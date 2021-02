"Top Chef : à quoi s'attendre dans l'épisode 2 ?"

TOP CHEF 2021. Après l'élimination de Yohei et Adrien la semaine dernière, M6 propose ce soir le second épisode de Top Chef. Epreuves, chefs invités, voici tout ce qu'il faut savoir avant la diffusion.

Regarder Top Chef en replay L'essentiel Top Chef est de retour sur M6 ce mercredi 17 février 2021 pour le second épisode du concours culinaire. Après la formation des brigades la semaine dernière, place aux premières épreuves. La première, centrée sur de la salade de légume de façon gastronomique, permettra aux téléspectateurs de découvrir le chef triplement étoilé Kei Kobayashi. Ils devront convaincre Gilles Goujon grâce à une salade de légumes créative. Les deux brigades ayant réussi le meilleur plat seront qualifiées pour la prochaine semaine de concours. L'épisode 2 de Top Chef se poursuivre avec l'épreuve de Michel et Sébastien Bras, qui mettent au défi les candidats de revisiter le fameux coulant. À l'issue de cette épreuve, les deux meilleurs cuisiniers seront qualifiés pour le prochain épisode. L'émission de M6 se terminera ce soir par la dernière chance, autour du filet de boeuf. Suite à cet épisode 2 de Top Chef, les brigades seront chamboulées par la première élimination. Notons que si Jarvis, le candidat solitaire, se qualifie pour la semaine prochaine, il rejoindra la brigade qui perdra son candidat à la fin de l'épisode. Pour rappel, les quatre brigades du concours culinaire de M6 sont les suivantes : Paul Pairet a accueilli dans son équipe violette Baptiste, Pierre et Pauline, tandis que Michel Sarran coache ce soir Thomas, Bruno et Arnaud. De son côté, Philippe Etchebest a décidé de laisser sa chance à Matthias et Mathieu, qui rejoignent donc dans sa brigade bleue Charline, la gagnante d'Objectif Top Chef. Enfin, l'équipe d'Hélène Darroze est composée de Chloé, Sarah et Mohamed. Comme mentionné plus haut, Jarvis défend sa place en tant que candidat solitaire, c'est-à-dire qu'il ne recevra pas les conseils des quatre chefs durant le début du concours. Retrouvez ci-dessous toutes les informations concernant ce nouvel épisode de Top Chef. Voir les photos Les candidats de Top Chef 2021 en images En direct Recevoir nos alertes live !

17:21 - Jarvis, le candidat solitaire Un candidat n'a intégré aucune brigade dans Top Chef mais continue de disputer sa place dans le concours culinaire. Il s'agit de Jarvis, un candidat de 24 ans chef de partie auprès du chef Albert Adria à Barcelone. Dans l'épisode 2, il sera le candidat solitaire, c'est-à-dire qu'il va devoir se défendre au cours des épreuves sans recevoir le soutien ou les conseils de chefs. S'il se qualifie à l'issue de la soirée, il rejoindra la brigade qui aura vu son candidat éliminé. 17:03 - Les candidats de la brigade jaune de Michel Sarran La brigade de Michel Sarran est composée de trois candidats à l'issue du premier épisode de Top Chef. On retrouve chez les jaune Thomas, un candidat originaire des Etats-Unis pour qui l'esthétique et l'art culinaire est très important, Bruno, un candidat réservé mais audacieux et Arnaud, qui a travaillé auparavant avec Yannick Alléno. Voir les photos Les candidats de Top Chef 2021 en images 16:46 - Qui est dans la brigade d’Hélène Darroze ? La brigade d'Hélène Darroze est composée des candidats suivants pour cette édition 2021 de Top Chef : on retrouve Chloé, une candidate inspirée par la cuisine éco-responsable et amie d'Adrien Cachot, Sarah, cheffe de son propre établissement et Mohamed, un cuisinier qui compte bien faire ses preuves grâce au concours culinaire de M6. Voir les photos Les candidats de Top Chef 2021 en images 16:32 - Les candidats de la brigade de Paul Pairet Comme l'an dernier, Paul Pairet est le chef de la brigade violette. Il a choisi dans son équipe trois candidats, qu'il espère bien emmener jusqu'en finale : Baptiste, chef d'un restaurant parisien qui a surpris les chefs lors de sa première participation, Pierre, un cuisinier dont les plats s'inspirent de ses voyages et Pauline, une candidate très compétitive repêchée en dernière chance. 16:18 - Qui a rejoint la brigade de Philippe Etchebest ? Les quatre brigades de Top Chef sont composées. Chez les bleus, dirigés par Philippe Etchebest, on retrouve Matthias, chef de son propre établissement à Paris, ainsi que Mathieu, jeune candidat belge. Ils rejoignent Charline, gagnante d'Objectif Top Chef, qui arrive dans le concours en ce début d'épisode 2. Voir les photos Les candidats de Top Chef 2021 en images 16:09 - Adrien et Yohei éliminés dans l'épisode précédent La semaine dernière, M6 a dévoilé le premier épisode de Top Chef. Celui-ci a permis de constituer les quatre brigades et de déterminer qui sera le candidat solitaire pour ce début de saison 12. À l'issue de cet épisode de lancement, deux candidats ont été éliminés avant de pouvoir rejoindre une brigade : il s'agit de Yohei et d'Adrien. 16:01 - Top Chef reprend ce soir pour l'épisode 2 Pour les fidèles de Top Chef, le concours culinaire est de retour ce soir sur M6. C'est le second épisode de la saison 12 que les téléspectateurs pourront découvrir sur la sixième chaîne dès 21h05. Si vous ne pouvez pas le visionner en direct, pas de panique, l'épisode sera ensuite disponible en replay le lendemain sur le site 6play.fr

Quinze candidats espèrent remporter Top Chef pour cette saison 2021. Ils ont entre 19 et 37 ans, certains travaillent dans des restaurants étoilés auprès des plus grands chefs, d'autres sont encore en apprentissage ou ont ouvert leur propre établissement culinaire. Parmi eux, on retrouve le chef du meilleur restaurant végétarien du monde, des candidats originaires du Japon, de Belgique ou des Etats-Unis, ou encore la gagnante d'Objectif Top Chef, Charline, qui rejoint automatiquement la brigade de Philippe Etchebest. Découvrez les portraits des candidats de Top Chef 2021 en cliquant ici.

Depuis la création de l'émission, le jury de Top Chef a beaucoup changé de saisons en saison. Pour cette édition 2021, on retrouve les même chefs que l'an passé : Philippe Etchebest (brigade bleue), Michel Sarran (brigade jaune), Hélène Darroze (brigarde rouge) et Paul Pairet (brigade violette). Pour rappel, ce dernier a intégré le jury de Top chef en 2020, en remplacement de Jean-François Piège. Chaque juré prend sous son aile trois candidats, qu'ils vont conseiller tout au long du concours culinaire et tenter de les emmener jusqu'à la finale. Au cours de l'émission, les éliminations successives entraînent souvent des recompositions de brigades.

On ne connaît pas encore le gagnant de Top Chef 2021, la finale n'ayant pas encore été diffusée. Le 17 juin 2020, les fidèles de Top Chef ont pu découvrir le nom du dernier gagnant du concours culinaire de M6. David Gallienne a remporté la onzième saison, avec 56,41 % des voix, face à Adrien Cachot de la brigade de Paul Pairet (43,59% des votes). Âgé de 31 ans, le candidat de la brigade d'Hélène Darroze était le seul chef étoilé de cette saison 11, chef du restaurant gastronomique Le Jardin des Plumes à Giverny (Normandie). Grâce à cette victoire, David a remporté 56 410 euros. C'était d'ailleurs la première fois

Top Chef est diffusé sur M6 tous les mercredis. Il est possible de regarder l'émission en direct dès 21h05 soit sur la sixième chaîne, soit en streaming sur le site 6play.fr, que ça soit sur ordinateur, tablette ou mobile. Chaque nouvel épisode est disponible dès le lendemain de sa diffusion en replay. Il suffit de se connecter à 6play, le service de replay de M6, pour retrouver l'épisode. Celui-ci est cependant disponible pour une durée limitée, donc il est recommandé de ne pas tarder avant de rattraper son retard.

