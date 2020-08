"The Voice : qui sont les nouveaux coachs de l'édition 2021 ?"

THE VOICE 2021 - L'édition 2021 réserve des surprises aux fans de The Voice avec de nouveaux coachs dans les fauteuils rouges. Pascal Obispo et Lara Fabian laissent leur place à Vianney et Florent Pagny.

[Mis à jour le 25 août 2020 à 12h34] Il va y avoir du changement dans la prochaine saison de The Voice. Et c'est du côté des coachs que ça commence. Si on ne connaît pas encore la date de diffusion du télé-crochet sur la TF1, on sait déjà que certains jurés de l'édition précédente ne rempileront pas une nouvelle année. Lara Fabian ne sera restée qu'une seule saison sur les fauteuils rouges tandis que Pascal Obispo laisse de nouveau sa place. Marc Lavoine et Amel Bent seront toutefois toujours présent l'année prochaine, lorsque le concours de chant sera de retour sur petit écran.

Deux places restaient donc à remplir du côté des coachs de The Voice pour l'édition 2021. TF1 a ainsi annoncé que Florent Pagny et Vianney appuieront sur le buzzer la saison prochaine. L'interprète de Savoir aimer fait ainsi son retour dans le concours de chant, où on a pu le voir de 2012 à 2018. De son côté, Vianney fait office de petit nouveau de la bande : le chanteur de Pas là représentera ainsi la nouvelle génération de la scène française. Avant de s'installer dans le fauteuil de The Voice, il fera d'ailleurs un tour de chauffe dans The Voice Kids, où il épaulera Kendji Girac durant les battles. Il faudra toutefois encore patienter avant de voir ces deux coachs à l'oeuvre, puisque la date de retour de l'émission n'a pas encore été annoncée par TF1.

Tout savoir sur The Voice 2021

C'est le samedi 13 juin 2020 que les téléspectateurs ont pu découvrir le nom du grand gagnant de The Voice. Abi s'est imposé avec 53,4% des votes face à Gustine, Tom Rochet et Antoine Delie. Le chanteur de 22 ans, originaire de Saint-Gratien en région parisienne, faisait partie de l'équipe de Pascal Obispo. Il avait notamment bouleversé les internautes lors des auditions à l'auveugle en parlant dans son portrait de sa grande soeur, aveugle et parasylée. "J'ai voulu me battre pour elle, c'est ma première fan" expliquait Abi en février 2020.

Pour l'heure, on ne connait pas encore la date de diffusion de The Voice 2021, qui n'a pas encore été communiquée par TF1. Mais il semble qu'il faudrait attendre le début de l'année prochaine avant de retrouver le télé-crochet. En 2020, les premières auditions à l'aveugle se sont déroulées le 18 janvier, tandis que le gagnant a été connu le 13 juin 2020. Il semble donc probable que la saison 10 sera diffusée entre l'hiver et le printemps 2021 sur la première chaîne.

Avant même de divulguer la date de diffusion, TF1 avait annoncé le nom des quatre coachs qui devront départager les talents de The Voice 2020. Cette année, c'est un quatuor de coach totalement inédit qui est assis dans les fauteuils rouges de l'émission : Amel Bent, Lara Fabian, Pascal Obispo et Marc Lavoine seront les coachs de cette neuvième saison. Nikos Aliagas, est côté toujours aux manettes du concours de chant aux côtés de Karine Ferri, a lui aussi témoigné de son engouement. "Ces nouveaux coachs sont de grands artistes qui ont marqué la chanson française. Ils sont en adéquation avec les valeurs positives et fédératrices d'un programme tel que The Voice. Et je suis heureux de les accueillir", a-t-il commenté.

C'est le grand rendez-vous de début d'année pour TF1 : le télé-crochet The Voice rythme la rentrée de janvier pour la première chaîne de France. Traditionnellement, TF1 lance sa nouvelle saison de "The Voice, la plus belle voix" mi-janvier avec les auditions à l'aveugle. L'émission est diffusée tous les samedis à 21 heures sur TF1. Elle est suivie d'une émission intitulée "The Voice, la suite" qui dévoile une partie des coulisses du programme phare de TF1.

Comme tous les programmes de TF1, The Voice est disponible en replay pendant sept jours après la diffusion de l'épisode. Il ne faut donc pas trop tarder pour rattraper son retard. Les émissions de TF1 sont disponibles en replay sur le site web MyTF1.fr ou bien sur les onglets replays de votre box télé. C'est l'occasion parfaite pour ne rater aucun épisode de la compétition de The Voice chaque année. Sachez par ailleurs que le site web regorge également de vidéos inédites des coulisses de l'émission pour poursuivre l'expérience.

TF1 avait proposé à la rentrée 2019 The Voice Kids, la 6e édition de la version "enfants" du concours. Le 25 octobre 2019, Soan, 12 ans, a été élu gagnant de l'émission de télé-crochet pour les plus jeunes. A peine achevée, la version 2020 a commencé à être diffusée le 22 août 2020. Côté jury, les téléspectateurs ont pu retrouver Patrick Fiori, Jenifer et Soprano. Amel Bent a cependant laissé sa place à Kendji Girac, qui avait lui-même remporté The Voice en 2014.

