"Top Chef : où manger dans les restaurants des demi-finalistes ?"

TOP CHEF 2021. Mathias, Mohamed et Sarah sont toujours en compétition pour les demi-finales. Si vous êtes fans des trois candidats de Top Chef, voici où vous pouvez déguster leur cuisine.

[Mis à jour le 26 mai 2021 à 17h03] Ils ne sont plus que trois en compétition dans Top Chef. La finale 2021 sera diffusée le 9 juin sur M6, et l'on connaîtra enfin le grand gagnant de cette saison 12. Depuis le tournage, chacun des candidats est revenu à sa vie professionnelle, et le concours culinaire a pu leur offrir des opportunités qui promettent d'intéresser leurs fans. Les trois demi-finalistes de Top Chef ont déjà de nombreux projets. Mathias Marc possède déjà son premier établissement, le Restaurant Substance dans le seizième arrondissement de Paris, qui rouvrira le 9 juin.

Mathias de la brigade de Philippe Etchebest a également ouvert cette semaine son second restaurant, Liquide, dont la cuisine est confiée à Jarvis, également candidat du concours culinaire. Cet établissement est situé dans le premier arrondissement de la capitale. De son côté, Mohamed Cheikh est actuellement en train de préparer l'ouverture d'un restaurant éphémère dans le Jardin des Plantes de Paris, pour une ouverture prévue début juin. Sarah Mainguy possède de son côté son premier restaurant à Nantes, Le Vacarmes, qui rouvrira le 9 juin. Elle a également en tête un nouveau restaurant, dont l'ouverture est prévue pour 2022.

À l'issue de l'ultime épreuve des quarts de finale de Top Chef, mercredi 19 mai 2021, Pierre est éliminé aux portes de la demi-finale. Il affrontait Mohamed en dernière chance. Le candidat de Michel Sarran, qui avait débuté le concours dans l'équipe de Paul Pairet, avait déjà été éliminé au cours de l'épisode 4, mais avait réintégré la compétition quelques semaines plus tard. Voici la liste des candidats éliminés, avec le numéro de l'épisode correspondant :

Yohei et Adrien, lors de la constitution des brigades (épisode 1)

Jarvis, candidat solitaire (épisode 2)

Mathieu, brigade de Philippe Etchebest (épisode 3)

Pierre, brigade de Paul Pairet (épisode 4)

Bruno, brigade de Michel Sarran (épisode 5)

Pauline, brigade de Paul Pairet (épisode 6)

Charline, brigade de Philippe Etchebest (épisode 7)

Chloé, brigade d'Hélène Darroze (épisode 8), Bruno et Pierre réintègrent Top Chef dans la brigade de Philippe Etchebest et Michel Sarran

Thomas, de la brigade de Michel Sarran puis de la brigade d'Hélène Darroze (épisode 9)

Baptiste, de la brigade de Paul Pairet (épisode 10)

Arnaud, de la brigade de Michel Sarran puis d'Hélène Darroze (épisode 11)

Bruno, de la brigade de Philippe Etchebest (deuxième élimination, épisode 12)

Pierre, de la brigade de Michel Sarran (deuxième élimination, épisode 15)

Résumé du dernier épisode de top chef

Après plusieurs épisodes sans aucune élimination, l'émotion était au rendez-vous dans Top Chef. Mercredi 19 mai, les téléspectateurs ont enfin pu découvrir l'identité des trois demi-finalistes de cette édition 2021, après une multitude d'épreuves. Sarah a été la première à décrocher sa place pour la suite du concours culinaire de M6, relevant le défi de Lionel Giraud de sublimer l'algue. Elle a ensuite été rejointe par Matthias, qui s'est qualifié sur l'épreuve de Stéphanie Le Quellec : réaliser une recette dont le petit-pois est la star. Pour se départager, Pierre et Mohamed ont ensuite dû réaliser une bouchée d'exception autour de la carotte.

D'abord abattu par l'enjeu, Mohamed a fini par retrouver la motivation et s'est qualifié pour la suite du concours. Pierre a été éliminé à l'issue des quarts de finale, non sans émotion. Stéphanie Le Quellec l'a toutefois admis : il a été très difficile pour elle de départager les deux bouchées des candidats. Pierre, qui avait quitté Top Chef une première fois avant de réintégrer le concours, n'a pas caché sa déception à l'idée de quitter son chef, Michel Sarran, avec qui il avait développé une véritable entente. "On a démarré une histoire qui était juste magnifique. J'ai pris beaucoup de plaisir chef, et je vous remercie vraiment".

Michel Sarran ému aux larmes

Face au départ de son candidat, Michel Sarran a eu beaucoup de difficultés à contenir son émotion : "On a appris à se connaître, et ça a matché. Je ne veux pas que les anciens candidats prennent ombrage de ça, mais je crois que c'est la première saison où il y a eu autant d'osmose avec un candidat. On s'est amusé, Pierre, on a vraiment passé des moments géniaux", déclare-t-il au cuisinier, les larmes aux yeux. Après une embrassade, le chef toulousain a conclu avec de l'émotion dans la voix : "Je suis heureux d'avoir croisé son chemin". À l'issue de cet épisode, Sarah (brigade de Paul Pairet), Mohamed (brigade d'Hélène Darroze) et Matthias (brigade de Philippe Etchebest) sont qualifiés pour la demi-finale de Top Chef.

Quinze candidats espèrent remporter Top Chef pour cette saison 2021. Ils ont entre 19 et 37 ans, certains travaillent dans des restaurants étoilés auprès des plus grands chefs, d'autres sont encore en apprentissage ou ont ouvert leur propre établissement culinaire. Parmi eux, on retrouve le chef du meilleur restaurant végétarien du monde, des candidats originaires du Japon, de Belgique ou des Etats-Unis, ou encore la gagnante d'Objectif Top Chef, Charline, qui rejoint automatiquement la brigade de Philippe Etchebest.

Sarah Mainguy est l'une des quinze candidats de la saison 2021 de Top Chef. Dans l'épisode diffusé le 20 mai 2021, elle se qualifie pour les demi-finales et est toujours en compétition du concours culinaire de M6. Âgée de 25 ans, cette nantaise est actuellement cheffe du restaurant Vacarme, . Dans Top Chef, elle s'est distinguée pour sa cuisine végétale, mais aussi pour son caractère : au départ, la candidate manquait cruellement de confiance en elle et pouvait s'écrouler sous la pression. Au fur et à mesure de la compétition, d'abord épaulée par Hélène Darroze puis Paul Pairet, elle s'est révélée jusqu'à devenir un adversaire redoutable. Mais que pensent les lecteurs de L'internaute.com de Sarah ? "Cela creve au yeux qu'il veulent faire gagner une femme. J'ai du mal a comprendre pourquoi Sarah, pleurnicheuse et moins talentueuse que d'autre est toujours là", déplore CarlaWynker. Vous pouvez donner votre avis sur les candidats de Top Chef en cliquant ici.

Matthias Marc est l'un des candidats de Top Chef 2021. Qualifié pour la demi-finale, le candidat de 27 ans, qui a fait toute son aventure dans la brigade de Philippe Etchebest, est déjà chef de son propre restaurant à Paris. Il s'agit du restaurant Substance, situé dans le seizième arrondissement. Il va également ouvrir une taverne dans la capitale, Liquide, avec l'aide de Jarvis Scott, autre candidat de Top Chef. Si beaucoup de téléspectateurs le voient gagner Top Chef cette année, Matthias est l'un des candidats les moins appréciés de cette saison. Sur les réseaux sociaux, beaucoup se moquent de son attitude, lui reprochant d'être prétentieux. Beaucoup ne lui ont pas pardonné non plus son attitude face à Charline dans les premiers épisodes, puisqu'il n'écoutait pas les avis de la jeune cuisinière au départ. "Je savais que mon profil prêtait à ça, donc je m'y étais préparé", a-t-il d'ailleurs réagi auprès de Télé-Loisirs. "Je ne regarde pas [les commentaires, ndlr] ! J'ai toujours les mêmes potes, et je n'ai que de bons retours en direct. Donc en soi, ça ne me fait vraiment pas grand chose". Vous pouvez donner votre avis sur les candidats de Top Chef dans les avis, en bas de cet article.

Mohamed Cheikh est l'un des trois demi-finalistes de Top Chef 2021. Âgé de 28 ans, ce jeune chef n'a jamais caché qu'il venait d'une banlieue populaire de la région parisienne (Fontenay-sous-Bois), et qu'il a dû se démener pour se faire une place dans le milieu. Il a notamment travaillé auprès de plusieurs chefs étoilés, comme Eric Fréchon. Il a également travaillé dans des restaurants prestigieux, comme au Royal Monceau ou au Shangri-La. Depuis le début de la compétition, Mohamed fait partie de la brigade d'Hélène Darroze. Si le candidat populaire sur les réseaux sociaux, on peut également lire les avis suivants sur Linternaute.com : "J'espère que Mohamed va perdre. C'est à cause de lui que Chloé a été éliminée". Vous pouvez donner votre avis sur les candidats de Top Chef dans les avis, en bas de cet article.

Depuis la création de l'émission, le jury de Top Chef a beauco"up changé de saisons en saison. Pour cette édition 2021, on retrouve les même chefs que l'an passé : Philippe Etchebest (brigade bleue), Michel Sarran (brigade jaune), Hélène Darroze (brigarde rouge) et Paul Pairet (brigade violette). Pour rappel, ce dernier a intégré le jury de Top chef en 2020, en remplacement de Jean-François Piège. Chaque juré prend sous son aile trois candidats, qu'ils vont conseiller tout au long du concours culinaire et tenter de les emmener jusqu'à la finale. Au cours de l'émission, les éliminations successives entraînent souvent des recompositions de brigades.

On ne connaît pas encore le gagnant de Top Chef 2021, la finale n'ayant pas encore été diffusée. Le 17 juin 2020, les fidèles de Top Chef ont pu découvrir le nom du dernier gagnant du concours culinaire de M6. David Gallienne a remporté la onzième saison, avec 56,41 % des voix, face à Adrien Cachot de la brigade de Paul Pairet (43,59% des votes). Âgé de 31 ans, le candidat de la brigade d'Hélène Darroze était le seul chef étoilé de cette saison 11, chef du restaurant gastronomique Le Jardin des Plumes à Giverny (Normandie). Grâce à cette victoire, David a remporté 56 410 euros.

