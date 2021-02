"Top Chef : Yohei et Adrien éliminés, le résumé"

TOP CHEF 2021. Mercredi 10 février, M6 a diffusé la saison 12 de Top Chef. Les quinze candidats de l'émission ont dû s'affronter afin de rejoindre une brigade. Malheureusement, Yohei et Adrien n'ont pas réussi à convaincre les chefs et ont été éliminés.

A l'issue du premier épisode de Top Chef, les brigades se sont constituées de la manière suivante : Paul Pairet accueille dans son équipe violette Baptiste, Pierre et Pauline, tandis que Michel Sarran coachera Thomas, Bruno et Arnaud. De son côté, Philippe Etchebest a décidé de laisser sa chance à Matthias et Mathieu, qui rejoignent donc dans sa brigade bleue Charline, la gagnante d'Objectif Top Chef. Enfin, l'équipe d'Hélène Darroze est composée de Chloé, Sarah et Mohamed. Jarvis défendra sa place en tant que candidat solitaire, c'est à dire qu'il ne recevra pas les conseils des quatre chefs durant le début du concours. Découvrez le résumé de cette première soirée Top Chef.

Le 10 février 2021, M6 a diffusé le premier épisode de la saison 12 de Top Chef. Les quinze candidats ont dû s'affronter dans l'espoir d'intégrer l'une des quatre brigades des jurés de l'émission : celle de Paul Pairet, Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran. Les participants au concours culinaire ont été séparés en deux groupes : le premier devait revisiter un plat sucré, tandis que le second devait proposer une relecture créative d'un plat salé populaire. Certains cuisiniers comme Baptiste, Chloé ou encore Pierre ont réussi à se démarquer. Au contraire, Yohei et Adrien ont été éliminés et la compétition s'arrête là pour eux, avant qu'ils n'aient pu intégrer l'une des quatre brigades.

00:37 - Résumé de Top Chef (2/2) Puis, les téléspectateurs ont pu faire la rencontre de Mathieu, Sarah, Pierre, Arnaud, Bruno, Pauline et Adrien. Les candidats ont dû faire un plat autour de la créativité et ils se sont beaucoup inspirés de leurs cultures. Hélène Darroze a eu un coup de coeur pour Sarah lors de sa présentation. C’est sans surprise qu’elle l’a choisie dans sa brigade après avoir goûté son plat aux poireaux. Philippe Etchebest a décidé de prendre Mathieu. Paul Pairet et Michel Sarran ont craqué sur le même candidat: Pierre. Le cuisinier a décidé de rejoindre l’équipe de Paul Pairet. Michel Sarran a donné une chance à Bruno. Les candidats qui n’ont pas pu rejoindre de brigade ont dû faire face à l’épreuve de la dernière chance. En une heure, ils ont dû travailler autour de la carotte et ils ont tous réussi à sortir de belles assiettes. Après les dégustations à l’aveugle, Hélène Darroze avoue avoir adoré le plat de Mohamed et a donc décidé de le sauver. Paul Pairet a été quant à lui convaincu par l’assiette de Pauline et elle a pu rejoindre sa brigade. De son côté, Michel Sarran a sauvé Arnaud. Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet ont sauvé une autre personne: Jarvis. Le cuisinier n’aura pas de brigade la semaine prochaine et va devoir se battre seul contre tous. Malheureusement, Yohei et Adrien Zedda ont été éliminés.

00:35 - Résumé de Top Chef (1/2) Mercredi 10 février, la saison 12 de Top Chef a débuté sur M6. Le public a pu retrouver Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet. Les quinze candidats ont dû se battre lors d’une première épreuve afin d’intégrer une brigade. Le premier groupe a dû faire un plat sucré et chacun a mis en avant sa petite touche personnelle. Yohei, Mohamed, Matthias, Jarvis, Baptiste et Thomas ont présenté leurs assiettes et certains ont su se démarquer. Après les dégustations, les Chefs ont choisi le premier membre de leur équipe. Michel Sarran a adoré Thomas et l’a donc choisi pour sa brigade. Philippe Etchebest a fait un choix "un peu particulier" puisqu’il a donné une chance à Matthias afin de saluer sa prise de risque avec sa tarte aux pommes et au vin jaune. Paul Pairet et Hélène Darroze voulaient le même candidat dans leur brigade: Baptiste. C’était donc au cuisinier de choisir son équipe et il a décidé d’aller chez Paul Pairet. Pas déçue et bonne joueuse, Hélène Darroze a finalement choisi de sauver Chloé. Jarvis Scott, Mohamed et Yohei n’ont pas intégré une brigade lors de cette épreuve et étaient donc en danger.

00:29 - Les téléspecteurs déçus par les présentations des éliminés M6 a diffusé le premier épisode de la saison 12 de Top Chef et deux candidats ont été éliminés. Yohei et Adrien Zedda n’ont pas convaincu Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet et ont perdu leur place dans l’émission. Les internautes ont remarqué que ces candidats n’avaient pas eu le même traitement de faveur que les autres. Leurs présentations ont été coupées et le public n’a pas pu découvrir comme il se doit leur univers. "Sérieux ils ne pouvaient pas prendre 3 minutes de plus pour faire un portrait convenable aux éliminés ?", a écrit un internaute sur Twitter. "Merci du spoiler inévitable", a exprimé un autre fan de l’émission.

00:20 - Yohei et Adrien éliminés ! Le cuisinier japonais, Yohei n’a pas été sélectionné pour rejoindre une brigade et doit donc quitter Top Chef. "La vie continue", dit-il un peu déçu. De son côté, Adrien Zedda, qui avait déjà tenté l’émission Objectif Top Chef il y a plusieurs années sans succès, n’a pas convaincu les chefs. La compétition s’arrête là pour le candidat.

00:09 - Jarvis qualifié Les chefs ont choisi les membres de leurs brigades, mais ils peuvent encore sauver un candidat. Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet ont décidé de sauver Jarvis et le candidat va pouvoir continuer Top Chef sans avoir de brigade. Il va devoir se battre seul contre tous dans la suite.

00:06 - Pauline, Mohamed et Arnaud sont qualifiés ! Les chefs ont goûté tous les plats des candidats en danger et il est temps pour eux de choisir. Hélène Darroze a adoré l’assiette de Mohamed. "C’est la délivrance", dit le candidat, soulagé d’avoir une brigade. Paul Pairet et Michel Sarran ont choisi le même candidat : Pauline. Elle décide de rejoindre la brigade de Paul Pairet. Michel Sarran décide de donner une chance à Arnaud.

00:01 - Jarvis en danger dans Top Chef Les chefs découvrent le tajine d’Arnaud et Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet aiment beaucoup la présentation. Après avoir goûté, Philippe Etchebest avoue trouver le plat très original et bon. "il y a quelques bonnes idées", dit Michel Sarran. Puis, les chefs découvrent le plat de Jarvis et trouve cela très élégant. "C’est une jolie assiette", explique Etchebest. Pourtant, après la dégustation, les chefs sont mitigés. "Il y a quelque chose d’intéressant", dit Paul Pairet même si cela reste brouillon.

10/02/21 - 23:49 - L'épreuve de la dernière chance est terminée L’épreuve de la dernière chance est terminée et les candidats sont tous sereins dans Top Chef. Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet découvrent à l’aveugle les plats et sont plutôt convaincus par l'assiette de Mohamed. "Je trouve ça très bon", dit Hélène. Les chefs goûtent le plat de Pauline et trouvent cela brouillon. Niveau gustatif, il y a un vrai travail de mis en avant de la carotte.

10/02/21 - 23:34 - L'épreuve de la dernière chance commence L’épreuve de la dernière chance commence dans Top Chef. Sur les six candidats, trois intégreront une équipe. Puis, un autre candidat pourra être sauvé, mais n’aura pas de brigade et sera seul contre tous. Les cuisiniers ont une heure pour faire un plat autour de la carotte et doivent tout donner.

10/02/21 - 23:30 - Sarah, Pierre, Mathieu et Bruno sélectionnés dans Top Chef Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet ont goûté tous les plats et il est temps pour eux de faire leur choix et de sélectionner le deuxième membre de leur brigade. Hélène Darroze a choisi son "coup de coeur" qui n’est autre que Sarah. Philippe Etchebest a quant à lui choisi de prendre Mathieu. Paul Pairet et Michel Sarran ont choisi le même candidat et c’est Pierre. Le cuisinier décide donc d’aller dans la brigade de Paul Pairet. Michel Sarran doit faire un autre choix et décider d’intégrer Bruno.

10/02/21 - 23:21 - Bruno déçoit avec son jambon beurre Bruno a voulu faire un jambon-beurre et n’a pas eu le temps de tout finir dans Top Chef. À la dégustation, les chefs ne sont pas totalement convaincus. "Je ne ressens pas le jambon beurre", dit Michel Sarran. Pourtant, les quatre chefs assurent que le candidat a du potentiel. Adrien a fait une ratatouille très colorée et intrigue les chefs. "C’est très bon, assaisonné, bien équilibré", dit Hélène Darroze. "Il a fait du chemin le petit", confie de son côté Philippe Etchebest.

10/02/21 - 23:17 - Le plat de Sarah impressionne ! Chloé a pris des risques avec son hachis parmentier et n’a pas eu le temps de bien cuire la viande. "La promesse faite n’est pas tout à fait au rendez-vous", dit Michel Sarran. Chloé reconnaît avoir bâclé certains éléments pour tout avoir dans son assiette. Philippe Etchebest et les autres chefs découvrent le plat de Sarah. Hélène Darroze est sous le charme et trouve l’assiette "accueillante et gourmande". De son côté, Philippe Etchebest est sans voix et adore son plat.

10/02/21 - 23:14 - Les chefs découvrent les plats L’épreuve de Top Chef est terminée et Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet découvrent les plats. Adrien fait l’unanimité avec son plat de moules sans sel artificiel. "C’est culotté", dit l’un des Chefs. La bouillabaisse d’Arnaud reste classique pour Paul Pairet et attend de goûter pour voir. Hélène Darroze souligne quand même le travail autour du dressage et de la cuisson des poissons. "Il y a du caractère", confie Philippe Etchebest. Paul Pairet n’est pas transporter et il manque de la créativité. Michel Sarran est de son avis.

10/02/21 - 23:10 - Adrien, déjà connu dans Top Chef Adrien a fait Objectif Top Chef il y a six ans et Philippe Etchebest le connaît donc très bien. Le candidat a fait du chemin depuis l’émission et travaille dans un restaurant gastronomique végétarien à Lyon. Le jeune homme a présenté son plat mais les chefs sont mitigés et veulent goûter avant de juger.