"Top Chef : Thibaut Spiwack éliminé, résumé et notes de l'épisode 11"

TOP CHEF 2022. Ce mercredi, l'épisode 11 de Top Chef saison 13 a été marqué par l'épreuve de la boîte noire. Après avoir été réintégré la semaine dernière, Thibaut a été éliminé.

[Mis à jour le 27 avril 2022 à 23h40] L'épisode 11 de Top Chef 2022 était dédié à l'épreuve de la boîte noire qui, pour l'occasion, fêtait son dixième anniversaire avec une épreuve inédite : un dessert pour la première fois en dix éditions. C'est le chef Sébastien Vauxion qui se cachait derrière la boîte noire et jugeait donc les deux quadrinômes formés par Mickaël, Lilian, Philippe Etchebest et Paul Pairet d'un côté et Louise, Arnaud, Glenn Viel et Pascal Barbot de l'autre (Hélène Darroze était absente pour le deuxième épisode consécutif pour des problèmes personnels). A l'aveugle, les candidats ont dû reconstituer un dessert aux saveurs variées et parfois difficiles à déceler. Ils ont cependant évité de grosses erreurs, on pense notamment à Louise qui était persuadée que le financier était fait à base d'os à moêle ou de gras de bœuf. Grâce à leur belle proposition, c'est l'équipe de Glenn Viel, Pascal Barbot, Louise et Arnaud qui a été qualifiée d'office pour l'épisode 12 la semaine prochaine.

La deuxième épreuve de la semaine était jugée par Philippe Etchebest, lui-même. Après avoir invité quatre candidats dans son restaurant Maison Nouvelle à Bordeaux, le chef Meilleur Ouvrier de France leur a demandé de l'impressionner avec une recette de raviole. A ce jeu là, ce sont Sébastien et Wilfried qui ont obtenu les lauriers du juré de Top Chef et ont rejoint Louise et Arnaud dans la suite de la compétition. Pascal et Thibaut, quant à eux, ont participé à l'épreuve de la dernière chance face à Lilian. Objectif : proposer, en une heure, un plat à base de maquereau. Avec son assiette, Lilian a provoqué un véritable coup de cœur chez les chefs qui l'ont donc qualifié. Pascal a été préféré à Thibaut. Après avoir été réintégré la semaine dernière en candidat solitaire, Thibaut Spiwack a été éliminé définitivement de Top Chef 2022.

Top Chef est le rendez-vous télévisé du mercredi soir. La saison 2022 a débuté le 16 février dernier et s'achèvera probablement courant mai, comme c'est habituellement le cas. Chaque nouvel épisode est à découvrir sur M6 dès 21h10 les mercredis. Il est également possible de retrouver Top Chef en replay dès le lendemain de sa diffusion sur le site 6play.fr

Quinze candidats ont été retenus pour concourir au sein de la saison 13 de Top Chef. Parmi eux, on compte notamment 12 hommes, trois femmes, dont 3 Belges. Parmi les candidats marquants de cette saison, citons Renaud, qui avait participé à Top Chef saison 1, Lilian, un jeune chef dont les rêves d'ouvrir un restaurant gastronomique se sont envolés à cause du coronavirus et qui est devenu depuis directeur de supermarché, Thibaut qui possède une étoile verte, ou encore Louise, cheffe de son propre restaurant au Portugal qui ne manque pas d'idées originales dans ses préparations. Découvrez les portraits des candidats de Top Chef en cliquant ici.

Depuis la création de Top Chef, le jury de l'émission a évolué de saison en saison, certains chefs quittant l'émission pour être remplacé par de nouveaux noms de la scène culinaire française. Pour la saison 2022, Philippe Etchebest (brigade bleue), Hélène Darroze (brigade rouge) et Paul Pairet (brigade violette) rempilent au sein du jury. De son côté, Michel Sarran, juré emblématique de Top Chef, a annoncé qu'il ne reviendrait pas dans l'émission en 2022 sur décision de la production. Il est remplacé par Glenn Viel, qui est intervenu plusieurs fois dans l'émission M6 en tant que chef invité.

Au cours d'une conférence de presse de présentation de la nouvelle saison de Top Chef, on a pu découvrir le rôle que tiendra Glenn Viel cette année. Le chef du restaurant l'Oustau de Baumanière (Baux-de-Provence) coachera la brigade orange. "Il a bien l'intention de dynamiter tout ça, commentait Stéphane Rotenberg. Il est arrivé avec énergie et la volonté de faire très fort". Glenn Viel explique ne pas avoir spécifiquement demandé à rejoindre le jury de Top Chef 2022, il a été contacté par la production. "Bien évidemment, j'ai sauté sur l'occasion, se souvient-il. C'est un concours qui est bien perçu, bien vu, avec les plus grands chefs du monde qui viennent participer. J'ai été accueilli avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse."

Les téléspectateurs de Top Chef ont découvert un nouveau juré au cours de la saison 2022. Si Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Pairet sont toujours présents, Michel Sarran a été écarté du programme. Ce dernier évoque un choix de la production, sans en connaître les raisons : "Ça a été un peu violent, se souvient le chef toulousain dans une interview au Parisien, en septembre dernier. Je ne m'y attendais pas du tout. Pourquoi moi ? Qu'est-ce qui a motivé leur décision ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Je n'ai pas eu de réponse". Il est remplacé par Glenn Viel qui, d'après des informations de Télé Loisirs, n'a pas manqué de contacter son prédecesseur en amont du tournage, par correction.

Au cours d'une conférence de presse en janvier 2022, Stéphane Rotenberg a esquissé les contours de la prochaine saison de Top Chef. Il la résume en ces mots : "une nouvelle promotion étonnante par son caractère d'un côté, et un panthéon de grands chefs de l'autre". Parmi les chefs invités déjà annoncés pour cette édition 2022, citons Alexandre Gauthier, élu cuisinier de l'année 2016, Clare Smyth, la première femme ayant décroché trois étoiles au Royaume-Unis, Dominique Crenn, la première cheffe trois étoiles Michelin aux Etats-Unis, ou encore Pia Leon, élue meilleure cheffe du monde en 2021.

Le 9 juin 2021, Mohamed Cheikh est devenu le gagnant de la saison 12 de Top Chef. Le candidat, qui a fait tout le concours sous les conseils d’Hélène Darroze, affrontait Sarah, de la brigade de Paul Pairet, au cours de cette finale. Il a remporté 54,86% des voix, face à 45,14% pour Sarah, ce qui lui fait 54 860 euros de gain. Âgé de 28 ans, ce jeune chef n'a jamais caché qu'il venait d'une banlieue populaire de la région parisienne (Fontenay-sous-Bois), et qu'il a dû se démener pour se faire une place dans le milieu. Il a notamment travaillé auprès de plusieurs chefs étoilés, comme Eric Fréchon. Il a également travaillé dans des restaurants prestigieux, comme au Royal Monceau ou au Shangri-La. Depuis le début de la compétition, Mohamed faisait partie de la brigade d'Hélène Darroze.

Chaque nouvel épisode de Top Chef est disponible dès le lendemain de sa diffusion en replay. Il suffit de se connecter à 6play, le service de replay de M6, pour retrouver l'épisode. Celui-ci est cependant disponible pour une durée limitée, donc il est recommandé de ne pas tarder avant de rattraper son retard. Il est possible de voir Top Chef en replay sur son ordinateur, tablette ou smartphone.