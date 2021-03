"Top Chef : qui sont les chefs invités de l'épisode 6 ?"

TOP CHEF 2021. Ce soir, les dix candidats toujours en compétition devront relever les défis des chefs Pascal Barbot et Ángel León. Leurs portraits.

[Mis à jour le 17 mars 2021 à 17h32] De nouveaux défis attendent les candidats de Top Chef dans l'épisode 6. Ce mercredi soir, les participants du concours culinaire de M6 devront réussir les épreuves des chefs Pascal Barbot et Ángel León : le premier va mettre les cuisiniers au défi de réaliser une assiette dont le riz est l'élément principal, tandis que le second demandera qu'ils inventent totalement un mode de cuisson instantané innovant et créatif.

Ce sont l'univers de ces deux chefs que les téléspectateurs de Top Chef découvriront ce soir. Pascal Barbot est doublement étoilé, et se distingue comme l'un des cuisiniers les plus suivis de la nouvelle génération. Selon sa philosophie, tous les ingrédients sont égaux et nobles, et peuvent se retrouver au centre d'une recette. Il est possible de déguster sa cuisine au restaurant parisien L'Astrance.

Ángel León s'est, lui, vu remettre trois étoiles par le guide Michelin. Originaire d'Espagne, il a remporté le titre de Chef européen de l'année 2017. Surnommé "le chef de la mer", il se distingue par son innovation dans ses recettes autour des aliments de la mer. Son objectif : trouver la cuisson parfaite pour sublimer les produits de la mer. C'est en poursuivant cette recherche qu'il a inventé sa propre méthode de cuisson : un liquide versé sur un produit cristallisé dans le sel cuit immédiatement. Il est possible de déguster sa cuisine dans son restaurant Aponiente (El Puerto de Santa Maria).

Dans l'épisode 5 diffusé le 10 mars 2021, Bruno de la brigade de Michel Sarran, a quitté Top Chef, après les épreuves "Qui peut battre Philippe Etchebest et Paul Pairet" et celle de la revisite de la soupe. Le candidat affrontait Chloé et Baptiste en dernière chance, et bien que les chefs ont admis que sa recette état bonne, c'est celle qu'ils ont dû écarter pour la suite du concours. Néanmoins, le candidat de l'équipe jaune a avoué n'avoir aucun regret et reste fier d'avoir participé à Top Chef. Suite à cette élimination, il ne reste plus que neuf candidats en compétition dans Top Chef : Mathias, Charline, Arnaud, Thomas, Mohamed, Sarah, Chloé, Baptiste et Pauline.

Quinze candidats espèrent remporter Top Chef pour cette saison 2021. Ils ont entre 19 et 37 ans, certains travaillent dans des restaurants étoilés auprès des plus grands chefs, d'autres sont encore en apprentissage ou ont ouvert leur propre établissement culinaire. Parmi eux, on retrouve le chef du meilleur restaurant végétarien du monde, des candidats originaires du Japon, de Belgique ou des Etats-Unis, ou encore la gagnante d'Objectif Top Chef, Charline, qui rejoint automatiquement la brigade de Philippe Etchebest. Découvrez les portraits des candidats de Top Chef 2021 en cliquant ici.

Depuis la création de l'émission, le jury de Top Chef a beaucoup changé de saisons en saison. Pour cette édition 2021, on retrouve les même chefs que l'an passé : Philippe Etchebest (brigade bleue), Michel Sarran (brigade jaune), Hélène Darroze (brigarde rouge) et Paul Pairet (brigade violette). Pour rappel, ce dernier a intégré le jury de Top chef en 2020, en remplacement de Jean-François Piège. Chaque juré prend sous son aile trois candidats, qu'ils vont conseiller tout au long du concours culinaire et tenter de les emmener jusqu'à la finale. Au cours de l'émission, les éliminations successives entraînent souvent des recompositions de brigades.

On ne connaît pas encore le gagnant de Top Chef 2021, la finale n'ayant pas encore été diffusée. Le 17 juin 2020, les fidèles de Top Chef ont pu découvrir le nom du dernier gagnant du concours culinaire de M6. David Gallienne a remporté la onzième saison, avec 56,41 % des voix, face à Adrien Cachot de la brigade de Paul Pairet (43,59% des votes). Âgé de 31 ans, le candidat de la brigade d'Hélène Darroze était le seul chef étoilé de cette saison 11, chef du restaurant gastronomique Le Jardin des Plumes à Giverny (Normandie). Grâce à cette victoire, David a remporté 56 410 euros. C'était d'ailleurs la première fois

Top chef les 10 ans 26,90 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Top Chef est une émission diffusée tous les mercredis sur M6. Top Chef est diffusé sur M6 tous les mercredis. Il est possible de regarder l'émission en direct à partir de 21h05, horaire de diffusion du concours culinaire. Pour regarder en direct l'épisode diffusé le soir même, il suffit de se rendre soit sur la sixième chaîne, soit en streaming sur le site 6play.fr, que ça soit sur ordinateur, tablette ou mobile

Chaque nouvel épisode de Top Chef 2021 est disponible dès le lendemain de sa diffusion en replay. Il suffit de se connecter à 6play, le service de replay de M6, pour retrouver l'épisode. Celui-ci est cependant disponible pour une durée limitée, donc il est recommandé de ne pas tarder avant de rattraper son retard.

Top Chef 2021 - au programme TV tous les mercredis sur M6