des Etats-Unis d'Amérique, ayant obtenu les 270 grands électeurs nécessaires à la victoire. Le milliardaire avait une arme que n'avait pas Kamala Harris.

En direct

15:15 - Kamala Harris a-t-elle perdu parce qu'elle est une femme ? L'élection présidentielle américaine est souvent polarisée entre les femmes et les hommes, le scrutin de 2024 confirme cette tendance et le gender gap qui a poussé les électrices à voter majoritairement pour la démocrate et les électeurs à préférer Donald Trump. Pour autant, Kamala Harris qui espérait capitaliser sur le vote féminin n'a pas mieux performé que les précédents candidats démocrates auprès de cet électorat. A contrario, Donald Trump en renforcé son électorat masculin en récupérant une part du vote des hommes latino-américains. Chez les hommes, Donald Trump a également réussi à mobiliser un électorat viriliste, composé de jeunes hommes habituellement peu politisés, qu'il a convaincu en participant à des podcasts très populaires tout en s'appropriant leurs codes et leurs sujets autour du MMA et des cryptomonnaie. Kamala Harris n'a, de son côté, pas réussi à s'attirer cet électorat. Un fait imputable plus à sa campagne qu'à son genre selon l'historien André Kaspi, interrogé sur Franceinfo. Le fait que Donald Trump est gagné contre une femme pour la deuxième fois - après Hilary Clinton en 2016 - interroge également sur une possible réticence des Américains à élire une femme à la présidence des Etats-Unis. Mais la comparaison à ses limites : en 2016, Hilary Clinton avait remporté le vote populaire et donc plus de voix que Donald Trump qui avait gagné en raison du système électoral indirect. Cette année, Kamala Harris fait moins bien que Donald Trump en nombre de voix avec 5 millions de vote de retard sur son rival. Ce n'est donc pas tant le genre que la campagne qui influence le résultat du scrutin.

14:52 - La victoire de Donald Trump est une "menace majeure pour les droits de l'homme" selon une ONG Les réactions à la victoire de Donald Trump ne sont pas toutes enthousiastes, mais restent polies et n'associent pas le résultat de l'élection américaine à des risques. C'est pourtant ce que fait l'association Human Rights Watch qui estime qu'un second mandat du républicain "constitue une menace majeure pour les droits de l’homme". "Son premier mandat, marqué par une violation des droits de l'homme, et son mépris pour les processus démocratiques suscitent de vives inquiétudes" ajoute l'ONG.

14:44 - L'Europe félicite Donald Trump et se prépare à la future politique américaine En Europe, la France et l'Allemagne ont été les premiers pays à réagir. Emmanuel Macron a salué la victoire de Donald Trump se disant prêt à travailler avec lui, et Olaf Scholz a suivi son exemple disant vouloir être aux côtés de Washington "pour promouvoir la prospérité et la liberté". "Nous allons œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine dans ce nouveau contexte", a ajouté Emmanuel Macron plus tard sur X, après un entretien avec le chancelier allemand. En Europe c'est aussi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a adressé ses "chaleureuses" félicitations au républicain. Le Premier ministre français a aussi réagi à la victoire de Donald Trump mais en s'adressant aux pays européens en les mettant en garde contre le "chacun pour soi" en réaction à la future politique américaine et en appelant à une "stratégie européenne coordonnée" : "La tentation ne [doit] pas être au chacun pour soi ni aux relations bilatérales, mais bien à une stratégie européenne coordonnée" a déclaré Michel Barnier en Conseil des ministres selon la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon. La victoire de Donald Trump aura effectivement des conséquences sur les relations économiques et commerciales de l'Europe et les membres de la communauté européenne s'y préparent.

14:34 - Trump a promis d'instaurer la paix en 24 heures en Ukraine : qu'en pensent Zelensky et Poutine ? Durant la campagne, Donald Trump a assuré qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine en l'espace de 24 heures sans jamais dire comment. Mais comment ont réagit les deux dirigeants impliqués dans ce conflit depuis plus de deux ans ? Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky,a salué "l’impressionnante victoire" du républicain. "J’apprécie l’engagement pris par Donald Trump en faveur d’une paix par la force dans les affaires internationales. C’est exactement ce principe qui peut concrètement permettre d’aboutir à une paix juste en Ukraine. J’ai bon espoir que nous puissions le mettre en pratique ensemble", a-t-il poursuivi sur X. La Russie s'est montrée moins prolixe : le Kremlin n'a pas félicité Donald Trump rappelant que les Etats-Unis sont "un pays hostile qui est directement et indirectement impliqué dans une guerre contre notre État". Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, Moscou jugera le futur 47ème président des Etats-Unis "sur des actes concrets".

14:25 - Les réactions à la victoire de Donald Trump au Proche-Orient Plusieurs dirigeants ont réagi à la victoire de Donald Trump, notamment au Proche-Orient où se joue une guerre entre Israël et les territoires et pays arabes voisins. Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a été parmi les premiers à s'adresser à Donald Trump et les plus enthousiaste. Il a salué "le plus grand retour de l'histoire" et se réjouissant de la victoire du républicain qui signifie selon lui un "réengagement puissant dans la grande alliance" entre Israël et les Etats-Unis. ""C’est une énorme victoire !" a-t-il ajouté. De son côté, le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a également félicité le candidat républicain et s'est dit "convaincu que les Etats-Unis soutiendront les aspirations légitimes" des Palestiniens et prêt "à travailler avec le président Trump pour la paix et la sécurité dans la région". Le Hamas, le groupe islamiste qui dirige la bande de Gaza, a annoncé qu'il se positionnera vis-à-vis de Donald Trump en fonction de la politique de ce derniers envers la Palestine.

14:13 - Trump progresse de 10 points ou plus dans ces Etats Le vote en faveur de Donald Trump a progressé dans la quasi-totalité des Etats américains par rapport à la présidentielle d'il y a quatre ans, ce qui signifie que Kamala Harris a reculé d'autant de points ou presque. Certaines percées du candidat républicain équivaut à 10 points de pourcentage ou plus par endroit selon les données de AP : 12 points en plus à New York, 11 points en Californie et dans le New Jersey ou encore 9 points dans le Connecticut et l'Illinois qui sont pourtant des bastions démocrates, dans lesquels Kamala Harris est sortie victorieuse. Il a aussi progressé dans des Etats traditionnellement républicain avec 10 point de plus en Floride ou 9 dans le Texas.

13:59 - Pas de nouveau résultat avant 16 heures Les résultats de la présidentielle américaine sont attendus dans encore quatre Etat, même si l'issue du scrutin est connue, mais aucun ne devrait être annoncé avant 16 heures (heure française). L'agence de presse AP, qui est une référence concernant les résultats des élections américaines, a annoncé ne plus dévoiler de résultats avant ce délai. Elle précise par ailleurs que si les résultats de certains Etats pourront être donnés d'ici deux heures ou plus, il ne faut pas s'attendre à connaitre les résultats en Arizona avec "tard, mercredi".

13:42 - Kamala Harris silencieuse depuis la victoire de Donald Trump Certains démocrates ont voulu croire jusqu'au bout que Kamala Harris rattraperait son retard sur Donald Trump, son équipe estimait même à minuit (heure locale) que l'issue de vote ne serait pas connue ce mercredi. Pourtant seulement quelques heures après Donald Trump a remporté le nombre de grands électeurs suffisants pour doucher tous les espoirs du camp démocrate. Depuis Kamala Harris est restée silencieuse, mais elle doit prendre la parole dans les prochaines heures et reconnaître sa défaite. La candidate et plus largement le camp démocrate souhaite tirer des leçons de cette défaire plus évidente que ce qui était annoncé. Une source proche de la campagne de Kamala Harris a d'ailleurs demandé à CNN de leur laisser "le temps de définir ses propres forces et faiblesses".

13:25 - Comment Donald Trump a-t-il pu autant progresser auprès des électeurs latino-américains ? Une part conséquente du vote de la communauté latino-américaine a glissé du camp démocrate vers le camp républicain : Donald Trump a gagné 25 points de pourcentage auprès de cet électorat, une nouveauté qui l'aide à s'imposer plus facilement de dans nombreux Etats. Pourtant Kamala Harris misait sur ces votes habituellement démocrates pour faire la différence. Cette particularité pourrait signer la fin du vote démographique selon un membre de la campagne de Donald Trump : "Je pense que beaucoup de gens, qu'ils soient hispano-américains ou noirs, se disent simplement 'je suis américain et ce sont mes problèmes'. Ce n'est pas parce que je coche cette case sur le formulaire de recensement que je ne pense pas la même chose que tout le monde sur tout le reste", a déclaré Marc Lotter, qui était directeur des communications stratégiques de la campagne de Donald Trump en 2020, sur USA Today

13:07 - Sur les 10 Etats les plus peuplés, Trump en remporte plus de la moitié Donald Trump a remporté 27 Etat pour l'heure et il peut encore sortir vainqueur dans quatre autres : l'Alaska, l'Arizona, le Michigan et le Nevada. Mais surtout le candidat républicain a remporté la plupart des Etats les plus peuplés du pays et donc avec les grands nombre de grands électeurs. Il est sorti victorieux au Texas (2ème Etat le plus peuplé avec 40 grands électeurs), en Floride (3ème Etat pour 39 grands électeurs), la Pennsylvanie (5ème pour 19 grands électeurs), l'Ohio (7ème pour 17 grands électeurs), la Géorgie et la Caroline du Nord (8ème et 9ème pour 16 électeurs chacun). Donald Trump pourrait s'offrir le dernier pays du top 10 : le Michigan dans lequel il est en tête.

12:46 - Trump à la Maison Blanche, le républicains majoritaires au Sénat.. Et au Congrès ? Donald Trump est le nouveau président élu des Etats-Unis, il deviendra le 47ème président lors de son investiture en janvier 2025. Mais avant sa victoire à la Maison Blanche, son camp républicain a également gagné la majorité au Sénat, la chambre haute du Parlement américain qui était jusqu'alors majoritairement démocrate. Reste désormais à savoir si Donald Trump aura également une majorité au Congrès, la chambre basse du Parlement. Avant l'élection, le camp républicain était légèrement majoritaire au Congrès, conservera-t-il cet avantage ? Auquel cas le camp républicain serait dominant dans toutes les institutions et le camp démocrate serait limité dans son opposition politique.

12:25 - Donald Trump toujours en tête dans le vote populaire Le dépouillement avance et Donald Trump reste en tête dans le vote populaire avec 52,8% des voix sur les suffrages comptabilisés, contre 45,8% pour la candidate démocrate. Un tel écart pareil immense, mais Kamala Harris peut encore rattraper son retard alors que de nombreux votes doivent encore être comptabilisés dans les Etats démocrates de l'ouest comme la Californie, l'Oregon ou Washington.

11:59 - Une victoire obtenue de justesse dans le Wisconsin Dans le Wisconsin, la victoire de Donald Trump s'est jouée à seulement 32 192 voix selon le décompte donné par AP. Le résultat était déjà serré dans cet Etat lors de la précédente présidentielle avec seulement 20 000 voix d'écart à la faveur du camp démocrate. Le Wisconsin n'a fait que basculer d'un camp à l'autre durant les trois dernières élections, mais il repasse dans le rouge en 2024, comme la Pennsylvanie et la Géorgie avant lui.

11:40 - Donald Trump gagne le Wisconsin et l'élection présidentielle C'est officiel : Donald Trump vient de remporter le Wisconsin et ses 10 grands électeurs. Le candidat républicain obtient donc 277 grands électeurs et passe le cap des 270 voix pour remporter le scrutin. Plusieurs médias annoncent de fait la victoire du candidat qui a déjà fait son discours pour se présenter comme le 47ème président des Etats-Unis.