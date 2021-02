"Top Chef : candidats, épreuves... à quoi s'attendre pour la saison 2021 ?"

L'an dernier, Jean-François Piège avait été remplacé par Paul Pairet parmi les membres du jury de Top Chef 2021. Cette année, et malgré la crise sanitaire, le chef qui possède des établissements à Shanghai est de retour pour sa deuxième participation au concours culinaire. Il retrouve Philippe Etchebest, Michel Sarran et Hélène Darroze.

17:47 - Quels chefs présents cette année dans Top Chef ?

Chaque année, de nombreux chefs participent à Top Chef et défient les candidats dans des épreuves toujours plus créatives. Pour la saison 12, les téléspectateurs (re)découvriront les univers culinaires des chefs triplement étoilés Guy Savoye, Alexandre Mazzia, René et Maxime Meilleur, Angel Leon, le chef doublement étoilé Andoni Aduriz et Lionel Giraud, ainsi que les chefs Brandon Dehan et Sébastien et Michel Bras.