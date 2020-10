"Top Chef : le tournage a repris, ce que l'on sait sur la prochaine saison"

TOP CHEF 2021 - Le tournage de la prochaine saison de Top Chef a débuté, a annoncé Hélène Darroze sur les réseaux sociaux. Ce que l'on sait sur l'édition 2021.

[Mis à jour le 16 octobre 2020 à 14h25] C'est Hélène Darroze qui a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux : le tournage de la prochaine saison de Top Chef a bel et bien repris ! "Les épreuves des castings des chefs sont terminées, les brigades sont composées! Top Chef saison 12 est lancé !" Ce message permet d'en savoir un peu plus sur la prochaine saison de l'émission de M6, dont on n'avait pas de nouvelles depuis la finale de la saison 11 en juin dernier. Dans ce message, la cheffe de la brigade rouge confirme qu'elle est de retour parmi les coachs, tout comme Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet.

Selon des informations du média Food and Sens, le plateau de tournage de Top Chef a été adapté afin que les mesures sanitaires et les règles de distanciation puissent être respectées. On apprend également que la finale devrait être enregistrée "dans la foulée des autres numéros", et que des épisodes supplémentaires seront tournés, pour que la diffusion dure plus longtemps que la saison dernière. On ne sait toutefois pas encore avec précision quand l'émission de M6 reviendra à l'écran, puisqu'aucune date n'a encore été communiquée. La saison 11 de Top Chef avait été diffusé l'an dernier en février 2020.

C'est le 17 juin 2020 que les fans ont découvert qui avait remporté Top Chef. David Gallienne a été élu gagnant de l'émission culinaire sur M6 avec 56,41 % des voix, face à Adrien Cachot de la brigade de Paul Pairet (43,59% des votes). Âgé de 31 ans, le candidat de la brigade d'Hélène Darroze était le seul chef étoilé de cette saison 11. Il est à la tête du restaurant gastronomique Le Jardin des Plumes à Giverny, en Normandie. Grâce à cette victoire, David remporte 56 410 euros.

On ne connait pas encore les candidats de Top Chef 2021. L'an dernier, quinze candidats étaient en lice. Âgés de 22 à 30 ans, un candidat a été éliminé à la fin de chaque épisode, et les brigades ont donc été constamment remodelées. Contrairement au Le Meilleur Pâtissier, les candidats du concours culinaire de M6 sont tous des professionnels de la cuisine. Petite particularité dans la saison 2020 : Gratien, candidat gagnant d'Objectif Top Chef, est totalement amateur. Avant de se lancer dans la cuisine, il était comptable. Les autres candidats travaillent déjà dans des restaurants, et l'un d'entre eux est même étoilé. Retrouvez les portraits des candidats de Top Chef 2020 en cliquant ici.

En 2020, le jury de Top Chef avait changé. Jean-François Piège a quitté l'émission M6 pour se consacrer à ses établissements. Il a été remplacé par le chef Paul Pairet, qui a pris la tête de la brigade violette. Le reste du jury était le même que la saison précédente : les téléspectateurs retrouvent Philippe Etchebest (brigade bleue), Michel Sarran (brigade jaune) et Hélène Darroze (brigade rouge). Pour l'édition 2021, on retrouvera le même jury que la saison précédente. Pour rappel, les jurés prennent sous leur aile trois candidats qu'ils conseillent tout au long du concours et qu'ils poussent à se dépasser.

Comme les autres émissions de M6, Top Chef est à retrouver en direct sur la sixième chaîne ou en streaming sur le site 6play.fr, tous les mercredis dès 21h05. Dès le lendemain de la diffusion de l'épisode, celui-ci est disponible en replay sur 6play. Il suffit de se connecter au service de replay de M6 pour retrouver l'épisode.

