Crash d'hélicoptère à New York : des indices sur l'origine du drame ? Une enquête ouverte

Six personnes sont décédées dans le crash d'un hélicoptère de tourisme à New York, le jeudi 10 avril. Les victimes sont le pilote et une famille espagnole de cinq personnes.

Nouveau crash aérien aux Etats-Unis Les New Yorkais ont vu un hélicoptère se crasher dans la rivière Hudson, à côté de l'île de Manhattan, le jeudi 10 avril. L'hélicoptère affrété par une entreprise de tourisme aérien a décollé à 15 heures (21 heures en France) d'un héliport situé au sud de l'île de Manhattan, il a volé pendant quelques minutes avant de se crasher dans le fleuve américain comme indiqué par la NYPD, la police new-yorkaise, et les pompiers. "Nous avons reçu un appel à 15h17 pour un hélicoptère dans l'eau", a fait savoir à l'AFP un porte-parole des pompiers de New York. Selon Associated Press (AP), le vol n'a duré que 18 minutes.

Le crash de l'hélicoptère a fait six morts selon le bilan annoncé par les autorités qui n'ont retrouvé aucun survivant. Les victimes sont une famille espagnole de cinq personnes et le pilote de l'appareil aérien. D'après les précisions d'AP, les touristes décédés sont Agustin Escobar, dirigeant de la filiale espagnole de Siemens, son épouse Mercè Camprubí Montal, directrice mondiale d'une entreprise de technologies énergétiques, et leurs trois enfants âgés de 4, 5 et 11 ans ajoute ABC News. "Les six victimes ont été sorties de l'eau. Et malheureusement, elles sont toutes décédées", a confirmé le maire de la ville, Eric Adams, lors d'un point presse sur les rives du fleuve Hudson.

Que sait-on du crash ?

Les vols d'hélicoptère comme celui qui s'est soldé par un crash jeudi sont nombreux à New York. Il s'agit d'une activité touristique prisée lors de laquelle des touristes peuvent survoler la ville et voir le spectacle des vues sur les gratte-ciels et les monuments comme la Statue de la Liberté. Mais le vol en question aurait eu des difficultés quelques minutes après le décollage. Des images des chaînes d'informations locales américaines ont montré l'hélicoptère perdant des pièces dans les airs avant de chuter brutalement dans le fleuve. "On a vu un hélicoptère et, comme un petit éclair qui a coupé l'hélice, elle s'est brisée dans le ciel. Une fois l'hélice brisée, nous avons vu l'hélicoptère partir en vrille", a raconté à l'AFP un témoin du crash.

La cheffe de la police de New York, Jessica Tisch, a confirmé l'heure du décollage de l'hélicoptère et une durée de vol de quelques minutes avant le crash. Elle a assuré qu'une enquête a été lancée pour déterminer précisément les causes du crash aérien. Pour l'heure, aucune piste n'a été avancée. Parmi les possibles hypothèses : celles d'un accident, d'une défaillance liée à un problème technique et d'autres.

De son côté, la FAA, l'administration fédérale de l'aviation américaine, a annoncé l'ouverture immédiate d'une enquête. La FAA avait été critiquée par Donald Trump il y a quelques mois lors du crash d'un avion à Washington qui avait fait 67 morts. Le président américain a d'ailleurs réagi au drame avec un message sur Truth Social : "Terrible crash d'un hélicoptère dans l'Hudson (...). Les images de l'accident sont horribles". Il a ensuite demandé à "Dieu" de "bénir" les victimes.