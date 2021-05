"The Voice : qui sont les finalistes 2021 ?"

THE VOICE 2021. La finale de The Voice est diffusée samedi 15 mai 2021. Quatre candidats vont s'affronter dans l'espoir de devenir le prochain gagnant du télé-crochet de TF1. Qui sont-ils ?

[Mis à jour le 14 mai 2021 à 14h00] Après plusieurs semaines de compétition, ils ne sont plus que quatre à pouvoir espérer devenir le prochain gagnant de The Voice. TF1 diffuse samedi 15 mai 2021 la finale de son télé-crochet présenté par Nikos Aliagas. Cyprien de l'équipe d'Amel Bent, Jim Bauer coaché par Marc Lavoine, Marghe de l'équipe Florent Pagny et Mentissa Aziza de l'équipe de Vianney sont les quatre finalistes de The Voice 2021.

Mais rien n'est joué entre les quatre candidats, puisque les règles de la finale de The Voice changent cette saison. Le public votera toujours, mais ce sont les deux talents qui auront le plus de voix qui seront retenus. Ces derniers devront alors se plier à un exercice inédit : interpréter en direct un titre de leur propre composition. Le public votera de nouveau pour le candidat et l'univers musical qui l'aura le plus séduit. Pour rappel, le gagnant de The Voice 2021 remporte un contrat chez Universal Music. Pour cette soirée qui clôture la saison 10 du télé-crochet, plusieurs invités seront présents, comme Abi (gagnant 2020), Amir, Indila, Kendji Girac, Soolking, Louane, Calogero, Grand Corps Malade et London Grammar.

The Voice est un télé-crochet diffusé sur TF1 depuis le 25 février 2012. Le concours de chant en est actuellement à la diffusion de sa saison 10. Dans cette émission, plusieurs coachs, des personnalités du monde de la musique, désignent à l'aveugle les candidats qui ont la plus belle voix et qu'ils veulent conseiller tout au long du concours, jusqu'à la phase finale qui désigne le gagnant. Au cours de plusieurs étape, les candidats sont éliminés au fur et à mesure, jugés sur leurs qualités vocales.

La saison 10 de The Voice est diffusé tous les samedis sur TF1 depuis le 6 février 2021. Dans les fauteuils rouges des coachs, on retrouve Amel Bent et Marc Lavoine qui rempilent pour une nouvelle saison, tandis que Florent Pagny, qui avait participé aux sept premières saisons, fait son retour. Vianney est le petit nouveau de l'aventure et fait sa première saison dans The Voice en 2021.

On ne connait pas encore le gagnant de l'édition 2021 de The Voice. Les téléspectateurs ont pu découvrir le nom du dernier gagnant du concours de chant de TF1 le 13 juin 2020. Abi s'est imposé avec 53,4% des votes face à Gustine, Tom Rochet et Antoine Delie. Le chanteur de 22 ans, originaire de Saint-Gratien en région parisienne, faisait partie de l'équipe de Pascal Obispo. Il avait notamment bouleversé les internautes lors des auditions à l'aveugle en parlant dans son portrait de sa grande sœur, aveugle et paralysée. "J'ai voulu me battre pour elle, c'est ma première fan" expliquait Abi en février 2020.

Pour l'édition 2021, c'est un nouveau quatuor de coach qui sera assis dans les fauteuils rouges de l'émission : Amel Bent, Marc Lavoine, Florent Pagny et Vianney sont les coachs de cette dixième saison. Côté présentation, c'est toujours Nikos Aliagas qui est aux manettes du concours de chant avec également Karine Ferri à ses côtés.

C'est le grand rendez-vous de début d'année pour TF1 : le télé-crochet The Voice rythme la rentrée de janvier pour la première chaîne de France. Traditionnellement, TF1 lance sa nouvelle saison de "The Voice, la plus belle voix" mi-janvier avec les auditions à l'aveugle. Cette année, l'émission a débuté le 6 février 2021 et est diffusée tous les samedis à 21h05 sur TF1. Elle est également suivie d'une émission intitulée "The Voice, la suite" qui dévoile une partie des coulisses du programme phare de TF1. La saison 2021 prend fin le samedi 15 mai 2021 avec la finale.

Comme tous les programmes de TF1, The Voice est disponible en replay pendant sept jours après la diffusion de l'épisode. Il ne faut donc pas trop tarder pour rattraper son retard. Les émissions de TF1 sont disponibles en replay sur le site web MyTF1.fr ou bien sur les onglets replays de votre box télé. C'est l'occasion parfaite pour ne rater aucun épisode de la compétition de The Voice chaque année. Sachez par ailleurs que le site web regorge également de vidéos inédites des coulisses de l'émission pour poursuivre l'expérience.

TF1 avait proposé à partir du 22 août 2020, la 7ème édition de The Voice Kids, la version "enfants" du concours. C'est Rébecca qui est devenue la grande gagnante du concours avec plus de 46% des votes. Le jeune fille faisait partie de l'équipe de Patrick Fiori. Les autres membres du jury étaient Jenifer, Soprano et Kendji Girac, qui avait lui-même remporté The Voice en 2014.

