"The Voice : quels candidats sélectionnés pour la saison 2021 ?"

THE VOICE 2021. Ce samedi, les coachs de The Voice participent à la deuxième session des auditions à l'aveugle de la saison. Objectif : trouver les talents qui iront loin dans l'aventure voire même la perle rare qui pourrait l'emporter.

17:43 - Ce soir, le fils de deux chanteurs connus tente sa chance aux auditions à l’aveugle C'est un peu la célébrité de la soirée. Les téléspectateurs vont découvrir lors de la seconde salve des auditions à l'aveugle Jim Bauer. Et si ce nom vous parle, c'est normal, puisqu'il est le fils du chanteur Axel Bauer, qui a interprété entre autres les titres "Eteins la lumière" et "A ma place". Sa mère est également une personnalité puisqu'il s'agit de Nathalie Cardone, qui s'est faite connaître grâce au titre "Hasta Siempre". 17:27 - Découvrez l’équipe de Marc Lavoine Marc Lavoine a déjà deux premiers membres dans son équipe qu'il va devoir coacher dans la suite de The Voice. Il s'agit d'Arthur, chanteur de 27 ans qui a époustouflé les coachs durant la première audition à l'aveugle, et Margaux, une Mayennaise qui a interprété "Résiste" de France Gall. 17:06 - Qui est dans l’équipe de Vianney ? Petit nouveau de The Voice, Vianney a rassemblé deux talents dans son équipe après les premières auditions à l'aveugle : il s'agit de Youssef, 26 ans, un ancien chanteur de rue ; et Mentissa, 21 ans, qui est aussi la meilleure amie de Youssef. Ils viennent tous deux de Bruxelles. 16:43 - Les talents de l’équipe d’Amel Bent Amel Bent est la coach qui a rassemblé le plus de talents à l'issue des premières auditions à l'aveugle de The Voice. Elle a déjà quatre candidats dans son équipe : Seri, Angevine de 20 ans ; Junior-Arnold Mulongo alias Jaja, 34 ans ; Nicolas Beckers, 17 ans et Wahil, un instituteur de Beauvais. 16:25 - Qui est dans l'équipe de Florent Pagny ? Après les premières auditions à l'aveugle la semaine dernière, Florent Pagny a rassemblé deux talents dans son équipe : Giada, une trentenaire venue de Castro en Italie, qui a impressionné les coachs avec sa reprise de Il mio Rifugio de Richard Cocciante ; et Edgar, 17 ans, dont l'interprétation de Ashes de Céline Dion a bouleversé le public. 16:12 - Où en sont les équipes après le premier épisode ? A l’issue du premier épisode de The Voice diffusé la semaine dernière sur TF1, c’est Amel Bent qui possède le plus de talents dans son équipe. Elle a ainsi récupéré quatre candidats après les premières auditions à l’aveugle, tandis que Vianney, Florent Pagny et Marc Lavoine en ont deux chacun. 16:00 - Ce soir, la suite des auditions à l’aveugle de The Voice TF1 diffuse ce samedi 13 février 2021 le second épisode de la saison. Au programme de The Voice, les téléspectateurs vont retrouver les quatre coachs pour la suite des auditions à l’aveugle. Le concours de chant débute sur la première chaîne à TF1, et l’émission sera ensuite disponible en replay sur MyTF1.

Tout savoir sur The Voice 2021

C'est le samedi 13 juin 2020 que les téléspectateurs ont pu découvrir le nom du grand gagnant de The Voice. Abi s'est imposé avec 53,4% des votes face à Gustine, Tom Rochet et Antoine Delie. Le chanteur de 22 ans, originaire de Saint-Gratien en région parisienne, faisait partie de l'équipe de Pascal Obispo. Il avait notamment bouleversé les internautes lors des auditions à l'aveugle en parlant dans son portrait de sa grande sœur, aveugle et paralysée. "J'ai voulu me battre pour elle, c'est ma première fan" expliquait Abi en février 2020.

The Voice est une émission incontournable de la première chaîne. Chaque année de nombreux téléspectateurs sont impatients de découvrir les nouveaux talents du télé-crochet. La 10ème saison de The Voice commencera le samedi 6 février 2021 sur TF1. L'année dernière, les premières auditions à l'aveugle s'étaient déroulées un peu plus tôt, dès le 18 janvier, tandis que le nom du gagnant a été connu le 13 juin 2020, suite à un décalage des dates des dernières émissions, en raison de la crise sanitaire.

Pour l'édition 2021, c'est un nouveau quatuor de coach qui sera assis dans les fauteuils rouges de l'émission : Amel Bent, Marc Lavoine, Florent Pagny et Vianney seront les coachs de cette dixième saison. Côté présentation, c'est toujours Nikos Aliagas qui sera aux manettes du concours de chant avec également Karine Ferri à ses côtés. Lors de la préparation des battles, les jurés sont épaulés par d'autres artistes afin de préparer au mieux leurs talents. Cette année, Amel Bent sera accompagnée de Slimane et Vita, mais également de Zaho. Concernant Marc Lavoine, il sera soutenu par Benjamin Biolay et le rappeur Vlad. Pour sa première participation en tant que coach, Vianney pourra compter sur Véronique Sanson et Patrick Bruel. Enfin, Florent Pagny sera lui, entouré de Calogero et Patrick Fiori.

C'est le grand rendez-vous de début d'année pour TF1 : le télé-crochet The Voice rythme la rentrée de janvier pour la première chaîne de France. Traditionnellement, TF1 lance sa nouvelle saison de "The Voice, la plus belle voix" mi-janvier avec les auditions à l'aveugle. Cette année, l'émission débute le 6 février 2021 et sera diffusée tous les samedis à 21h05 sur TF1. Elle sera également suivie d'une émission intitulée "The Voice, la suite" qui dévoile une partie des coulisses du programme phare de TF1.

Comme tous les programmes de TF1, The Voice est disponible en replay pendant sept jours après la diffusion de l'épisode. Il ne faut donc pas trop tarder pour rattraper son retard. Les émissions de TF1 sont disponibles en replay sur le site web MyTF1.fr ou bien sur les onglets replays de votre box télé. C'est l'occasion parfaite pour ne rater aucun épisode de la compétition de The Voice chaque année. Sachez par ailleurs que le site web regorge également de vidéos inédites des coulisses de l'émission pour poursuivre l'expérience.

TF1 avait proposé à partir du 22 août 2020, la 7ème édition de The Voice Kids, la version "enfants" du concours. C'est Rébecca qui est devenue la grande gagnante du concours avec plus de 46% des votes. Le jeune fille faisait partie de l'équipe de Patrick Fiori. Les autres membres du jury étaient Jenifer, Soprano et Kendji Girac, qui avait lui-même remporté The Voice en 2014.

