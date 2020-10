"The Voice Kids : candidats, invités... que réserve la finale 2020 ?"

THE VOICE KIDS 2020 - Plus que quelques heures avant de découvrir le gagnant de The Voice Kids. Huit candidats s'affrontent ce soir pour la finale. Tout savoir sur cette soirée événement.

L'essentiel

Le nom du gagnant de The Voice Kids 2020 sera connu dans les prochaines heures. TF1 diffuse ce samedi 10 octobre 2020 la finale de son télé-crochet dédié aux jeunes talents de moins de 16 ans. Ils sont 8 candidats au total à tenter leur chance soir, soit deux dans chaque équipe : Jenifer a choisi Lissandro et Sara, tandis que Patrick Fiori a sélectionné Ema et Rebecca. De son côté, Kendji Girac a laissé Abdellah et Naomi poursuivre l'aventure jusqu'en finale, tandis que Soprano encourage Rania et Enzo. Ce sera au public de départager les huit finalistes pour désigner le grand gagnant de cette saison de The Voice Kids.

Cette finale de The Voice Kids réserve également des surprises par la présence d'invités de choix. Julien Doré est présent en tant que "super coach" : il donnera des conseils à chacun des finalistes et sera également présent au cours de la soirée pour chanter avec eux. En plus du chanteur, Florent Pagny, Gims, Louane et Dadju seront présents lors de cette ultime soirée. Toutefois, Jenifer, testée positive au coronavirus, est donc absente du plateau pour la finale ce soir. Retrouvez ci-dessous tout ce qu'il faut savoir sur la finale de The Voice Kids 2020.

En direct