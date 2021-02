"The Voice : larmes, candidats choisis... Résumé de l'épisode 3"

THE VOICE 2021. Samedi 20 février, les téléspectateurs ont pu découvrir la suite des auditions à l'aveugle de The Voice. Vianney, Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny ont pu découvrir de toutes nouvelles voix. Certains candidats ont réussi à les émouvoir et ont réussi à se démarquer.

Samedi 20 février, The Voice a fait son retour avec la troisième soirée des auditions à l'aveugle. Amel Bent comptait déjà dans son équipe Seri, Wahil, Malaïka, Robin, Nicolas Beckers et Jaja. La chanteuse a craqué pour plusieurs candidats et a eu un coup de coeur pour deux chanteuses: Niki et Lara. Ces deux candidates ont donc rejoint son équipe. Puis, pendant la soirée, Amel Bent a eu une très belle surprise. Sa choriste Vanina a tenté sa chance dans le télécrochet et a fait l'unanimité. Amel Bent n'a pas reconnu sa voix et a été très émue de la voir. Pourtant, Vanina a préféré rejoindre l'équipe de Florent Pagny. Le coach avait quatre talents avant le début de l'émission: Marghe Davico, Giada et Edgar Claudel. Ainsi, c'est avec plaisir qu'il a acceuilli Vanina ainsi que Marie et Eolya. Marc Lavoine quant à lui est toujours en retard dans The Voice. Avant cette soirée, il n'avait que Tarik, Louise, Margaux, Jim dans son équipe. Pourtant, il a réussi à recruter Anick. Enfin, Vianney, le nouveau coach du télécrochet s'en sortait très bien avec déjà cinq talents dans son équipe Mentissa, Aziza, Youssef Zaki, Séri et Bryan. Pendant la troisième soirée des auditions, il a recruté Paul’O et The Vivi. Découvrez le résumé de cette soirée.

00:04 - Résumé de The Voice (2/2) FIN DU DIRECT- Niki, une américaine qui vit depuis peu à Paris a voulu tenter sa chance dans The Voice. La jeune femme a fait une très belle prestation et a impressionné les coachs avec sa voix. C’est chez Amel Bent qu’elle a choisi d’aller même si elle a beaucoup aimé Florent Pagny. Paul’O, un breton a intrigué les coachs avec sa voix très grave et les a touchés avec le choix de sa chanson. Paul’O a été dans l’équipe de Vianney. Puis, Anik une québécoise est montée sur scène pour chanter du Céline Dion. Elle en a mis plein la vue à Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney. La candidate a rejoint l’équipe de Marc Lavoine. "Vous le méritez, c’est The Voice", a dit Amel Bent, sans regret. The Vivi, un jeune rappeur a marqué cette soirée des auditions à l’aveugle avec sa reprise d’Orelsan. Le jeune homme a fait l’unanimité et a surtout impressionné Vianney. "Tu m’as décoiffé les poils", a-t-il dit. The Vivi a rejoint son équipe au grand désespoir de Florent Pagny et Amel Bent. Eolya a joué plusieurs instruments insolites et a attisé la curiosité des coachs. Même Nikos Aliagas a été intrigué par son chant traditionnel irlandais. "On a jamais vu ça", a dit l’animateur. Eolya est allé dans l’équipe de Florent Pagny, puisqu’il est le seul à s’être retourné. Puis, le candidat a donné un petit cours de musique à Vianney sur scène. Un bon moyen pour Vianney de se dégourdir les jambes et de découvrir de nouveaux instruments. Enfin, Lara était la dernière candidate de cette soirée. La jeune fille de 16 ans vient de Beyrouth au Liban et a chanté une belle chanson de son pays. Elle est allée dans l’équipe d’Amel Bent.

00:01 - Résumé de The Voice (1/2) Samedi 20 février, les téléspectateurs ont pu découvrir la suite des auditions à l’aveugle de The Voice. Amel Bent avait déjà dans son équipe Seri, Wahil, Malaïka, Robin, Nicolas Beckers et Jaja. Puis, Florent Pagny avait recruté Marghe Davico, Giada et Edgar Claudel. Marc Lavoine, quant à lui, s’était fait très discret lors des premières semaines. Il avait donc que quatre talents: Tarik, Louise, Margaux et Jim. Puis, Vianney, le petit nouveau de la saison 10 avait déjà bien constitué son équipe avec Mentissa, Aziza, Youssef Zaki, Séri et Bryan. Marie a été la première à monter sur scène pour la troisième soirée des auditions. La jeune femme a eu un gros moment de panique et ne voulait plus monter sur scène. Nikos Aliagas a dû la réconforter et la pousser à faire sa prestation devant les coachs. Une fois débarrassée de son stress, Marie a cartonné et les coachs se sont tous retournés. Elle a choisi d’aller dans l’équipe de Florent Pagny. Par la suite, c’est Vanina qui s’est fait remarquer dans The Voice. La candidate connaît très bien Amel Bent puisqu'elle est sa choriste. Pourtant, la star n’a pas reconnu tout de suite sa voix, même si elle a adoré sa prestation. "Je la connais, c’est honteux, je ne l’ai pas reconnue tout de suite", a dit Amel Bent avec beaucoup d’émotions. Vanina a choisi d’aller dans l’équipe de Florent Pagny.

20/02/21 - 23:56 - Ces candidats qui se sont démarqués ce soir Ce soir, huit candidats ont rejoint les équipes d’Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney. Pourtant, certains chanteurs se sont démarqués et ont impressionné aussi bien les téléspectateurs que les coachs. C’est le vas de Vanina, la choriste d’Amel Bent. Elle a fait une belle prestation et tous les coachs se sont retournés. Le public connaît très bien Vanina puisqu’elle a participé à Star Academy il y a plusieurs années. Puis, The Vivi, un jeune rappeur en a aussi mis plein la vue aux coachs. Il a fait une superbe reprise d’Orelsan et a intégré l’équipe de Vianney. The Vivi est le second rappeur à intégrer The Voice cette année.

20/02/21 - 23:39 - Quels nouveaux candidats sélectionnés dans The Voice ? La troisième soirée des auditions à l’aveugle s’achève sur TF1. Ce soir, Amel Bent a réussi à avoir deux nouveaux talents dans son équipe: Niki et Lara. Florent Pagne quant à lui a bien bossé puisqu’il a recruté trois nouveaux candidats: Vanina, Marie et Eolya. Puis, Marc Lavoine se fait discret et n’a eu qu’Anik, une chanteuse québécoise. Enfin, Vianney a recruté deux nouvelles personnes: Paul’O et The Vivi.

20/02/21 - 23:20 - Lara va chez Amel Bent Lara a toujours aimé Amel Bent et l’écoute depuis qu’elle est petite. Elle décide donc d’aller dans son équipe dans The Voice. "Bravo c’était magnifique, c’était magique", dit la star à sa nouvelle protégée.

20/02/21 - 23:17 - Marc Lavoine face à un énorme regret dans The Voice Lara est libanaise et vit à Beyrouth. Elle a fait face à l’énorme explosion en 2020 et cela lui a permis d’ouvrir ses yeux. "Vivre chaque jour en ayant aucun regret", dit-elle. Amel Bent et Florent Pagne se retournent avant la fin de la chanson. "Moi j’ai aimé ta voix et tout ce que tu as fait", dit Amel Bent qui a trouvé sa voix très douce. Marc Lavoine est déçu de ne pas s’être retourné et le regrette déjà. "J’ai été bête".

20/02/21 - 23:08 - Les coachs ne se retournent pas sur Amane Grey Amane Grey a fait des études d’infirmière, mais a choisi de mettre fin à sa carrière pour le chant. Dans The Voice, la candidate chante du Mylène Farmer. "Fille ou garçon ?" se questionne Amel Bent. "J’ai envie de l’avoir", dit Vianney. Pourtant, aucun coach ne se retourne à la fin de la chanson. "Vous proposez vraiment quelque chose et on n’arrive pas à se situer", explique Florent Pagny.

20/02/21 - 23:01 - Eolya intrigue les coachs avec ses instruments Eolya, 30 ans, a impressionné les coachs avec sa chanson traditionnelle irlandaise. "On n’a jamais vu ça dans The Voice", dit Nikos Aliagas. Florent Pagny est le seul à s’être retourné. Vianney se lève afin de découvrir les instruments insolites du chanteur. Eolya rejoint l'équipe de Florent Pagny et le coach attend qu'il chante plus dans la suite du télécrochet.

20/02/21 - 22:43 - The Vivi rejoint l'équipe de Vianney Les quatre coachs se sont retournés face à The Vivi dans The Voice. "Tu m’as décoiffé les poils", dit Vianney qui rêve de l’avoir dans son équipe. Finalement, The Vivi décide d’aller dans l’équipe de Vianney.

20/02/21 - 22:42 - The Vivi fait l'unanimité dans The Voice The Vivi chante une chanson d’Orelsan et Marc Lavoine se retourne dès les premières notes. Vianney, Amel Bent et Florent Pagny sont aussi convaincus et se retournent. "Bravo frérot", dit Vianney tout en l’applaudissant. The Vivi a enchanté tout le monde et est très ému après sa prestation. "Tu as pris cette chanson à bras le corps. Elle faisait partie de toi", dit Marc Lavoine.

20/02/21 - 22:39 - The Vivi tente sa chance dans The Voice The Vivi, 20 ans, est rappeur streamer. Il a commencé la chanson à l’âge de 10 ans et a publié de nombreuses vidéos de lui sur Internet sans que ses parents soient au courant. "Ils étaient pas très contents". Aujourd’hui, le jeune homme chante devant des centaines de personnes en ligne. "Je compte en mettre plein la vue aux coachs", dit-il.

20/02/21 - 22:35 - Papa Drag ne convainc pas les coachs de The Voice Papa Drag, 34 ans, adore porter des talons et des boucles d’oreille. Le jeune père a tenté sa chance dans The Voice, mais les coachs ne se sont pas retournés. "On peut être différent, et c’est cool. Il n’y a pas de problème", dit-il à propos de son look. Amel Bent ne s’est pas retournée, car le chanteur manquait de justesse. "Tu as une voix hors norme, qu’il faut chérir", dit-elle.

20/02/21 - 22:29 - Anik va chez Marc Lavoine Anik a fait une belle prestation et les coachs de The Voice sont tous impressionnés. "Vous le méritez, c’est The Voice", dit Amel Bent qui ne s’est pourtant pas retournée. "J’aime les grandes voix quand elles sont au service de cette musique là", dit Marc Lavoine. Anik décide d’aller dans l’équipe de Marc Lavoine et est heureuse qu’il se soit retournée.

20/02/21 - 22:24 - Anik chante du Céline Dion ! Anik est québécoise et tente sa chance ce soir dans The Voice. La candidate est chanteuse et est aussi professeur de chant. "The Voice, c’est la chance de ma vie. Je vais me donner entièrement", dit-elle. Anik décide de chanter sur du Céline Dion et Marc Lavoine et Florent Pagny se retournent.