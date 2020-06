"Top Chef : à quoi s'attendre pour la finale 2020 entre David et Adrien ?"

TOP CHEF 2020 - M6 diffuse ce soir la finale tant attendue de Top Chef. Adrien et David s'affrontent dans cette ultime épreuve, et l'un d'eux sera sacré gagnant de la saison 11. Tout ce qu'il faut savoir sur la finale 2020.

17:24 - Que remporte le gagnant de Top Chef ? Dans quelques heures, on connaîtra le nom du gagnant de Top Chef 2020. Et si remporter le concours culinaire de M6 est une récompense prestigieuse en soi, le gagnant ne repart pas les mains vides. Depuis la saison 5, diffusée en 2014, le candidat victorieux de la compétition remporte un chèque d'un montant proportionnel au pourcentage des votes qu'il obtient lors de la finale. S'il obtient 100% des votes en sa faveur, le gagnant remporte 100 000 €. L'an dernier, Samuel Albert de la brigade de Philippe Etchebest, est reparti avec 53 080 €, après avoir obtenu 53,08% des voix des convives de la finale. 17:03 - Un candidat malade lors du tournage de la finale Les tournages rencontrent parfois quelques aléas. Celui de la finale de Top Chef a connu un contre-temps le 3 février dernier : l'un des candidats a été diagnostiqué d'une gastro-entérite. Sa maladie étant contagieuse, la finale ne pouvait pas être mise en boîte comme prévu, révélait M6 dans les colonnes du Parisien à l'époque. "On était désemparés face à cet événement qui n'était jamais arrivé. C'est la saison des premières fois", se souvient Virginie Dhers, productrice artistique de l'émission, dans une interview à 20 minutes. Heureusement, le tournage n'a dû être reporté que d'une semaine, le temps que le finaliste se remette sur pied, et le coût de ce report a pu être pris en charge par les assurances. Ce mercredi, Le Parisien a révélé dans un article que c'est David qui a été malade. 16:46 - Une cérémonie des couteaux différente cette année Après l'ultime épreuve de Top Chef, vient le moment de connaître le nom du gagnant : l'émission de M6 le révèle chaque année en grande pompe, au cours de la fameuse cérémonie des couteaux. Habituellement, les proches des candidats, leur chef de brigade mais aussi des finalistes ou des collègues sont présents pour ce moment fort en émotion, tourné quelques mois après l'épreuve. Mais cette année, le coronavirus a forcé M6 à revoir ses plans pour cette dernière séquence : seuls la famille d'Adrien et David, ainsi que leur chef de brigade, seront présents, mais en visio-conférence : "Ils peuvent parler, échanger, voir le moment du couteau, le pourcentage sur l'enveloppe... Cela permet d'être dans l'instantanéité et dans le dialogue", a expliqué auprès de 20 minutes Virginie Dhers, productrice artistique de l'émission. 16:23 - Quelle épreuve pour la finale ? Contrairement aux autres étapes du concours culinaire de M6, la finale de Top Chef se joue sur une seule épreuve. Mais c'est un véritable marathon : les deux candidats encore en compétition doivent concocter un menu complet pour cent convives. Ce sont des bénévoles de la Croix-Rouge qui font le déplacement, et qui attribuent ensuite des points au menu qui les a séduits. Chaque finaliste est à la tête d'une brigade qui l'aide à préparer ses trois plats. Ils ont une seule journée pour réaliser ce menu, servi le soir même aux cent invités. Cette année, la finale de Top Chef a été tournée au palace parisien Le George V. 16:11 - Qui sont les finalistes de Top Chef ? Après dix-huit semaines de compétition, deux candidats sont toujours en lice dans Top Chef. Adrien de la brigade de Paul Pairet, et David de la brigade d'Hélène Darroze se sont qualifiés la semaine dernière lors des demi-finales. C'est Mallory, le benjamin de la compétition, qui a été éliminé aux portes de la finale. 16:00 - La finale de Top Chef, c'est ce soir ! C'est un moment très attendu des téléspectateurs de M6. La sixième chaîne diffuse ce soir la finale de Top Chef 2020. Deux candidats s'affrontent lors de cette ultime épreuve, qui déterminera qui sera le grand gagnant de cette saison 11 : Adrien de la brigade de Paul Pairet, et David de la brigade d'Hélène Darroze. Pour suivre la finale, il suffit d'allumer la sixième chaîne ou de suivre en direct l'émission sur le site 6play à 21h05.

Plus d'informations sur Top Chef

C'est ce mercredi 17 juin 2020 que l'on connaîtra enfin le nom du gagnant de Top Chef 2020. Adrien et David s'affrontent pour ce titre, et l'un d'entre eux sortira victorieux. Pour l'heure, on ne connaît pas l'identité du gagnant de Top Chef 2020. En mai 2019, Samuel Albert s'est imposé lors de la dernière finale face à Guillaume Pape, à 53,08%. Le cuisinier a remporté 53 080 euros suite au concours culinaire. Après le concours culinaire de M6, il a ouvert son restaurent, Les petits prés, à Angers.

Quinze candidats étaient en lice au début de Top Chef 2020. Âgés de 22 à 30 ans, un candidat a été éliminé à la fin de chaque épisode, et les brigades ont donc été constamment remodelées. Contrairement au Le Meilleur Pâtissier, les candidats du concours culinaire de M6 sont tous des professionnels de la cuisine. Petite particularité dans la saison 2020 : Gratien, candidat gagnant d'Objectif Top Chef, est totalement amateur. Avant de se lancer dans la cuisine, il était comptable. Les autres candidats travaillent déjà dans des restaurants, et l'un d'entre eux est même étoilé. Retrouvez les portraits des candidats de Top Chef 2020 en cliquant ici.

Le jury de Top Chef a changé en 2020. Jean-François Piège a quitté l'émission M6 pour se consacrer à ses établissements. Il a été remplacé par le chef Paul Pairet, qui a pris la tête de la brigade violette. Le reste du jury reste le même que la semaine précédente : les téléspectateurs retrouvent Philippe Etchebest (brigade bleue), Michel Sarran (brigade jaune) et Hélène Darroze (brigade rouge). Comme pour les éditions précédentes, les jurés prennent sous leur aile trois candidats qu'ils conseillent tout au long du concours et qu'ils poussent à se dépasser.

Top chef les 10 ans 26,90 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Comme les autres émissions de M6, Top Chef est à retrouver en direct sur la sixième chaîne ou en streaming sur le site 6play.fr, tous les mercredis dès 21h05. Dès le lendemain de la diffusion de l'épisode, celui-ci est disponible en replay sur 6play. Il suffit de se connecter au service de replay de M6 pour retrouver l'épisode.

Top Chef - Au Programme TV sur M6