"Top Chef 2021 : Mohamed gagnant, les internautes ravis"

09:14 - Que va faire Mohamed avec l’argent remporté dans Top Chef ?

Linternaute.com a interviewé Mohamed Cheikh à propos de sa victoire à Top Chef. L’occasion de découvrir ce que le candidat compte faire des 54 860 euros récoltés en remportant le concours culinaire de M6 : "Je vais investir dans des projets professionnels futurs et je vais emmener ma petite famille, notamment ma mère, en voyage. Elle m'a fait profiter toute mon enfance et ma jeunesse, aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué et je pense que je me dois de leur rendre la monnaie de la pièce."